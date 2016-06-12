Хотя на официальном уровне Министерство обороны ФРГ провозглашает Россию «соперником» (т.е. фактически вероятным противником), а бундесвер участвует в крупномасштабных военных маневрах НАТО у российских границ, высокопоставленные немецкие политики, дипломаты и бизнесмены в ужасе от сокращающегося торгового оборота с РФ и ищут способы смягчить антироссийские санкции, чтобы нормализовать отношения с нашей страной. С явным неудовольствием, сарказмом и скепсисом встретили немецкие журналисты информацию о том, что Россия намерена включиться в глобальную конкуренцию в области гражданского самолетостроения.

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Антироссийские санкции раскололи Европу

Антироссийский фронт в ЕС разваливается. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на следующей неделе отправится на экономический форум в Санкт-Петербурге. В то же время Восточный комитет немецкой экономики добивается отмены антироссийских санкций, пишет газета Handelsblatt(HB).

Немцы готовы на уступки, но «младоевропейцы» им не дадут

По словам издания, ради разрешения украинского конфликта даже Меркель и Юнкер готовы задабривать Москву. Но этот старый трюк «Восточной политики» Вилли Брандта и Эгона Бара, который однажды помог разрядить противостояние Востока и Запада, больше не сработает. Проблема в том, что сейчас такой подход в отношении России отвергают бывшие страны-участники Организации Варшавского договора, которые являются сегодня членами ЕС.

Бизнес и дипломатия ФРГ в ужасе от убытков из-за санкций

Помимо Восточного комитета немецкой экономики подготовить почву для смягчения антироссийских санкций стремится также министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Но это возможно лишь в случае, если будет прогресс в реализации Минских соглашений. Попытки немецкой дипломатии и деловых кругов смягчить санкционный режим обусловлены в первую очередь тем, что в этом году объем немецко-российской торговли достигнет своей низшей точки за весь послевоенный период и продолжит падение. По итогам 2015 года торговый оборот между Россией и Германией снизился на 25,5%. Всего же с 2013 года германо-российская торговля сократилась почти на 36%, добавляет HB.

Россия стратегически необходима Европе

ЕС должен улучшить свои отношения с Россией по стратегическим соображениям, заявил экс-канцлер Герхард Шредер на заседании Германской торговой палаты в Австрии. Санкции против Москвы он назвал в своей речи в Зальцбурге злонамеренной ошибкой. По словам Шредера, Европа нуждается в России, особенно в области политики безопасности, информирует газета Süddeutsche Zeitung.

Немецкое правительство видит в России соперника, а не партнера

Однако отношения между Германией и Россией по-прежнему идут к разрыву. Причиной последнего их ухудшения является новая военная доктрина Германии или так называемая «Белая книга» Министерства обороны ФРГ, провозглашающая Россию не партнером, а соперником Германии, передает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN)

Как пишет СМИ, российские спецслужбы, по-видимому, тщательно изучили этот документ, так как резкая реакция России стала известна в Берлине еще до его официальной публикации. Глава комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков назвал в Twitter решение немецкого правительства проявлением подобострастия Меркель к администрации Обамы.

Россия покушается на миропорядок, сложившийся после холодной войны

Впрочем, своими действиями в Крыму и на востоке Украины Россия продемонстрировала готовность действовать в одностороннем порядке и исключительно в собственных интересах, игнорируя установленные международным правом границы и правила. Таким образом, Россия поставила созданный после холодной войны европейский миропорядок под вопрос, подчеркивает DWN.

НАТО бряцает оружием у российских границ

Тем временем, НАТО проводит в Восточной Европе крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Войска, бронетехника и вертолеты из 24 стран участвуют в маневрах под названием «Анаконда-2016» в Польше, в непосредственной близости от Калининграда. В этих масштабных военных упражнениях, которые завершатся 13 июня, задействованы 14 тысяч американских, 12 тысяч польских и 800 британских военнослужащих, а также еще примерно тысяча солдат из сил молниеносного реагирования НАТО. Кроме того, впервые с 1941 года немецкие соединения пересекают Польшу с запада на восток, в направлении России, сообщает газета Die Welt.

Немецкие военные впервые после Второй мировой пересекут Польшу

Как отмечает газета, это гораздо больше, чем просто маневры. Это также четкий сигнал для политических оппонентов и России. Учения проходят одновременно на воде, на земле и в воздухе для улучшения боевого взаимодействия между различными родами войск. При этом маневры носят чисто оборонительный характер. Со стороны бундесвера в «Анаконде» принимают участие исключительно инженерные, а не боевые части. Германские военные инженеры наводят в рамках маневров мосты через Вислу, по которым могут пройти 300 транспортных средств под прикрытием 35 вертолетов. В северном польском городе Торунь отрабатывается высадка десанта парашютистов

НАТО упрекают в неучастии в маневрах Украины и Грузии

Представители НАТО подвергаются критике за то, что в маневрах не принимают участие представители стран, не являющихся членами НАТО, таких как Грузия и Украина, добавляет телеканал ARD.

Россия всерьез намерена конкурировать с Airbus и Boeing

Оказавшаяся после развала СССР в технологических аутсайдерах Россия намерена с помощью нового среднемагистрального самолета МС-21 реанимировать свое гражданское самолетостроение и на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями воздушных судов Airbus и Boeing, пишет журнал Spiegel.

В сибирском городе Иркутске авиастроительная компания «Иркут» представила прототип МС-21, способного перевозить 211 пассажиров. Первые испытательные полеты лайнера запланированы на конец 2016 года или начало 2017 года, а с 2018 года должно начаться серийное производство. Впрочем, 5 лет назад Россия уже демонстрировала несколько меньший по размерам региональный самолет Superjet, на который возлагались большие надежды. Тем не менее, в конструкции самолета были выявлены многочисленные технические проблемы, а его производитель — компания «Сухой» до сих пор находится в тяжелом финансовом положении. В марте 2012 года Superjet разбился во время демонстрационного полета в Индонезии. Тогда погибли все 45 пассажиров, добавляет журнал.