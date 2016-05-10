Германская пресса временами нейтрально, а иногда недоброжелательно описывала демонстрацию Россией своей военной мощи на Красной площади. ИА REGNUM собрало самые выразительные отзывы немецкой печати о параде Победы в Москве.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад Победы 9 мая 2016

Путин играет мускулами, говоря: с Россией лучше не связываться

На Красной площади 9 мая Путин поиграл мышцами. Победа СССР над гитлеровской Германией для главы Кремля Путина — повод лишний раз продемонстрировать свои вооруженные силы. На лучших местах на трибунах можно было нюхать бензин танков (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ), которые двигались по Красной площади. Этот спектакль был призван вселить уважение. Тысячи человек смотрели на выставку оружия на Красной площади. Более 10 000 солдат, 71 самолет и вертолеты, а также 135 единиц различного оружия, в том числе ультрасовременный танк Armata, межконтинентальные ракеты и противовоздушная система S-400 должны были сказать миру: с Россией шутки плохи, передает германская телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

По словам медиа, несмотря на политические послания кремлевского лидера, для русских 9 мая — это, прежде всего, день памяти. Они вспоминают о членах семьи, которые боролись и умирали на фронтах «Великой Отечественной войны» (именно так, в кавычках — прим. ИА REGNUM). Хотя всюду в Европе миллионы семей страдали от Второй мировой войны, никакая другая страна не потеряла так многих граждан, как бывший Советский Союз. Поэтому каждый год 9 мая победу над Германией празднуют не только Россия, но и другие государства бывшего СССР.

НАТО — бельмо в глазу Путина

В параде ко «Дню победы» (именно так, в кавычках — прим. ИА REGNUM речь идет не только о прошлом, но также о настоящем и будущем России. Путин снова и снова критикует НАТО за поддержку умеренных повстанцев в Сирии, а также за расширение оборонительного альянса на восток. Это ему с давних пор как бельмо в глазу. Вопреки экономическим проблемам страны, Путин чрезвычайно популярен в России, отмечает DW.

Путин хвастался своим арсеналом

Огромным армейским парадом Россия отпраздновала в понедельник победу над нацистской Германией во время Второй мировой войны. На Красной площади Путин бахвалился своими ракетами, здесь же маршировали около 10 000 солдат, а также катились танки, системы противовоздушной обороны и летала военная авиация, пишет газета Bild.

В то время как Западная Европа отмечает освобождение от нацистов 8 мая, в России 9 мая 1945 года считается «Днем победы», так как именно в этот день капитуляция вермахта была скреплена печатью в советской штаб-квартире второй раз. Церемонию почтил присутствием и прошлый президент Михаил Горбачев, добавляет издание.

Путин использует триумф России в прошлом для демонстрации силы

Путин выглядел очень довольным, отмечает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

В понедельник президент Путин пребывал в праздничном настроении — Москва праздновала триумф над Германией во время Второй мировой войны, добавляет газета Handelsblatt.

Тогдашний триумф России Путин выставляет как предупреждение всем, кто вздумает проверить Москву на прочность. Тяжелым вооружением на Красной площади и боевыми самолетами над Москвой Россия напомнила о победе над нацистской Германией в 1945 году. Армейский спектакль в 71-ю годовщину окончания войны призван продемонстрировать силу России на фоне русского вторжения в Сирии и на Украине. Но в своем выступлении Путин упоминал актуальные конфликты только косвенно, пишет журнал Focus.

Парад Победы — выставка российского ОПК

По сути, парад являлся выставкой достижений российской военной промышленности, в рамках которой были показаны 71 реактивный истребитель и примерно 200 единиц бронетехники, в том числе сверхсовременные танки типа T-14 Armata, а также межконтинентальные ядерные ракеты типа РС-24 «Ярс». Стратегические бомбардировщики Туполев-160, которые считаются самыми большими боевыми самолетами в мире, с ревом проносились на высоте примерно 400 метров над византийскими куполами собора Василия Блаженного, подчеркивает журнал.

Чем дальше отстоит по времени победа Красной армии над гитлеровской Германией, тем более воодушевленно и усердно Россия празднует ее годовщину. В 60-е годы 9 мая было возведено в ранг самого важного праздника. Он связывал советских людей вопреки политическим, социальным и этническим различиям, пишет газета Die Tageszeitung (TAZ).

Культ Победы — это культ самопожертвования и смерти

Как пишет издание, российских детей с ранних лет приучают к самопожертвованию. В профессионально сделанном видеоклипе, который стремительно распространялся по социальным сетям, рассказывается о маленьком мальчике в военной форме времен войны, который делится с современными русскими школьниками своими военными воспоминаниями о смерти. Ученики поражены и спрашивают, неужели ты не боишься смерти? Но молодой солдат отвечает, что смерть ему не страшна, лишь бы победа была за нашими.

Презрение к смерти в России преобладает в патриотическом воспитании. Но при этом инвалидность и увечья табуируются. Сегодня мало кто знает, что инвалиды после 1945 года высылались из городов на негостеприимный Русский Север. Воспоминание об увечьях искоренялось. Зато молодые родители сегодня могут приобрести для новорожденных детей ходунки «Победа». В продаже также имеются аутентичные солдатские пилотки военных лет с красной звездой для самых маленьких. А также коляски в виде ретроавтомобилей 40-х годов. Продавцы военной атрибутики и церковной утвари в эти дни имеют жирный навар. Война в России повсюду. Она как бы символизирует победу русских над остальным человечеством. В этой официозной картине мира для западных союзных держав не остается места, также как и для других народов бывшего Советского Союза, полагает TAZ.