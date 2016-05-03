В очередную годовщину Одесской бойни 2 мая 2014, когда украинские радикальные националисты заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов около 50 противников киевского режима, немецкий адвокат Алексей Данкварт, защищающий интересы семьи берлинской девочки Лизы, в своем аккаунте в Facebook обратил внимание на странное молчание официальной германской прессы. Юриста, как и многих немцев, удивило и возмутило равнодушие немецких властей к одному из самых страшных массовых убийств в истории современной Европы. ИА REGNUM проследил, какие германоязычные издания и что написали в связи с годовщиной одесской трагедии двухлетней давности. В то время как официальная пресса ФРГ словно воды в рот набрала, оппозиционная печать высказывается на этот счет весьма резко и недвусмысленно.

fototelegraf.ru Одесса. Дом Профсоюзов. 2 мая 2014 года

Одесская резня до сих пор не расследована

Два года назад в Одессе киевские путчисты устроили бойню противникам своего режима. Непредвзятого расследования этой трагедии не произведено по сей день. Официальные немецкие средства массовой информации предпочли умолчать о бойне политических противников режима Порошенко (тогда еще с путчистом Яценюком во главе). Их поведение является образцом русофобии и восхваления движения «майдана», передает немецкий оппозиционный электронный журнал Сontra Magazin (CM).

Россия внесла 28 апреля 2016 года в Совет Безопасности ООН проект резолюции, в котором призывает мировое сообщество расследовать трагедию 2 мая 2014 года в контролируемой Украиной Одессе. В документе также подчеркивается необходимость исполнения Минских соглашений, пишет издание.

Саакашвили и Труханов перекладывают ответственность друг на друга

По словам CM, мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с завидной регулярностью спекулируют на трагедии, чтобы обвинять и перекладывать ответственность друг на друга. Впрочем, необходимо отметить, что как губернатор, так и бургомистр равно несут ответственность за ситуацию.

Причина одесской бойни — борьба олигархов за порт

Нужно понимать, что основная причина трагедии состоит не только в столкновении пророссийских и националистических сил, оппозиции Саакашвили и Труханова, а в продолжающейся борьбе украинских полукриминальных финансово-промышленных групп за контроль над морским портом Одессы, который обеспечивает возможности экспорта в Европу. Олигархи Ахметов и Коломойский желают установить контроль над Одессой, чтобы обеспечить беспрепятственный экспорт своих сплавов и продуктов металлургии. Одесса — это также открытые ворота в Европу для нефтепромышленности, для металлургии, для химических удобрений и всего, что еще производится на Украине. Большинство иностранных продуктов также импортируется через одесскую гавань. Поэтому этот город очень важен для любых финансово-политических групп. Все помнят борьбу за него между Коломойским и Порошенко. Независимо от того, кто будет губернатором, эта борьба продолжится, и в условиях актуальной украинской политической реальности будет сопровождаться эксцессами, вплоть до вспышек кровавого насилия. Поэтому украинский президент Петр Порошенко распорядился посылать в Одессу ко 2 мая 1000 сотрудников органов безопасности, которые должны обеспечить в городе «порядок», пишет журнал.

Украинская власть все еще боится одесских «сепаратистов»

Усиление мер по поддержанию правопорядка в Одессе в канун второй годовщины трагедии немецкая оппозиционная газета Junge Freiheit (JF) назвала «нервозной демонстрацией силы».

По словам издания, в Одессе нынешняя украинская власть даже спустя два года после «погрома» пытается запугивать «сепаратистов». А олигархия бесцеремонно демонстрирует свою власть над губернатором. Магнат Коломойский откровенно «продемонстрировал» губернатору Саакашвили, что тот не способен обеспечить спокойствие в Одессе. В принципе Порошенко давно бы уже уволил Саакашвили, однако он не может себе это позволить, так как США и Западная Европа негативно восприняли бы отстранение от власти своего «реформатора». Между тем Коломойский стремительно возвращает себе политическое влияние на Порошенко, которое он имел до 2015 года, что негативно воспринимается не только в Вашингтоне и Брюсселе, но и большей частью украинской общественности. Но украинский президент в тисках.

Именно слабость и неуверенность в своих силах заставили украинскую государственную власть через 2 года после бойне в одесском Доме профсоюзов создавать в портовой метрополии атмосферу страха. В город с тяжелым вооружением вступили 300 боевиков из фашистского батальона «Азов», еще примерно 1000 солдат национальной гвардии прислало правительство. Все они получили приказ без колебания стрелять в «сепаратистов» в случае необходимости. Бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош также заявил, что сотни его бойцов были готовы к противостоянию, пишет JF.

Одесситы не дают себя запугать

Невзирая на попытку запугать одесситов, запрет на въезд в Одессу критически настроенных журналистов и общую тревожную атмосферу, по всей Одессе 2 мая проходили траурные мероприятия. Хотя улицы Одессы «патрулируют» боевики ультранационалистического батальона «Азов», чтобы якобы гарантировать «спокойствие и безопасность», люди несут цветы к месту трагедии, отмечает электронный журнал Epoch Times (ET).

Трагедию одобряли украинские власти и замалчивали западные СМИ

Как пишет издание, трагедия в Одессе до сих пор не расследована. До сегодняшнего дня неясно, почему полиция не вмешивалась, а пожарная команда прибыла только через 40 минут после случившегося. Однако почти сразу после событий представитель украинской прокуратуры заявил, что все было в порядке: просто сторонники правительства очистили Дом профсоюзов «от русских террористов». Тогдашний кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко спустя день после пожара даже поблагодарила за это демонстрантов на пресс-конференции в Киеве.

Для западных же СМИ событие, видимо, оказалось настолько мелким и заурядным, что они предпочли его просто игнорировать. В то время как русские вещатели активно развивали тему, чтобы распространять свою точку зрения на политическую ситуацию на Украине. Именно российские медиа вскрыли фашистские и неонацистские силы, стоящие за нападением, которое было проведено с одобрения прозападного правительства в Киеве. Россия классифицировала события в Одессе как «террор против гражданского населения», добавляет ET.

Даже спустя 2 года после бойни в Одессе, когда представители «Правого сектора» и околофутбольных хулиганских группировок убили более 100 человек, украинское правительство, очевидно, все еще чувствует себя неловко. Поэтому до сегодняшнего дня снова и снова препятствует выяснению истинных виновников преступления, пишет оппозиционный журнал Zuerst.

Украинские власти не пустили в Одессу западных журналистов, нелояльных Киеву

Когда оппозиционный немецкий журналист и публицист Саади Изаков захотел приехать в Одессу на отмечание траурных событий, украинские органы власти прямо в аэропорту отказывали ему во въезде без объяснения причин. Позже ему был вручен документ, в котором в качестве причины запрета на въезд в страну называлось соответствующее решение украинской службы безопасности, отмечает журнал.

В Facebook Саади Исаков назвал истинной причиной запрета на въезд свой текст о трагедии в Одессе под заголовком «Сожженная совесть». Немецкий журналист стал далеко не единственной жертвой произвола украинских властей. Въезд на Украину был также закрыт журналистам французской радиостанции «Canal +», французскому режиссеру нашумевшего фильма «Маски революции» о путче на Майдане в 2014 году и его последствиях Паулю Морейре и польскому журналисту Томашу Мацейчуку, который в феврале спросил украинского министра иностранных дел Павла Климкина о роли неонацистских группировок в стране. На это польский журналист иронично заметил: «Такова новая европейская Украина», добавляет Zuerst.