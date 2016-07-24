Берлин, 25 июля, 2016, 01:35 — ИА Регнум. И атака произошла не извне, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

komi-news.ru Слив сточных вод

Тому, кто ошибочно полагает себя самым красивым в мире, лучше никогда не смотреться в зеркало. А тому, кто ошибочно считает себя самой сильной спортивной нацией в мире, лучше сторониться Олимпийских игр. Но руководство России так не считает. В Кремле предпочитают просто скрывать реальность за воспоминаниями о старых подвигах в красных спортивных костюмах с буквами «CCCP» на спине. Во время зимних игр в Ванкувере россияне поняли, насколько сильно отличается их восприятие себя от реальности. Недаром же Владимир Путин однажды назвал конец советской империи «величайшей геополитической катастрофой XX века». Ведь распад Советского союза стал катастрофой и для российского большого спорта. Поэтому зимние игры в Сочи использовались российским правительством в качестве попытки взять реванш и вновь сделать Россию спортивной сверхдержавой, полагает газета.

Спортивная гигантомания России, ее попытки любой ценой вернуть себе статус ведущей мировой спортивной державы погрузили Олимпийские игры в самый глубокий кризис в их истории. Нынешний кризис хуже, чем коррупционный скандал в 1999 году, хуже, чем политически мотивированный бойкот 80-х годов, и хуже даже, чем теракт в 1972 году. Потому что нынешний кризис отличается от других тем, что на сей раз Олимпийские игры атакованы не с внешней стороны, но начали разрушать себя изнутри. Организованное российским государством широкомасштабное мошенничество с допингом русских спортсменов в Сочи привело к том, что вся система теперь угрожает взорваться. Все теперь знают, что выступлений чистых спортсменов практически не бывает. Допинг применяется всеми и везде. Во многих видах спорта нет другого пути, если вы хотите добиться успеха. Правительства заранее настраивают спортсменов на употребление запрещенных веществ.

Проблема в том, что Россия сделала это по государственному плану. И ей просто не повезло, что трое ключевых свидетелей — Россия, естественно, называет их предателями — раскрыли ее проделки Западу. В результате, несмотря на весь разнузданный цинизм российской пропаганды, на чистую воду оказалась выведена вся великая олимпийская ложь, пишет FAZ.