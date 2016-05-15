Немецкие журналисты также с большим интересом изучали реакцию России на развертывание элементов американской ПРО в Румынии и Польше. Голосом разума и «гласом вопиющего в пустыне» среди общей русофобии был экс-канцлер Германии Шредер, призвавший соотечественников выстраивать добрососедские отношения с Россией, ради собственной же выгоды и безопасности.

Советский плакат, посвященный гонке вооружений

Цель России — разрушение демократии в Европе

Видный представитель партии Зеленых Марилуизе Бек считает очевидным, будто Россия намеренно распространяет ложную информацию в Германии. По ее мнению, немецкие социальные сети заполонили кремлевские «тролли». Конечной целью России является разрушение веры в свободу слова и демократию, заявила она радио Deutschlandfunk (DF).

У Бек также есть ощущение, что в правых и левых кругах Германии растет желание хороших отношений с Москвой. И об этом, по ее словам, известно в Кремле. Это ренегатство используется для подрыва политики санкций.

Немецкие спецслужбы и суд проверят Россию на дезинформацию

На основании заявлений телерадиокомпаний Westdeutscher Rundfunk (WDR), Norddeutscher Rundfunk (NDR) и газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) Федеральная служба разведки и Федеральное ведомство по защите конституции Германии намерены провести расследование, чтобы выяснить, как Россия распространяет дезинформацию в ФРГ, добавляет DF.

Российские хакеры атакуют правящую партию ФРГ

Предположительно русские хакеры с апреля через интернет совершают компьютерные нападения на штаб-квартиру CDU (Христианско-демократический союз Германии, ХДС — партия, входящая в правящую коалицию — прим. ИА REGNUM). Вероятней всего русские злоумышленники пытаются шпионить и получить доступ к конфиденциальной информации партии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

О хакерских атаках 11 мая сообщила в своем интернет-блоге фирма Trend Micro, специализирующаяся на компьютерной безопасности. Цель взломщиков также получить доступ к электронной почте немецких парламентариев на серверах GMX в США и WEB. DE в Германии. ХДС и спецслужбы полагают, что за кибератаками на Бундестаг и CDU стоит хакерская группировка, известная под названием Sofacy или APT28.

Доказательств нет, но следы ведут в Москву и Петербург

В кругах западных специалистов по IT-безопасности эта группа хакеров подозревается в связях с российскими властями. Прямые доказательства в таких случаях найти почти всегда трудно, но есть улики: объектами нападений уже были НАТО, правительства Восточной Европы и на Кавказе, а также критически настроенные журналисты в России. Они же являются привлекательными целями для российской разведки. Следы хакеров ведут в Москву или Санкт-Петербург. Кроме того, вредоносное программное обеспечение, которое использовалось хакерами, использовалось в обычное для европейской части России рабочее время. Существует также доказательство, что авторы вредоносных программ знают русский язык, сообщает FAZ.

Безопасность в ЕС без России невозможна

Вместе с тем бывший канцлер Герхард Шредер срочно призвал Запад не прерывать диалог с Россией, несмотря на украинский кризис. По словам политика, мир и стабильность для Европы можно обеспечить, только сотрудничая с Россией в области безопасности. НАТО, Европейский союз (ЕС) и Россия должны снова стать партнерами, а не врагами, заявил Шредер на открытии заседания Евангелической академии Бад-Болла в Геппингене, пишет газета Welt.

«Мы должны поддерживать стабильность в России в наших собственных интересах безопасности, даже если она еще не соответствует нашим стандартам и ценностям, которые мы исповедуем», — приводит газета слова Шредера.

Шредер также предупредил о возможности новой эскалации конфликта на Украине и призвал Запад и Россию уменьшить ее риски.

Шредер считает, что антироссийские санкции нужно ослабить

«Необходимо не только остановить конфликт, но и что-то вроде словесного разоружения обеих сторон», — цитирует издание Шредера.

Экс-канцлер призвал немецкую сторону выйти из «спирали обвинений, угроз и санкций». По словам Шредера, Запад не должен постоянно только расширять и усиливать антироссийские санкции. Если Россия выполняет свою часть условий Минских соглашений, следует предпринять определенные шаги для снятия некоторых санкций, передает Welt.

По поводу «аннексированного Россией» Крыма бывший глава Германии сказал, что полуостров в будущем, по его мнению, должен оставаться в составе России.

«Это может быть прискорбно, но что есть, то есть», — приводит издание слова Шредера.

Бывший канцлер также возлагает особую ответственность за все «нежелательные события» с 1990 года на Соединенные Штаты. По его мнению, президент США Барак Обама, как и его предшественник Джордж Буш, недооценили Россию, полагая ее «региональной державой» и пытаясь ограничить ее влияние. И хотя сейчас США рассматривают Россию как геополитическую проблему, в интересах европейцев увидеть в ней соседа, с которым лучше жить в мире, пишет Welt.

США сделали первый шаг в сторону новой гонки вооружений

Президент России Владимир Путин видит угрозу в развертывании американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Румынии. Он уже назвал это угрозой для глобальной безопасности и распорядился за счет корректировки государственных расходов найти возможность «нейтрализации» этой новой угрозы. Таким образом, США сделали первый шаг в сторону гонки вооружений, сообщает газета Handelsblatt (HB).

Соединенные Штаты ввели в эксплуатацию на румынской военной базе Девеселу новую систему противоракетной обороны стоимостью 800 миллионов долларов. США и НАТО объясняют это необходимостью защиты Европейского союза от ядерных ракет из Ирана. В настоящее время НАТО активно расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе. Дополнительную систему противоракетной обороны планируется к 2018 году создать также в Польше, информирует HB.

В пятницу состоялась торжественная церемония закладки в Польше первого камня будущего военного объекта на польской авиабазе Редзиково, уточняет газета Der Tagesspiegel (TAZ).

Польша снова заявляет о «российской угрозе»

Как пишет газета, президент Польши Анджей Дуда заявил на церемонии о приверженности Польши НАТО, так как Польша, по его словам, является одной из стран Восточной Европы, которые находятся под угрозой со стороны России и нуждаются для своей защиты в более сильном присутствии НАТО.

«После того, как мы присоединились к НАТО несколько лет назад, НАТО теперь, наконец, в Польше», — приводит издание слова польского президента.

Путин уже пообещал сделать все необходимое для поддержания стратегического баланса, после того как на восточной границе НАТО в строй была введена новая система ПРО в Румынии. Не меньшей угрозой он считает и развертывание системы ПРО в Польше. По словам российского президента, он не желает новой гонки вооружений с Соединенными Штатами, но Россия вынуждена будет реагировать на угрозы своей безопасности и скорректировать свой оборонный бюджет с их учетом, отмечает издание

Россия считает американскую ПРО в Европе нарушением РСМД

Путин считает развертывание США ПРО в Восточной Европе нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД между США и СССР вступил в силу 1 июня 1988 года — прим. Regnum). Противоракетная система на бывшей румынской военной базе Девеселу призвана уничтожить ракеты, направленные на Европу. США и НАТО при этом ссылаются на Иран и угрозы со стороны ракет средней дальности с Ближнего Востока, пишет TAZ.

Путин неоднократно предупреждал НАТО, что Россия будет жестко реагировать на строительство подобной системы ПРО. По словам российского лидера, Россия не раз говорила США о своих сомнениях в целесообразности ПРО и предлагала сотрудничество, но все российские предложения были отвергнуты «американскими партнерами», посетовал Путин, передает журнал Spiegel.

В Вашингтоне американский президент Барак Обама в рамках встречи с лидерами скандинавских стран, которых пугает «агрессивное военное присутствие» России в регионе, заявил, что США не позволят большим странам беспокоить маленькие в Европе. Он также подчеркнул, что санкции против России сохранятся, пишет Spiegel.

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