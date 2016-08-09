Берлин, 9 августа, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Визит Эрдогана к Путину является сигналом для Запада. Учитывая множество разногласий между Анкарой и Москвой, его следует рассматривать как признак новой внешней политики Эрдогана по отношению к России. Важно отметить, что не Ангела Меркель или Барак Обама, а Владимир Путин стал первым главой ведущей мировой державы, который 15 июля связался с президентом Турции после попытки переворота, отмечает газета Tagesspiegel.

kremlin.ru Российско-турецкие переговоры на высшем уровне

Путина и Эрдогана роднит недоверие к Западу

По словам издания, визит Эрдогана к Путину это, прежде всего, попытка нового начала в отношениях между Турцией и Россией. Так как визит проходит в момент эскалации напряженности в отношениях между Эрдоганом и Западом. Возникает вопрос, сформируется ли на базе России и Турции новый альянс. Хотя турецкие и российские интересы в некоторых областях расходятся, Путина и Эрдогана сближает то, что оба они не доверяют Западу и предполагают, что европейцы и американцы, несмотря на все публичные заявления о готовности к сотрудничеству, тайно работают над дестабилизацией обстановки в их странах. Путин критикует Запад за провоцирование кризиса на Украине и использования экономических санкций против Москвы в качестве инструмента для сдерживания российского влияния, а правительство Эрдогана публично заявило, что США организовали попытку государственного переворота в июле. Сам Эрдоган называет Запад пособником террористов.

Турция признала силу России

Сегодняшняя встреча Эрдогана с его коллегой Путиным является признанием Турцией силы России. Обе страны связывают не только общие интересы, но и соперничество. Сегодня официально заканчивается период семимесячной заморозки отношений. Президент Турции ожидает от встречи с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге начала нового этапа в отношениях двух стран, сообщает телеканал ARD.

Россия и Турция открыли новую страницу совместной истории

«В ходе бесед с моим другом Владимиром мы открыли новую страницу в двусторонних отношениях наших стран», — цитирует СМИ Эрдогана.

В конце июня турецкий лидер в письме к российскому президенту извинился за уничтожение российского истребителя вблизи границы с Сирией в ноябре 2015 года. Кроме того, Эрдоган приказал арестовать пилотов, которые сбили российский самолёт, уточняет телеканал.

Эрдоган Путину не ровня

Эрдоган и Путин вновь стали друзьями, но не равными. Первый звонок, который получил турецкий лидер после попытки переворота, был из Москвы. Владимир Путин тогда выразил Турции свои соболезнование и заверил турецкого президента, что Россия осуждает попытку насильственной смены власти. Первое же, что услышал 15 июля Эрдоган из Вашингтона было косвенным предупреждением. Госсекретарь Джон Керри был обеспокоен волной арестов и сказал, что членство в НАТО предполагает уважение к демократическим принципам, пишет газета Die Zeit.

Эрдоган ищет у Путина поддержки

Именно этим обусловлено то, что первый государственный визит Эрдогана после провалившегося путча привел его не в Вашингтон или Берлин, а к президенту Путину. Теперь Эрдоган хочет быть ближе к русским. С США же турецкое правительство сейчас пререкается по поводу экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого правительство Турции считает вдохновителем попытки переворота. Даже с Германией и ЕС у Анкары сейчас враждебные отношения. Запад угрожает обрушить турецкие облигации. Поэтому Эрдоган в настоящее время больше рассчитывает на Путина в качестве партнера, отмечает газета.

Путин и Эрдоган разные, но оба властолюбцы

По словам издания, между Путиным и Эрдоганом есть одно принципиальное различие. Путин всегда был частью системы, а Эрдоган наоборот ее противником. Карьера Путина началась в КГБ СССР, а потом он был посажен в президентское кресло Борисом Ельциным. Эрдоган же сидел за свои взгляды в тюрьме, прежде чем прийти к власти на свободных выборах. Один из них был выскочка, другой парией. Путин был офицером спецслужб, Эрдоган их жертвой. Один влетел во власть, а другой должен был постоянно бороться за нее. Возможно, это объясняет, почему Путин всегда действует хладнокровно и расчетливо, а Эрдоган горячно и импульсивно. Один проницательный тактик, другой вдохновенный импровизатор. Но общим для них является стремление к абсолютной власти и страх потерять ее. Для власти оба готовы переходить границы.