Немецкие журналисты писали про «подозрительный» институт «пользующегося дурной славой близкого друга Путина» в Берлине, перевербованного ФСБ Сноудена, травлю российскими спецслужбами американских дипломатов и членов их семей. Удивление у немцев вызвал и тот факт, что российский президент, вопреки ожиданиям, не выразил восторга результатами британского референдума.

asialive.info СМИ Германии

Якунин открыл в Берлине подозрительную «фабрику мыслей»

Друг и тезка президента России Владимира Путина Владимир Якунин открывает русский мозговой трест в сердце Берлина фабрику. Новый исследовательский институт «Диалог цивилизаций» претендует стать чем-то большим чем просто исследовательской организацией. На это указывает торжественное открытие в таком престижном месте, как зал исторического здания Humboldt-Carrés, на полпти между министерством иностранных дел Германии и Бранденбургскими воротами, сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает издание, на шестичасовом приеме по случаю открытия нового института присутствовали 120 гостей, в том числе бывший глава ведомства федерального канцлера и федеральный министр Германии по особым поручениям Рональд Пофалла, экс-премьер-министр Бранденбурга Маттиас Плацек, а также бывший генеральный инспектор бундесвера и экс-председатель военного совета НАТО Харальд Куят.

Важно то, что хозяином приема выступил пользующийся дурной славой близкий друг Путина кремлевский царедворец Владимир Якунин. Что на самом деле он планирует делать в Берлине остается только предполагать. Во всяком случае, основные яйцеголовые высокопоставленные берлинские политики, ответственные за принятие важных решений, предусмотрены в работе института лишь в качестве приглашенных гостей, добавляет BZ.

Русские перевербовали Сноудена

Самый трудный вопрос в деле Эдварда Сноудена — это, прежде всего, его связи с русскими и Кремлем. Для каждого, кто ориентируется в мире шпионажа, очевидно, что Сноуден — перебежчик и сотрудничает со спецслужбами Москвы. Эксперты, которые ориентируются в работе могущественного аппарата тайной полиции Кремля, уверены, что это сотрудничество по принципу рука руку моет, пишет газета Bild.

Как заявил изданию глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Герхард Шиндлер, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (NSA) США Сноуден, которому было предоставлено убежище в России, наверняка сообщил все, что он знает, хотя его сторонники и утверждают, что он не сотрудничает с русскими спецслужбами.

Хотя по официальной версии, у Сноудена не было при прибытии в Москву никаких украденных секретных документов, и он отказывался передавать тайную информацию российским спецслужбам, глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен месяц назад заявил, что в действительности Сноуден, вероятно, уже давно завербован русскими.

Сноуден — пешка в руках ФСБ

«Сноуден — предатель, ставший пешкой в игре ФСБ. И это явно не хорошо», — приводит Bild слова Шиндлера.

Собственно утверждения такого рода не вызывают сомнения, так как Сноуден уже 3 года находится в России и не демонстрирует намерений выйти из-под защиты Путина.

Россия травит американских дипломатов

США упрекают Россию в травле своих дипломатов. Взломы жилья, проколотые шины, незваные гости на вечеринках. Очевидно, что американские дипломаты в Европе находятся под сильным давлением со стороны русских. Речь, похоже, идет уже о «скрытой войне», информирует журнал Spiegel.

Как пишет издание, Россия изводит и все больше чинит препон американским дипломатам в Москве и европейских государствах. Речь, вероятно, идет о спланированной кампании русских спецслужб. Ее целью являются уже не только сотрудники диппредставительств, но и их семьи.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби отметил быстрый рост подобных инцидентов, начиная с 2014 года. В США предполагают, что это может быть связано с западными санкциями против России из-за конфликта на Украине. Директор пресс-службы Госдепа Элизабет Трюдо также подтверждает увеличение количества притеснений в отношении американских дипломатов в России. Не вдаваясь в подробности, она подчеркнула, что на подобные проблемы сетовали американские дипломаты и в других странах. Как следствие все американские дипломаты, которые направляются в Европу, теперь приходят особые тренинги на случай подобных ситуаций, добавляет Bild.

Россия симметрично отвечает на действия США

Представитель русского посольства в Вашингтоне, также без подробностей пояснил, что подобные акции могут быть реакцией Москвы на неудобства, которые русские дипломаты должны терпеть в США. Повседневная дипломатическая жизнь всегда основывалась на принципе взаимности. Подобные акции также могут являться следствием общего ухудшения отношений обеих стран. На прошлой неделе Россия со своей стороны упрекнула США в помехах работе ее дипломатов. По словам Министерства иностранных дел в Москве, русские дипломаты в Вашингтоне в последнее время также часто становятся мишенью для «провокаций». Но Трюдо опровергла эти заявления и назвала их «беспочвенными», подчеркивает журнал.

Brexitу в Москве не обрадовались

В Москве никто не ликует из-за Brexit, хотя Путин, по мнению многих его критиков, должен был быть в восторге. Тем более неожиданно воспринимается тишина из Москвы. Ведь британский министр иностранных дел Филип Хэммонд заявил, что «единственная страна, которая хочет, чтобы мы покинули ЕС, — это Россия». Это кажется даже логичным на первый взгляд, пишет газета Die Zeit.

По словам издания, Лондон — это, пожалуй, наиболее критически настроенная в отношении Путина и его политики столица в Западной Европе. Отношения между Москвой и Лондоном с давних пор находятся на низком уровне. Однако Путин дипломатично заявил, что референдум является внутренним делом Великобритании. Но сама организация референдума, по словам российского лидера, является одним из роковых решений со стороны британского правительства для собственной страны и всей Европы.