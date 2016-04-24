В обоих интервью речь шла о непредсказуемости и опасности России для Европы и мира. Латвийский экс-пермьер, в частности, заявила, что соседство с Россией вызывает у латышей большой страх. А Навальный рассказал, что абсолютно все в России принадлежит Владимиру Путину, поэтому для сохранения своего положения он способен на все. Выступления обоих персонажей не добавили ничего принципиально нового в антироссийскую пропаганду Запада, став очередным повторением привычных тезисов. По-настоящему же удивила журналистов Швейцарии новость о том, что душитель всех свобод, враг демократии и Запада Путин по уровню свободы слова в своей стране оказался гораздо либеральней большого друга Запада Эрдогана.

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Прибалтика боится соседства с Россией

У Латвии, как и Эстонии, большое русское меньшинство. Бывшая премьер-министр Лаймдота Страуюма поведала о своем страхе перед соседней Россией газете Tages Anzeiger (TA).

По словам издания, в период ее пребывания в должности премьер-министра Латвии с января 2014 по февраль 2016-го отношения между Россией и Западом драматично ухудшились. Причиной стало то, что в Европе XXI века никто не ожидал, что одна страна отнимет у другой часть его территории, как это сделала Россия с Украиной. Из-за этого тема национальной независимости и безопасности в Латвии сразу вышла на передний план. Правительство этой прибалтийской республики сразу почувствовало, насколько важно для нее членство в НАТО и ЕС, раз ее непосредственным соседом является Россия.

Латвию охватил страх из-за Украины

Весной 2014 года население Латвии охватил большой страх. Хотя латвийское правительство никогда не сталкивалось с военной интервенцией со стороны России, но ему постоянно приходится бороться с массированной российской пропагандой. Москва с помощью русскоязычных СМИ, которые смотрят и читают много жителей Латвии, пытается снова провоцировать очередной спор о статусе русского языка и социальные беспорядки. Но пока безуспешно. Конфликт между русскоязычным и латышскоязычным населением недолго был актуальной темой в 2014 году. Сегодня людей гораздо больше волнуют вещи, которые одинаково касаются всех языковых групп: размер зарплат и другие социальные вопросы. В тех регионах Латвии, где доминируют русскоязычные, едва ли кто-то хочет присоединения к России. Там гораздо ниже уровень жизни. Никто не хочет лишаться преимуществ, которые у Латвии есть как у члена ЕС, пишет TA.

Страуюма: «Даже русскоязычные поддерживают антироссийские санкции»

Что касается поддержкой Латвией антироссийских санкций, то они вызвали критику внутри страны. Некоторые наши предприятия хотели и дальше сотрудничать с Россией, но политический компонент санкций оказался более важен. Латвия просто не может принять тот факт, что Россия безнаказанно аннексирует часть Украины. Это понимают как латышскоязычные граждане, так и русскоязычное население. Латвия не зависит от России уже 25 лет. И русское меньшинство вполне успешно интегрировалось. С молодым поколением у нас едва ли есть проблемы. В Латвии есть школы для нацменьшинств, где преподавание ведется на двух языках. Представители старшего поколения, кто действительно этого хотел, тоже выучили латышский язык, передает газета.

Хотя у каждого восьмого жителя сегодня вообще нет паспорта, Лаймдота Страуюма не видит в этом серьезной проблемы, так как власти Латвии, по ее словам, никого не принуждают принимать латышское гражданство. Она называют две причины, почему русскоязычные жители не получают паспортов: одни не хотят или не могут сдать обязательный языковой тест и исторический тест. Другие не хотят латышского паспорта, так как с ним они больше не смогут без визы въехать в Россию. У них и без того есть доступ к шенгену. В повседневной жизни отсутствие паспорта едва ли ощутимо, полагает TA.

Путину в России принадлежит все, поэтому он ворует

Абсолютно все в России принадлежит ее президенту Владимиру Путину, а так называемое «панамское досье» ясно показывает, каким образом российский президент набивает себе карманы и ворует (очевидно, сам у себя — прим. Regnum). Об этом и других подобных открытиях бездоказательно, но очень эмоционально блогер Алексей Навальный поведал газете Bazler Zeitung (BZ).

Навальному примерно известно, как функционирует путинская коррупция. У Путина есть друзья, эти друзья выигрывают государственные тендеры и зарабатывают с их помощью миллиарды. Эти миллиарды сваливаются в общий котел, которым может пользоваться Путин. Теперь же выяснилось, что, помимо «общака», имеются также собственные кассы Путина. И ФБК Навального теперь точно знает, как они наполняются. Деньги, принадлежащие виолончелисту Сергею Ролдугину, — «черная касса» Путина, пишет BZ со ссылкой на Навального.

Доказательства коррумпированности Путина: знакомство с Ролдугиным и нервность Кремля

Как сообщает газета, хотя прямых доказательств причастности Путина к коррупции и офшорам у Навального пока нет, он якобы располагает двумя неопровержимым косвенными доказательствами: первое — Ролдугин знаком с Путиным, второе — Кремль занервничал. Все это вместе, по словам Навального, неопровержимо указывает на то, что публикация «панамского досье» вскрыла коррупцию Путина.

«Когда убийцу задерживают, никто также обычно не видел, как он убил жертву при помощи топора. Но вот топор, вот труп, вот отпечатки пальцев, вот кошелек жертвы в кармане преступника. Этого достаточно, чтобы отправить подозреваемого на скамью подсудимых», — поделился с BZ знанием тонкостей судопроизводства «юрист» Навальный.

Путин оказался либеральней Эрдогана

По уровню свободы слова и прессы Россия Владимира Путина обогнала Турцию Реджепа Тайиипа Эрдогана в ежегодном рейтинге, составленном организацией «Репортеры без границ». В отличие от путинской России, в эрдогановской Турции за критические высказывания в адрес Эрдогана и его правительства журналистам грозит долгий тюремный срок, вплоть до пожизненного, сообщает газета Нandelszeitung (HZ).

Как отмечает издание, Турция заметно ухудшила свои позиции в списке и оказалась в этом году даже за Таджикистаном, на 151-м месте из 180 государств. Хотя еще в прошлом году она занимала 149-е место. Эрдоган отверг критику в подавлении свободы печати в своей стране как «необоснованную».

При этом правительство и суды в Турции оказывают сильное давление на критически настроенные средства массовой информации. Они запрещают передачи, закрывают или ставят под принудительное государственное управление редакции, препятствуют деятельности и задерживают оппозиционных репортеров, в том числе иностранных, передает HZ.