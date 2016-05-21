Немецкие журналисты с негодованием отмечали, что Россия вновь стала непослушной и своевольной, не желает слушаться европейских судов, подчиняться требованиям США и НАТО, а также стремится восстановить свое внешнеполитическое влияние в мире. Это «непослушание», по мнению некоторых немецких СМИ, обусловлено «коконом безумия», который Путин сплел вокруг России. При этом Путина, по мнению отдельных немецких журналистов, категорически не следует отождествлять с Россией.

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России не место в ПАСЕ

Совет Европы (старейшая в Европе международная организация в области прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия — прим. ИА REGNUM) вполне может обойтись без России. Более того, исключение из этого международного органа России показало бы, что другие европейские страны готовы защищать принципы, над которыми Россия насмехается не только в Совете Европы, пишет газета Die Zeit.

Как пишет издание, еще перед украинским кризисом Россия была проблемным членом Совета Европы. Российские представители использовали Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) как трибуну для собственных выступлений, как в Страсбурге, так и в русских средствах массовой информации. Вместо того, чтобы выступать за развитие демократии и улучшение ситуации с правами человека в России, русские спорили, чтобы смягчать формулировки, которые касались России. При этом они также создавали коалиции с такими странами, как Азербайджан, или группировки вроде британских консерваторов, чтобы вместе изнутри подрывать принципы Совета Европы.

Россию надлежит исключить из Совета Европы за непослушание

Определенным стабилизационным механизмом проблемного участия русской делегации в ПАСЕ до сих пор была готовность России подчиняться, как и все другие государства-участники Совета Европы, Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). Даже если его приговоры не вели к кардинальным изменениям в российском законодательстве, Россия была готова платить наложенные судом компенсации. Таким образом, российские граждане получали возможность оспаривать решения русских судов, если те нарушали европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свободах. В большинстве случаев истцы выигрывали процессы. До сих пор покорность России решениям ЕСПЧ была важным аргументом для пребывания страны в Совете Европы. Однако в декабре 2015 года был принят закон, который позволяет русскому конституционному суду игнорировать приговоры ЕСПЧ, а также других международных судов, если эти решения противоречат конституции Российской Федерации. Исполнительная власть в значительной мере контролирует судебную систему в России. К прежнему деструктивному поведению России в ПАСЕ добавились теперь отказ подчиняться решениям ЕСПЧ, а также большие проблемы с соблюдением прав человека в Крыму. Эта комбинация делает невозможным дальше оправдывать русское членство в Совете Европы. Хотя исключением России из ПАСЕ теряет последний едва ли эффективный рычаг влияния на страну, а русские граждане возможность жаловаться в ЕСПЧ, полагает Die Zeit.

Россия — это не Путин

Европейцы и НАТО должны продолжить диалог с Россией назло всем происшествиям.

Россию президента Владимира Путина все время обвиняют в том, что она захватила Крым, ведет более или менее тайную войну против Украины, теряет лицо, когда не выигрывает «Евровидение», а теперь также подвергается риску неучастия в Олимпийских играх в Рио из-за массового применения допинга. При этом надо отдавать себе отчет, что Владимир Владимирович Путин — это не Россия, пишет газета Tagesspiegel(TS).

Путин — новый генсек старой nomenklatura

Не надо никаких обобщений, призывает издание, самая большая по площади страна на Земле заселена людьми, которые так же невежественны и толерантны как, допустим, в США. Но что знают русские о других странах? Русские вне Москвы знают лишь то, что Москва позволяет им знать. Это значит, что правит в России, как и раньше, «nomenklatura», под руководством Путина, являющегося для нее неоспоримым лидером, как когда-то для КПСС бы генеральный секретарь, который выражал ее интересы. В правящий класс России нередко входят те, кто продолжает цепляться за ослабевший миф России о собственном величии в мире в качестве великой державы. Это позволяют пока делать крупнейшая площадь и самый большой арсенал в мире.

Путин спеленал Россию в кокон своего безумия

Поэтому психологически опасно на длительный срок допускать ситуацию, при которой государство вроде России постоянно чувствует себя возбужденным и изолированным. Никакой истинный демократ во главе российского государства не смог бы так возбудить население, либо подать ему образец толерантности и невозмутимости, как самодержец. Так как люди в массе слушают и верят только ему, автократ Путин сводит миллионы людей в России с ума своей версией происходящего в мире. Своим нереалистическим видением мира он запеленал страну в кокон, который снаружи выглядит естественно иначе, чем изнутри. Необходимо пронзить этот медийно-психологический кокон! Это приказ времени. Как это можно сделать? За счет диалога! В то время как Европа, а также НАТО, которое не позволяет русским использовать свои ракеты, сворачивают диалог, разговор с Россией наоборот необходимо продолжать, отмечает TS.

США, Британия и Прибалтика против смягчения санкций

Вашингтон отказывается от смягчения санкций в отношении России, хотя на этом настаивают несколько государств ЕС, например, Италия и Венгрия. Уполномоченный по санкциям американского правительства Даниэл Фрид заявил, что Соединенные Штаты считают, что санкции против России — единственный способ заставить Москву соблюдать Минские соглашения, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Россия устраивает военные провокации в Балтийском море

Евросоюз должен до саммита НАТО в Варшаве в июне этого года выработать общую линию в отношении антироссийских санкций. Если в некоторых государствах Южной и Восточной Европы призывают смягчить санкции, то Великобритания и прибалтийские государства наоборот настаивают скорее на их ужесточении, не в последнюю очередь из-за военных провокаций России в Балтийском море, добавляет FAZ.

США потребовали от России, чтобы ее боевые самолеты не приближались опасно близко к американским военным корабля и реактивным самолетам в Балтийском море и не совершали бы рядом с ними опасные воздушные трюки, пишет газета Berliner Zeitung(BZ).

«Это вам не цирк. Такое поведение опасно и безответственно. Мы призываем Россию также соблюдать правила в Балтийском море и его воздушном пространстве», — цитирует издание американского посла при НАТО Дугласа Люте.

Россия и НАТО пока не враги, но уже не партнеры

После аннексии Крыма два года назад и началом войны на Восточной Украине отношения между НАТО и Россией резко ухудшились. Над Балтийским морем снова и снова происходят опасные сближения между боевыми самолетами обеих сторон, которые демонстрируют свою военную силу и выучку летчиков в воздушном пространстве. По словам Люте, хотя альянс пока не рассматривает Россию в качестве врага, он не видит Россию больше и в качестве партнера. Хотя после окончания холодной войны НАТО долгое время обозначало Россию как стратегического партнера, уточняет BZ.

Россия стремится вернуть себе внешнеполитическое влияние

Россия добивается для себя права влиять на европейскую политику безопасности. Но является ли союз с Путиным единственным путем к прочному миру? Россия пробует всеми средствами вернуть себе внешнеполитическое влияние, которое было у нее во время холодной войны. Долгое время российское военно-политическое руководство ограничилось тем, чтобы восстановить свою сферу влияния в соседних государствах после разрушения Советского Союза. Оно не чуралось использованием и военных средств, как в случае аннексии крымского полуострова на Украине и войны в Грузии.

Вмешательством в сирийский конфликт Москва показала себя достаточно укрепленной и обуреваемой желанием на равных сотрудничать с ЕС и США, пишет журнал Focus.

Совет Россия-НАТО необходим

По словам издания, самой большой помехой при сотрудничестве между НАТО и Россией в сфере политики безопасности является глубокое взаимное недоверие. Это ни в коем случае не зависит только от вооружения России и ее действий на Украине, в Грузии или Сирии. НАТО также способствовало вооружением балтийских государств росту недоверия со стороны России. Когда НАТО обсуждает модернизацию своих вооружений и обязательства в отношении прибалтийских государств, Россия реагирует напряженно. Поэтому альтернативы диалогу на уровне Совета Россия-НАТО нет.

Бундесвер и ряд других армий НАТО зависят от российских самолетов

Звучит как абсурд, но НАТО зависит от российских военно-транспортных самолетов. Русские тяжелые военно-транспортные самолеты типа «Антонов» используют 15 европейских государств, включая Германию, а также Канада. Договор Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) вступил в силу в 2006 году и истекает лишь в конце 2016 года. Кроме того, Ruslan Salis GmbH, с которым НАТО заключило договор, является в высшей степени надежным партнером и в его распоряжении находятся 18 из 24 находящихся в мировой эксплуатации самолетов «Антонов», пишет газета Badische Zeitung.

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