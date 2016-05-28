Хотя канцлер Ангела Меркель непреклонна в отношении России, ключевые министры ее кабинета из СДПГ выступают за смягчение антироссийских санкций. В их отмене заинтересован и немецкий бизнес, отмечают германские журналисты.

gorod55.ru Боевик на майдане

Горби на Украине не рады

Украина «в интересах государственной безопасности» на 5 лет запретила последнему генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву въезд на свою территорию за его публичную поддержку аннексии Крыма, пишет журнал Spiegel.

«Я туда не ездил и не собираюсь», — приводит журнал реакцию Горбачева.

Немцы хотят смягчить санкции

Тем часом федеральное правительство Германии, по словам издания, осторожно прорабатывает возможность смягчения санкций против России.

«Мое отношение всегда было таково, что санкции не являются самоцелью. Когда речь идет о прогрессе в реализации Минских соглашений, мы можем говорить о смягчении санкций», — цитирует Spiegel министра иностранных дел ФРГ, члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как отмечает журнал, ранее ЕС увязывал отмену санкций только с полным выполнением Минских соглашений. Но сейчас даже Ведомство федерального канцлера склоняется к новому курсу в отношении России.

План таков: отменить часть санкций в обмен на сотрудничество Москвы в организации местных выборов на востоке Украины. Чтобы Москва воздействовала на сепаратистов в регионе с целью создания условий для проведения демократических выборов, подчеркивает Spiegel.

Санкции раскололи СДПГ

За постепенное ослабление антироссийских санкций выступает также вице-канцлер в правительстве Меркель, министр экономики и энергетики ФРГ, председатель СДПГ Зигмар Габриэль. Его «восточная политика» уже вызвала раскол в рядах партии. Часть членов СДПГ даже создали рабочую группу, которая призывает не ослаблять давление на Россию. Фракция уже привлекла многочисленных сторонников, пишет газета Die Zeit.

«Наша цель состоит в том, чтобы четко отделить социальную демократию от противоречащей международному праву агрессивной политики Кремля ради нашей солидарности с соседями и союзниками в Восточной Европе», — говорится в заявлении внутрипартийной оппозиции.

Один из инициаторов создания новой рабочей группы Ян Клаас Берендс заявил, что СДПГ должна найти в себе мужество избавиться наконец от русофильской «восточной политики» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который после ухода со службы работает на российского газового гиганта «Газпром» и неоднократно выступал за снятие санкций против России. По словам Яна Клааса Берендса, Зигмар Габриель проводит ошибочную политику партии накануне выборов в следующем году. По мнению оппортунистов, курс Габриеля, как во внешней, так и во внутренней и социальной политике подрывает доверие избирателей к СДПГ, сообщает Die Zeit.

Людей на «майдане» отстреливали не власти

На фоне бурного спора в немецком обществе вокруг антироссийских санкций самая многотиражная массовая газета Германии Bild опубликовала сенсационную видеозапись, на которой участница киевских беспорядков в 2013—2014 годах по имени Вероника рассказывает, что по людям на Институтской улице стреляли снайперы с крыши гостиницы «Украина», находящейся под контролем боевиков-националистов. Таким образом, Bild косвенно также выступил против официальной линии ЕС относительно событий в Киеве.

Семеро против России и Китая

Однако на уровне глав государств лидеры «Большой семерки» ведущих промышленно развитых стран продемонстрировали удивительное единодушие в своей антироссийской позиции. По мнению лидеров «семерки», санкции, введенные против Москвы из-за аннексии Крыма в 2014 году, должны оставаться до тех пор, пока не будут полностью выполнены мирные минские договоренности. Из-за продолжающегося конфликта на Украине лидеры «Семерки» даже пригрозили президенту России Владимиру Путину новыми санкциями, сообщает журнал Focus.

Впрочем, как информирует издание, жесткую позицию члены «семерки» демонстрируют в отношении не только России, но и Китая. Их категорически не устраивает происходящее в Южно-Китайском море и не пугают угрозы Пекина. Они решительно требуют «мирного» урегулирования территориального спора. В коммюнике по итогам встречи лидеры «семерки» призывают все стороны воздерживаться от «односторонних действий», которые увеличивают напряженность, и «не предпринимать насилия или принуждения для обеспечения соблюдения своих требований». Несмотря на то, что КНР не была названа напрямую, китайский МИД уже выразил возмущение заявлениями «семерки».

Меркель непреклонна, германский МИД готов к компромиссам

Хотя на уровне «Семерки» федеральный канцлер Германии Ангела Меркель демонстрирует непреклонность в отношении России, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на прогресс в мирном процессе и подчеркнул во время визита в Эстонию, что постепенное ослабление санкций против России возможно, а Германия стремится «к компромиссу», добавляет Focus.

Немецкий и российский бизнес заинтересованы друг в друге

Несмотря на санкции, Россия активно привлекает инвестиции в свою промышленность. По словам российского министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Россия по-прежнему рассматривает Германию в качестве наиболее важного европейского партнера. Главным образом в области передовых технологий, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Наше правительство поддерживает инвесторов, независимо от стран, из которых они приходят», — приводит издание слова на «Дне России» в Ростоке.

Во встрече приняли участие около 600 представителей бизнеса и политики из обеих стран. Посетить ее обещал также Зигмар Габриэль. Большое число участников мероприятия показало, насколько велика потребность в дальнейшем развитии отношений со стороны предпринимателей обеих стран, независимо от геополитических ограничений, добавляет FAZ.