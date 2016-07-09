Кроме того, печать Германии активно рассуждала о вероятных угрозах странам Прибалтики со стороны России. Не обошли вниманием немецкие журналисты и негативное влияние европейских санкций на промышленность и сельское хозяйство ЕС.

zbroya.info Владимир Путин

Путин усилил пропагандистскую войну против Запада

Открыв свой мозговой трест — институт «Диалог цивилизаций «в Берлине, президент России Владимир Путин довел свою пропагандистскую войну против Запада до апогея. И в этом ему охотно содействуют как левые, так и правые внутри Германии — одни из трусости, другие из жадности или нужды. Какой позор! Уже давно стало ясно, что помещений Русского дома на Фридрихштрассе с его гигантскими приемными и маленькими кабинетами размерами с саркофаг, как во времена позднего социализма, для амбиций путинского «русского мира» явно маловато. Для решений поистине европейского масштаба решено было открыть русский центр в зале исторического конференц-зала Гумбольдт-Карре (Humboldt-Carre) в самом сердце Берлина, пишет газета Die Welt.

Якунин воплощает спецслужбы, православие и олигархат в своем лице

Как подчеркивает издание, долгий и трудный процесс примирения между русскими и немцами оказался теперь в руках бывшего генерала КГБ и видного представителя путинской клептократии. В лице Владимира Якунина объединились спецслужбы, православие и олигархия. И немцам остается только наблюдать за тем, как Путин и его мозговой центр будут доминировать не только в военном, но и в идеологическом плане. Русские прекрасно понимают, что в лице Германии они имеют дело со страной, которая устала от неурядиц и кризисов в Греции и Европе, войны на Украине, референдума о членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе, и которая хочет, чтобы ее просто оставили в покое и дали перевернуть страницу.

Успех русских в Германии фактически предопределен

Не нужно быть сторонником теории заговора, чтобы понять, что время для переноса мозговых центров из Вены в Берлин выбрано очень точно. В России, где независимых редакторов и журналистов клеймят в качестве «пятой колонны» и нагло стремятся бороться за «культурную гегемонию» на чужой территории, олигархи сумели выкачать достаточно денег, чтобы уверовать после «Северного потока», что в Европе можно купить практически все, и есть достаточное количество людей, которых можно подкупить. Поэтому их успех в Германии почти предопределен, добавляет газета.

Германия устала и хочет покоя любой ценой

В якунинском проекте, нацеленном против Германии, русские ловко играют на странном ментальном комплексе — немецком чувстве вины исключительно перед русскими (а не перед всеми народами бывшего Советского Союза). Настораживает и старое великодержавное высокомерие, благодаря которому речь отчего-то всегда идет только о «немецко-русских отношениях» поверх голов других восточноевропейских народов. Не стоит также забывать про сентиментальность и китч, а также о том, что многие в Германии хотят, чтобы их просто оставили в покое, даже если война идет всего в двух часах лета от Берлина. Как с научной точки зрения, так и с политической, открытие в Берлине путинского мозгового треста под эгидой выходцев из КГБ — величайшее личное поражение в моей жизни. Особенно после нападения Путина на Украину, добавляет автор статьи в Die Welt.

Прибалтика опасается русского вторжения

Эстония, Латвия и Литва опасаются нападения России. Прибалтийские страны-члены НАТО по-разному оценивают степень угрозы, но полагают, что в случае чрезвычайной ситуации Кремль готов пойти на крайности. Прибалтийские республики были оккупированы Москвой после Второй мировой войны, как украинский полуостров Крым в 2014 году. Кроме того, в этих маленьких государствах проживают значительные русскоязычные меньшинства. Поэтому прибалтийские государства опасаются, что Москва может использовать их «интересы» в качестве предлога для нападения, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Военные аналитики НАТО не исключают, что Россия может использовать якобы «народное восстание» в этих странах для повторения «украинского сценария», то есть замаскированного вмешательства России. Хотя пока местные русские меньшинства не проявляют никаких признаков воинственности, а у властей нет оснований обвинить их в нелояльности, риск кризиса все равно будет обсуждаться. Так как существует опасность развязывания Россией региональной войны с целью оторвать Прибалтику от НАТО и включить прибалтийские страны обратно в орбиту политического влияния Москвы, отмечает газета.

Москва понимает, что НАТО не решится на ядерную войну из-за Прибалтики

Сила российских войск в регионе не подлежит сомнению. Министерство обороны России недавно объявило о создании трех новых подразделений в Западном военном округе, которые должны стать противовесом четырем батальонам НАТО. Немецкие военные эксперты не сомневаются, что сейчас Россия вполне может бросить вызов НАТО в странах Прибалтики. Вмешательство России в Грузии, на Украине и в Сирии показывают, что Москва готова на практике использовать свои вооруженные силы и средства. Тот факт, что прибалтийские страны вряд ли смогут восстановить независимость после русской оккупации, демонстрирует пример Крыма. После присоединения президент Владимир Путин фактически прямо заявил, что Россия в качестве ядерной державы будет решительно пресекать любые попытки возврата Крыма Украине. Для стран Прибалтики это означает, что НАТО рискует вступить в ядерную войну, если попытается восстановить их суверенитет.

Грибаускайте: Германия должна стать военным лидером Европы

Президент Литвы Даля Грибаускайте накануне саммита НАТО в Польше заявила, что Германия должна взять на себя роль военного лидера в Европе и отправить больше немецких солдат в Литву и другие прибалтийские страны для отражения российской агрессии. По ее мнению, только такая крупная и экономически сильная страна, как Германия, может взять на себя дополнительную политическую и военную ответственности, необходимую сейчас в Европе, которая больше не сможет рассчитывать на защиту только со стороны США, добавляет FAZ.

«Я думаю, что для Германии настало время для большей уверенности в себе, чтобы не оглядываться в прошлое в поисках исторически чувствительных моментов. Наступила новая эра с новыми вызовами для Европы, которая должна защитить себя. У Германии не остается никакого другого выбора, кроме как стать лидером Европы», — приводит FAZ слова Грибаускайте.

В России дефицит хорошего сыра и молочных продуктов

Сыр, который горит на протяжении десяти минут, сыр, содержащий крахмал, мел, мыло, пищевую соду, известь или даже цемент. В России некоторые недобросовестные производители прибегают к сомнительным методам и ингредиентам в поисках замены молока. Дефицит качественных молочных продуктов в России связан с реакцией Москвы на санкции ЕС, введенные из-за поддержки Москвой пророссийских сепаратистов на востоке Украины, пишет журнал Focus.

Как отмечает издание, даже российские власти признали в апреле, что все больше и больше молочных продуктов на российском рынке «сомнительного качества», и чаще всего подделывают именно сыры. Но, несмотря на нехватку собственного молока и молочных продуктов, российские власти по-прежнему выступают за запрет импорта продовольствия из ЕС. На прошлой неделе эмбарго было продлено российским правительством до конца 2017 года.

Санкции ЕС сильно бьют по европейским фермерам

Удивительно, но поддержка политики запрета на ввоз европейских продуктов в Россию даже возросла. По данным июньского опроса независимого Левада-центра, 40% россиян поддерживают запрет на ввоз европейских продуктов. Хотя еще в марте 2015 года его сторонников было всего 21%. Из-за российского эмбарго страдают и фермеры в ЕС. Избыток молока снижает цены. Из-за этого многие производители не могут покрыть свои расходы и вынуждены сокращать производство, уточняет Focus .

От санкций и вызванной ими рецессии на российском рынке страдают не только европейские аграрии, но и промышленность. Европейские автопроизводители прогнозируют существенное падение продаж новых автомобилей в России по итогам 2016 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на российском рынке в этом году будет продано всего около 1,4 миллионов автомобилей, что примерно на 10% меньше, чем в прошлом году. В 2015 году автомобильный рынок в России сократился на одну треть до самого низкого уровня за последние десять лет. В начале года АЕБ была настроена более оптимистично и прогнозировала падение продаж в 2016 году на 4,7% до 1,5 миллионов машин, информирует газета Die Zeit.