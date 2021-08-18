Москва, 18 августа, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Обнаружены два бортовых самописца самолёта Ил-112В, потерпевшего катастрофу в Московской области, сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Radio Nederland Wereldomroep / Fred Vloo Авиакатастрофа

По утверждению агентства, состояние «чёрных ящиков», найденных на месте крушения, не должно помешать расшифровке данных.

«Найдены два черных ящика — параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке», — цитирует слова собеседника агентство ТАСС.

По его словам, расшифровка данных самописцев начнется 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа опытный экземпляр самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в Кубинке. Экипаж из трёх человек погиб.