Берлин, 28 июля, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Он хочет быть ближе к России, а не к Западу и переориентирует Турцию на Восток. НАТО с неохотой вынуждено терпеть оскорбления и обиды с турецкой стороны. Эрдоган ежедневно арестовывает и увольняет своих политических оппонентов. Среди западных дипломатов после неудавшегося переворота окончательно пропали всякие иллюзии на его счет. То, что еще вчера казалось немыслимым, теперь реальность, пишет журнал Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Как отмечает издание, это относится также и к внешней политике Турции. После нескольких месяцев ледникового периода между Анкарой и Москвой Эрдоган демонстративно изыскивает возможности сблизиться со своим коллегой Владимиром Путиным. Уже в августе Эрдоган хочет посетить родной город Путина Санкт-Петербург. Шаг за шагом отношения между Турцией и Россией вновь улучшаются. Темпы примирения, которое началось еще до попытки переворота, теперь приобретает совершенно новый смысл.

В настоящее время Эрдоган очевидно развернулся с Запада на Восток. Бесчисленные аресты и идея о возвращении смертной казни делают для Турции возможность когда-либо присоединиться к ЕС нереалистичной. Эрдоган в настоящий момент явно взял новый курс для своей страны на сближение с Путиным и отчуждение по отношению к НАТО. Эта переориентация была особенно хорошо видна в течение первых нескольких часов после попытки государственного переворота. Тогда в ночь на субботу Путин был первым зарубежным главой государства, который заявил о своей солидарности с Эрдоганом и выступил с осуждением путчистов. Важно также помнить, что в сентябре на саммите «Большой двадцатки» эти два политических лидера в первый раз лично пожали друг другу руки. Сейчас их сближение происходит стремительными темпами, подчеркивает журнал.