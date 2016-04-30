Кроме того, германские СМИ взбудоражили вести о том, что правый и левый фланги немецкой политической системы смыкаются в поддержке Путина и неприятии либеральной демократии и трансатлантического партнерства с США. Неожиданными оказались и слова ведомства федерального канцлера о том, что формат «большой восьмерки» мертв и России в ней больше нет места, отмечает пресса Германии.

svbr.livejournal.com Пролёт российского Су-24 ад американским эсминцем «Дональд Кук»

НАТО стягивает войска на границе с Россией — виноваты русские!

Москва взяла курс на конфронтацию. НАТО стягивает войска в Польшу и в Прибалтику для устрашения России. Впереди выступает Бундесвер. Хотя НАТО усиливает военное присутствие в граничащих с Россией государствах-участниках альянса, организация не против поддерживать диалог с Москвой. Восточные члены НАТО чувствуют себя под угрозой со стороны России из-за кризиса Украине, передает телеканал N24.

«Мы также должны снова и снова стараться договориться и создавать возможности для диалога. Я считаю это очень важным», — процитировал телеканал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель.

Однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Кремль станет реагировать «необходимыми мероприятиями» на перемещение западных войск на восток. Меркель согласилась с предложением НАТО увеличить число войск в Польше и прибалтийских государствах. В Литве батальон НАТО численностью примерно в 1000 солдат будет усилен от 150 до 250 военнослужащими бундесвера. Решение об этом будет принято на саммите НАТО в Варшаве 8 и 9 июля. Всего же бундесвер направит в этом году 5500 солдат для маневров и тренировки на востоке, то есть на 500 больше чем в прошлом году, добавляет N24.

Русские умышленно провоцируют американских военных в Прибалтике

Русский реактивный истребитель снова летал в опасной близости от американского боевого самолета в международном воздушном пространсатве над Балтийским морем. Согласно данным командования войск США в Европе инцидент произошел в пятницу, пишет газета Die Welt.

По словам издания, русский самолет типа Су-27 «небезопасным и непрофессиональным способом» приблизился к американскому самолету-разведчику типа Boeing RC-135 меньше чем на 10 метров. Хотя Россия отвергает обвинения, представитель Пентагона в Вашингтоне назвал это «опасным маневром» и добавил, что если бы Россия хотела мира, то не должна была предпринимать провоцирующие действия. Присутствие американских самолетов и кораблей недалеко от русских границ он назвал совершенно законным и не угрожающим России. По его словам, американский самолет никогда не нарушил бы российское воздушное пространство, а непрофессиональное поведение отдельного русского пилота могло привести к напрасной эскалации напряженности.

Правые и левые Германии едины в поддержке Путина

Партия «Левых» и правая AfD (Alternative für Deutschland — прим. Regnum) любят российского президента Владимира Путина за общую с ними ненависть к западному либерализму и антиамериканизм. Таким образом, к вящей радости Путина в рамках Федеративной республики Германия существует сразу две пропутинские партии, как на правом, так и на левом фланге политического спектра, передает Die Welt.

По словам издания, смысл жизни националистов из AfD состоит в разрушении либеральной демократии и трансатлантического партнерства Германии. Якобы принципиальный спор в недрах партии между либерально-консервативными и ультраправыми силами с самого начала был иллюзией. Совершенно ясно, что споры в партийном руководстве по существу ведутся только вокруг того, нужно ли с целью создания национально ориентированной республики выдвигаться на выборы или бойкотировать их из стратегических соображений. При этом по поводу антизападных национальных революционных идей разногласий в партии почти нет. Авторитарную путинскую Россию в AfD называют суверенной и называют аннексию Крыма, «правом на воссоединение русского народа». Более того, функционеры партии поддерживают дружеские и деловые связи с «Молодой гвардией» Путина и евразийцами Александра Дугина.

За неоимпериализм Путина и против либеральной демократии

В то же время и «Левые» выступают за «нормализацию» отношений с Россией, требуют отмены санкций, не считают зазорным поддержать признание меджлиса крымских татар экстремистской организацией, хотя это очевидное ущемление прав и интересов национального меньшинства, подчеркивает газета. Кажущиеся внешне антиподами эти партии, по сути, сделаны из одного теста и едины в готовности прислуживать неоимпериалистическим планам Путина. А их мнимые мировоззренческие разногласия на самом деле не более чем идеологический орнамент. Обе эти пропутинские партии объединены общей ненавистью к западному либерализму и американизму, поэтому являются самым большим вызовом для конституционного порядка Федеративной республики, пишет Die Welt.

Германия против возвращения России в «большую восьмерку»

Ведомство федерального канцлера Германии полагает, что Россия больше не должна возвратиться в «Большую восьмерку» ведущих индустриальных государств. В ведомстве считают, что формат «восьмерки» мертв и нет признаков того, что Москва выполнит условия возвращения в это клуб государств. Кроме того, американцы выступают резко против возобновления членства России, которая была исключена после аннексии украинского полуострова Крым при президенте Владимире Путине в 2014 году, пишет журнал Spiegel.

Хотя во время посещения Японии в середине апреля министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил желание, что группа G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Италия и Германия, не осталась бы в этом формате длительное время, добавляет издание.