Владимир Козловский
Последние публикации
Когда Сергей Иванов откроет мемориальную доску Джохару Дудаеву?
Неудивительно, что большинство петербуржцев восприняли увековечение памяти финского соратника Адольфа Гитлера и активного участника блокады Ленинграда как откровенное глумление и плевок в память горожан, погибших в блокаду. За четыре месяца, что доска провисела на фасаде здания Военной академии...
20 октября 2016
СМИ ФРГ: «Турция признала силу России»
Визит Эрдогана к Путину является сигналом для Запада. Учитывая множество разногласий между Анкарой и Москвой, его следует рассматривать как признак новой внешней политики Эрдогана по отношению к России. Важно отметить, что не Ангела Меркель или Барак Обама, а Владимир Путин стал первым главой...
9 августа 2016
СМИ ФРГ: «Мы потеряли Эрдогана, он хочет быть с Путиным»
Он хочет быть ближе к России, а не к Западу и переориентирует Турцию на Восток. НАТО с неохотой вынуждено терпеть оскорбления и обиды с турецкой стороны. Эрдоган ежедневно арестовывает и увольняет своих политических оппонентов. Среди западных дипломатов после неудавшегося переворота окончательно...
28 июля 2016
«Россия ввергла Олимпийские игры в глубочайший кризис в их истории»
И атака произошла не извне, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Тому, кто ошибочно полагает себя самым красивым в мире, лучше никогда не смотреться в зеркало. А тому, кто ошибочно считает себя самой сильной спортивной нацией в мире, лучше сторониться Олимпийских игр. Но руководство...
25 июля 2016
СМИ ФРГ: «Чеченцы бегут в Германию, им не рады»
Как пишут газеты ФРГ, немецкое правительство заинтересовано в нормализации отношений и разрядке с Россией. Россия, конечно, является с точки зрения Запада возмутителем спокойствия в Европе, но без нее не решить ряд острых международных проблем. Поэтому Германия и другие западные страны вынуждены...
17 июля 2016
СМИ ФРГ: Путин будет доминировать в ЕС в военном и в идеологическом плане
Кроме того, печать Германии активно рассуждала о вероятных угрозах странам Прибалтики со стороны России. Не обошли вниманием немецкие журналисты и негативное влияние европейских санкций на промышленность и сельское хозяйство ЕС. Путин усилил пропагандистскую войну против Запада Открыв свой мозговой...
10 июля 2016
СМИ ФРГ: «Россия травит американских дипломатов»
Немецкие журналисты писали про «подозрительный» институт «пользующегося дурной славой близкого друга Путина» в Берлине, перевербованного ФСБ Сноудена, травлю российскими спецслужбами американских дипломатов и членов их семей. Удивление у немцев вызвал и тот факт, что российский президент, вопреки...
2 июля 2016
CМИ ФРГ: Президент встретил 22 июня с союзниками нацистов
Кроме того, немецкие журналисты писали об усилении военного противостояния Россия-НАТО, реакции Москвы на референдум о выходе Британии из ЕС и массовом притоке чеченцев в ФРГ. Гаук почтил память союзников нацистов 22 июня Что федеральный президент Германии Йоахим Гаук предпринял 22 июня в 75...
25 июня 2016
СМИ ФРГ поучают: Россия должна работать над собой
По словам германской печати Путин готов к переговорам, но Брюссель в ответ только продлевает санкции против Крыма, а НАТО продолжает бряцать оружием у российских границ. Впрочем, некоторые издания полагают, что готовность Кремля к диалогу с ЕС обусловлена его страхом перед Китаем. Какое послание...
18 июня 2016
СМИ ФРГ: «Россия необходима ЕС, но не европейским элитам»
Хотя на официальном уровне Министерство обороны ФРГ провозглашает Россию «соперником» (т.е. фактически вероятным противником), а бундесвер участвует в крупномасштабных военных маневрах НАТО у российских границ, высокопоставленные немецкие политики, дипломаты и бизнесмены в ужасе от сокращающегося...
12 июня 2016
Германия: «Признание геноцида армян – подарок Путину»
А также отмечала, что признание геноцида армян в 1915—1916 года было тяжелым, но необходимым шагом Польша формирует нацгвардию, наподобие украинской При необходимости польские добровольцы остановят вторжение русских. Польша приступает к созданию парамилитарных военизированных формирований против...
4 июня 2016
СМИ ФРГ: По майдану стрелял не Янукович
Хотя канцлер Ангела Меркель непреклонна в отношении России, ключевые министры ее кабинета из СДПГ выступают за смягчение антироссийских санкций. В их отмене заинтересован и немецкий бизнес, отмечают германские журналисты. Горби на Украине не рады Украина «в интересах государственной безопасности»...
28 мая 2016
СМИ ФРГ возмущены: «Бундесвер и НАТО зависят от российских самолётов»
Немецкие журналисты с негодованием отмечали, что Россия вновь стала непослушной и своевольной, не желает слушаться европейских судов, подчиняться требованиям США и НАТО, а также стремится восстановить свое внешнеполитическое влияние в мире. Это «непослушание», по мнению некоторых немецких СМИ...
21 мая 2016
СМИ Германии: «США начали новую гонку вооружений»
Немецкие журналисты также с большим интересом изучали реакцию России на развертывание элементов американской ПРО в Румынии и Польше. Голосом разума и «гласом вопиющего в пустыне» среди общей русофобии был экс-канцлер Германии Шредер, призвавший соотечественников выстраивать добрососедские отношения...
15 мая 2016
СМИ ФРГ: Парадом Победы Путин показал, что с Россией лучше не связываться
Германская пресса временами нейтрально, а иногда недоброжелательно описывала демонстрацию Россией своей военной мощи на Красной площади. ИА REGNUM собрало самые выразительные отзывы немецкой печати о параде Победы в Москве. Путин играет мускулами, говоря: с Россией лучше не связываться На Красной...
10 мая 2016
СМИ ФРГ: «Россия действует быстрее и решительнее, чем НАТО»
Как отмечают немецкие журналисты, если в области военной стратегии Россия серьезно опережает НАТО, то в области экономики ее развитие серьезно тормозят отсутствие структурных реформ, бюрократия, коррупция, протекционизм и низкая частная предпринимательская активность. Россия действует быстрее и...
8 мая 2016
Немецкие СМИ: «Причина одесской бойни – борьба олигархов за порт»
В очередную годовщину Одесской бойни 2 мая 2014, когда украинские радикальные националисты заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов около 50 противников киевского режима, немецкий адвокат Алексей Данкварт, защищающий интересы семьи берлинской девочки Лизы, в своем аккаунте в Facebook обратил...
3 мая 2016
СМИ Германии: Россия сама провоцирует НАТО
Кроме того, германские СМИ взбудоражили вести о том, что правый и левый фланги немецкой политической системы смыкаются в поддержке Путина и неприятии либеральной демократии и трансатлантического партнерства с США. Неожиданными оказались и слова ведомства федерального канцлера о том, что формат...
30 апреля 2016
СМИ Швейцарии: у Латвии безграничный страх перед Россией
В обоих интервью речь шла о непредсказуемости и опасности России для Европы и мира. Латвийский экс-пермьер, в частности, заявила, что соседство с Россией вызывает у латышей большой страх. А Навальный рассказал, что абсолютно все в России принадлежит Владимиру Путину, поэтому для сохранения своего...
24 апреля 2016
СМИ Германии: «в России паника и бедность»
А многочисленные оговорки и уточнения вызывают просто комический эффект. Не менее забавно, как немецкие журналисты из серьезной экономической газеты, жонглируя сомнительными статистиками пытались убедить читателя, что верить социальным сетям не стоит, так как они нерепрезентативны и находятся во...
23 апреля 2016