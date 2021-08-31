Москва, 31 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Члены экипажа самолета Ил-112В, который разбился под Кубинкой, награждены орденами Мужества посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает 31 августа пресс-служба Кремля.

Mil.ru Орден мужества

Лётчики удостоены государственной награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники», говорится в тексте указа.

Награждены посмертно лётчики-испытатели Дмитрий Комаров и Николай Куимов, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. 17 августа они испытывали первый опытный образец самолета Ил-112В.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной крушения самолёта специалисты считают пожар с последующим отказом правого двигателя. Пилоты при этом пытались спасти самолёт и уводили его от жилых домов.

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