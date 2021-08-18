Москва, 18 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. После выяснения причин крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, произошедшего накануне в подмосковной Кубинке, к летным испытаниям в 2022 году будут подключены еще два таких самолета. Об этом 18 августа рассказал источник в авиационной отрасли.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-112В на аэродроме Воронежского авиазавода

«После установления причин катастрофы Ил-112В в Подмосковье летные испытания планируется продолжить. Предполагается подключение в 2022 году двух бортов — №103 и №104», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, который полностью разработан в России в постсоветский период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем последнем разговоре с отцом рассказал сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего 17 августа при крушении самолета Ил-112В в Кубинке.