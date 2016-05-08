Как отмечают немецкие журналисты, если в области военной стратегии Россия серьезно опережает НАТО, то в области экономики ее развитие серьезно тормозят отсутствие структурных реформ, бюрократия, коррупция, протекционизм и низкая частная предпринимательская активность.

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Россия действует быстрее и решительнее, чем НАТО

НАТО перешло в глубокую оборону, а Россия использует любой предлог для демонстрации своей силы. Несомненно, интервенция Владимира Путина на Украине и в Сирии оставила два ясных послания для НАТО. Во-первых, Россия действует гораздо быстрее, чем ожидалось. А, во-вторых, гораздо более решительно, чем НАТО когда-либо было в состоянии для этого. В итоге альянс получил тревожное послание: одевайтесь теплее и готовьтесь к невообразимому, пишет газета Süddeutsche Zeitung(SZ).

Россия постоянно повышает ставки

За два месяца до очень символически насыщенного саммита НАТО в Варшаве эта игра в неожиданность и решимость развивается стремительно. В области воздушных облетов, армейских маневров или оружейных контрактов Россия всегда на несколько шагов впереди НАТО. Если альянс реагирует на эскалацию, Россия повышает ставки и вдобавок упрекает в этом НАТО. Недавний пример — это тренировочные батальоны от 500 до 1000 военнослужащих, которые НАТО намерено отправить в Прибалтику и в Польшу для учений, а затем вывести обратно. Никакой умышленной провокации в этом не было. Россия же ответила на это размещением на своих границах 3 подразделений от 4000 до 10 000 человек в каждом, подчеркивает SZ.

По мнению издания, натовские батальоны в Прибалтике играют скорее символическую, чем военную роль. Во времена Холодной войны говорили о «подразделениях колючей проволоки», которые обозначали военное присутствие, но не в состоянии были реально сдержать вторжение (напомним, что граница с «миролюбивым» блоком НАТО проходит в 150 км от Санкт-Петербурга, прим. — ИА REGNUM). Три российских подразделения говорят на другом языке. Благоразумный ответ на «коммуникацию» России НАТО пока не нашло.

США намерены «лучше снабжать» Украину

Россия резко реагирует на увеличение военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Российское министерство обороны намерено сосредоточить минимум 30 000 солдат у западных и южных границ страны. Тем временем новый главнокомандующий НАТО хочет лучше снабжать Украину оружием, передает телеканал ARD.

Новый главнокомандующий НАТО 60-летний Кертис Скапарротти на церемонии вступления в должность в штаб-квартире НАТО на юге Бельгии заявил, что сегодня Россия — один из самых больших вызовов для НАТО, а также указал на необходимость вооружения Украины.

Как сообщает СМИ, генерал упрекнул Россию в том, что она не соблюдает нормы международного права и законы и продолжает дальше поддерживать мятежников на Востоке Украины против правительства в Киеве. Поэтому НАТО должно по-новому взвесить, какие конкретные средства альянс мог бы предоставлять в распоряжение украинской армии, заявил американский генерал.

«Я верю, что мы должны поддерживать украинцев тем, в чем они нуждаются, чтобы успешно защищать территорию и суверенитет Украины», — приводит слова Скапарротти ARD.

Москва решительно ответит на заявления командующего НАТО

В ответ министр обороны России Сергей Шойгу уже анонсировал «ряд мероприятий по предотвращению усиления военного присутствия НАТО около российских границ». Сейчас министерство обороны определяет точное место дислокации новой тридцатитысячной группировки, сообщает ARD.

Немецкие солдаты усилят контингенты НАТО в Польше и Прибалтике

На прошлой неделе стало известно, что Германия готова посылать от 150 до 250 солдат бундесвера в Литву, чтобы усилить батальон НАТО примерно в 1000 солдат. Дополнительные контингенты немецких войск должны также разместиться в Польше, Эстонии и Литве. После аннексии Россией украинского Крыма НАТО создало небольшие штаб-квартиры в нескольких восточноевропейских странах, а также сильно увеличило число маневров. Через Прибалтику реактивные истребители альянса наблюдают за воздушным пространством, а корабли НАТО больше демонстрируют флаг в Балтийском море. Корпус быстрого реагирования увеличен до 40 000 солдат. Россия отреагировала на это нарушениями воздушного пространства и ложными атаками на корабли НАТО в Балтийском море, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

«Импортозамещение» — новое заклинание в России

Политика и власть в России приобрели новое заклинание. Которое одновременно всеобъемлюще и при этом достаточно абстрактно, чтобы стать лозунгом для бюрократов, и в то же время служить экономической программой: «Importosamischenie» или «замещение импорта», что означает: «Теперь мы делаем это сами». Премьер-министр Дмитрий Медведев использует новое заклинание довольно часто, например, когда он открывал фабрику по производству нефтяных насосов за Уралом, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По словам издания, это понятие возникло 2 года назад, когда Россия вступила в конфликт с Украиной и оказалась втянута в самый большой внешнеполитический кризис со времен распада Советского Союза. Тогда Кремль провозгласил «импортозамещение», чтобы укреплять промышленность России. Принципиально это верное решение, Москва сильно пренебрегла сооружением конкурентоспособных производств во времена перехода к рыночной экономике. Многое, что производится в стране, уже устарело. Ведь если бы можно было предугадывать ход прогресса и приобретать его государственными деньгами, до крушения Советского Союза никогда бы не дошло.

Модернизации России мешают бюрократия, бесхозяйственность и коррупция

Хотя изменение политико-экономического курса родилось из нужды, структурные изменения, тем не менее, до сих пор отсутствуют. В обрабатывающей промышленности инвестиции в прошлом году сократились в целом на 10%, выше среднего в сельском хозяйстве и обработке сырья, отраслях, которые по идее особенно выигрывают от протекционистской политики. Кремль прав том, что Россия срочно нуждается в модернизации и перевооружении основных отраслей, которые необходимы стране с такими огромными ресурсами, например, в металлообработке или обработке сырья. В то же время это те отрасли экономики, в которых могли бы возникнуть много маленьких и средних компаний, которые почти не представлены в России. Речь идет не о передовых позиции в мировом производстве, а просто о существовании таких предприятий. Но Москва выбирает ошибочные инструменты. Чистый протекционизм, барьеры для импорта или директивы покупать только у русских производителей приводят лишь к временной фиксации прибыли. А попытки с помощью больших вливаний государственных денег создавать высокотехнологичные продукты, которые уже есть на мировом рынке очень дорогостоящая и долговременная затея, которая направлена только на ограниченный внутренний рынок, считает FAZ.

По мнению газеты, тот, кто хочет создать большую процветающую диверсифицированную экономику, должен предоставить предпринимателям свободу хозяйственной деятельности. Руководители фирм должны сами захотеть инвестировать в производство, даже если они не получают государственных денег и компенсаций за риск на российском внутреннем рынке. Но из-за отсутствия правовых гарантий, большой бюрократии и коррупции, маленькой ответственности и большой бесхозяйственности в органах государственной власти этого не происходит. Для изменения положения в экономике Кремль должен был бы изменить политику, реформировать государственный аппарат и ограничить власть и доходы госслужащих и политиков. Но скорее Москва возвратит Крым, мог бы сказать циник.