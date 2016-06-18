По словам германской печати Путин готов к переговорам, но Брюссель в ответ только продлевает санкции против Крыма, а НАТО продолжает бряцать оружием у российских границ. Впрочем, некоторые издания полагают, что готовность Кремля к диалогу с ЕС обусловлена его страхом перед Китаем.

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Какое послание Путину должна передать Европа?

Как нам вести себя с Россией после того, как она аннексировала Крым и разожгла войну на востоке Украины? Высокопоставленные политики и крупные представители бизнеса из Европы отправились в Санкт-Петербург, чтобы встретиться там с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — самой значимой экономической трибуны России, особенно пышной по случаю ее двадцатилетнего юбилея. Но что же европейцам надлежит сказать ему, задается вопросом газета Frankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ).

На Украине война, а европейские политики и бизнесмены делают вид, что все ок!

Хотя Россия в Крыму впервые в послевоенной истории в одностороннем порядке изменила путем военного насилия границы и поставила под угрозу территориальную целостность и независимость Украины на Донбассе, а также всю европейскую структуру безопасности, в Санкт-Петербурге царит кажущаяся нормальность в отношениях. Тысячи иностранных бизнесменов, в том числе многие из Германии, а также известные европейские политики, среди которых председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Италии Маттео Ренци, почтили Путина визитом. Желание продемонстрировать близость к власти и мужскую дружбу с Путиным привели в Санкт-Петербург даже Николя Саркози. Эта дружеская встреча в «Окне на Запад», как называют иногда Санкт-Петербург (на самом деле «Окно в Европу» — прим. ИА REGNUM ), является скорее исключением, так как между Москвой и Западом в последнее время больше разногласий, чем единства. Нельзя забывать ни о противозаконной аннексии Крыма, ни о том, что в Донецке, где еще четыре года назад проходили матчи чемпионата Европы по футболу, в настоящее время идет война, подчеркивает газета.

Отмены санкций добивается только бизнес

В интересах немецких работников фирм, кредиторов и акционеров Восточный комитет немецкой экономики и министр экономики Германии Зигмар Габриель и прочие оппортунистически настроенные элементы добиваются экономического и политического сближения Европы с Россией и постепенной отмены экономических санкций, якобы параллельно с выполнением Минских соглашений. Но загвоздка в том, что мирный процесс в рамках Минских соглашений де-факто существует только на бумаге. Но на третий год после введения санкций тучные представители Европы хотят вернуться к «бизнесу как обычно» с Россией, это главное послание богатеев в Санкт-Петербурге, отмечает FAZ.

Европейскому бизнесу придется подчиняться политике санкций

Как пишет издание, многие деловые люди из ЕС на самом деле просто хотят вернуться во времена до украинского кризиса, когда еще не было ни санкций против российского банковского сектора, ни трудностей в финансировании и экспортных операциях, не было и ответных российских мер в виде запрета на импорт и предписаний приобретать продукцию только у местных или не западных поставщиков. Европейские компании, особенно немецкие, вложили много денег в российский рынок, поэтому обязаны всеми силами защищать интересы своих работников, кредиторов и акционеров. Некоторые новые инвесторы видят для себя шансы даже в ослаблении рубля и программах Кремля по импортозамещению. Но свободные экономики имеют пределы не только в законодательстве, но и в правовых рамках ЕС, а, значит, и в санкциях.

Россия должна работать над собой

Россия второй год погружается в рецессию из-за нефтяного шока, провала реформ и диверсификации производственного сектора, бюрократии, коррупции, нехватки квалифицированных рабочих и правовой неопределенность в течение многих лет. Россия нуждается в переменах. Проблемы России обусловлены в основном ее государственными структурами или их влиянием. Для того, чтобы создать прочную основу для процветания, и роли страны в мировой экономике, выходящей за рамки экспортера сырья и оружия, Москва должна работать над собой, не быть непредсказуемой и провести наконец реформы, добавляет FAZ.

Глава немецкого МИДа призывает не провоцировать Россию

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступает за расширение диалога и сотрудничества с Россией и резко критикует маневры НАТО в Восточной Европе. По его словам, символические танковые парады на восточной границе не способствуют безопасности, а наоборот обостряют напряженность, сообщает журнал Spiegel.

«Что мы сейчас ни в коем случае не должны делать, так это разжигать конфликт громким бряцание оружием и боевыми кличами», — приводит издание слова министра.

Штайнмайер назвал «фатальными» международные маневры в Прибалтике вблизи границы с Россией, в которых приняли участие около 10 тысяч солдат из 13 стран всего за месяц до саммита НАТО в Варшаве. Военные учения под названием «Сабельный удар» продлятся до 21 июня и пройдут на различных военных полигонах в Эстонии, Латвии и Литве. Ранее 7 июня в Польше 31тысяча солдат Польши и НАТО имитировала наступление на Россию в рамках объединенных маневров «Анаконда», напоминает журнал.

«Необходимо проявить готовность к диалогу и не создавать ненужного повода для новой, старой конфронтации», — цитирует Штайнмаера Spiegel.

Путин распорядился проверить боеготовность российской армии

Владимир Путин неожиданно объявил, что хочет проверить состояние и боеготовность российской армии. При этом Кремль уверяет, будто это не является ответом на маневры и укрепление сил НАТО в Восточной Европе и в прибалтийских странах. Путин как верховный главнокомандующий уже приказал министру обороны Сергею Шойгу проверить готовность войск к мобилизации, а также состояние боеприпасов и снаряжения в нескольких арсеналах до 22 июня. Россия проинформировала об этом аккредитованных в Москве военных атташе других стран, передает газета Die Zeit.

Путин готов к диалогу, но ЕС продлевает санкции против Крыма

Тем временем Брюссель продлил санкции против аннексированного Россией черноморского полуострова Крым и правительства там еще на год — до 23 июня 2017 года. Санкции включают в себя ограничения на ввоз и вывоз товаров, а также запрет инвестиций. Кроме того, европейским круизным судам запрещены туристические маршруты в крымские гавани. Между тем президент России готов к диалогу, информирует газета Der Tagesspiegel(TS).

«У нас нет никаких обид, и мы готовы договариваться с нашими европейскими партнерами. Но это, конечно, не может быть дорогой с односторонним движением. ЕС остается главным торговым партнером России», — цитирует Путина TS.

Россия боится Китая

Россия боится Китая, поэтому снова льнет к Европе. Кремль хочет возобновить экономические отношения с ЕС. Поэтому Путин пригласил иностранных инвесторов посетить ПМЭФ в Санкт-Петербурге, в котором с 1997 года принимают участие российские и зарубежные финансовые эксперты. На организацию форума российское правительство потратило 1,8 миллиарда рублей (более 24 миллионов евро — прим. ИА REGNUM ), сообщает журнал Focus.

По словам издания, Китай беспокоит Кремль гораздо больше, чем западные санкции. Китайцы не только покупают большое количество российского сырья, они также инвестируют значительные средства в российскую экономику. Например, большая часть строительства дорог и мостов сейчас находится в китайских руках. Кроме того, многие российские компании имеют задолженность перед китайскими банками. Беспокойство Путина растет, а экономика Китая по-прежнему растет медленнее, чем ожидалось. Еще одна проблема в том, что из-за санкций Запада Россия отрезана от передовых западных технологий. Москва принимает контрмеры, такие как запреты на импорт продуктов из ЕС и защиту отечественных фирм, но отсутствие конкуренции ведет только к плохому качеству по завышенным ценам.