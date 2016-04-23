А многочисленные оговорки и уточнения вызывают просто комический эффект. Не менее забавно, как немецкие журналисты из серьезной экономической газеты, жонглируя сомнительными статистиками пытались убедить читателя, что верить социальным сетям не стоит, так как они нерепрезентативны и находятся во власти российских агитаторов-троллей. Гораздо правильнее верить результатам опросов самой этой газеты и статистическим данным фонда, связанного с правящей коалицией — они-то точно расскажут читателю только чистейшую правду о том, что большинство немцев твердо стоят за сохранение и ужесточение санкций. Не вызывали улыбки ни у кого только просочившиеся в немецкую прессу сведения о том, что американский президент фактически в директивном порядке потребовал от канцлера Германии направить больше войск и техники к восточным границам НАТО, чтобы «припугнуть русских».

kruykray.livejournal.com Россия, 1992 год. «Демократическое государство» по мнению немецких СМИ

В России нарастают бедность и паника

Россия стремительно беднеет, но Путин не хочет даже слышать об этом. Внешнеполитическое опьянение в России стихает. Остается лишь плачевное экономическое положение. Кремль прячет голову в песок, а в Москве распространяется паника, пишет журнал Stern.

Прилавки, к сожалению, пока полные, но исчезли импортные деликатесы!

По словам издания, поиски в российской столице немецкого пива и голландских сыров напрасны, иногда это мучительно напоминает последние годы Советского Союза. Впрочем, все, конечно, не настолько ужасно. Прилавки при этом ломятся от отечественной продукции. Часто под иностранными или псевдоиностранными этикетками. Но тот, кто захочет побаловать себя, например, свежей клубничкой, вынужден будет выложить за полкило аж целых 7 евро! Хотя хлеб стоит при этом всего 27 евроцентов, а голландские сыры успешно заменили швейцарские, не попавшие под антиамериканское и антиевропейское продуктовое эмбарго.

В России свирепствует не очень явный кризис

Только в первом квартале в 2016 цены на продукты питания в России выросли примерно на 7%. Сравнительно мягкий подъем по сравнению с 2015 годом, когда цены на продукты росли в тот же период примерно на 22,5%. Цены в России непрерывно растут, а реальные зарплаты наоборот уже третий год падают. В среднем москвич зарабатывает 66.000 руб. По нынешнему курсу рубля это меньше 1000 евро. Как показывают опросы, от 70 до 82% граждан оценивают экономическое положение в стране как кризис. Более 19 миллионов человек живут, по данным Росстата, на сумму меньше прожиточного минимума, который официально составляет менее 128 евро, пытается ужаснуть читателя Stern.

За санкциями стоят немцы

За антироссийскими санкциями стоят немцы, которые охотно поддерживают их сохранение и даже ужесточение следует из данных опроса, который провела газета Wirtschafts Woche(WiWo). Хотя на уровне ЕС осуществить это политически довольно сложно.

Мнения социальных сетей нерепрезентативны из-за кремлевских троллей

Если смотреть только на социальные сети, то может сложиться неверное впечатление, будто немецкая общественность настаивает на скорой отмене санкций против России. Так как достаточно давно там доминируют, не в последнюю очередь благодаря активности Москвы, верные России интернет-тролли и латентные антиамериканские настроения. Нередко в сетевых комментариях можно увидеть неприкрытое восхищение политикой железной руки, с помощью которой хозяин Кремля Владимир Путин управляет страной. Но при этом большинство немцев считают, что Россия должна быть наказана за свое вторжение на Украину, пишет WiWo.

Большинство немцев за сохранение и ужесточение санкций

Согласно опросу Фонда Бертельсманна, 44% опрошенных выступают за строгую политику федерального правительства Германии в отношении России. Еще 46% немцев поддерживают сохранение, принятых летом 2014 года санкций, а 16% выступают за их ужесточение. Только 27% граждан ФРГ настаивают на их отмене. Разумеется, исследователи фиксируют и внутригерманское разделение. Так восточные немцы чаще считают, что политика немецкого правительства слишком антирусская, сообщается в исследовании. Напротив, западные немцы часто полагают, что позиция правительства по отношению к России слишком мягкая и потакательская, сообщает издание.

Отношение немцев к русским испортилось

В целом отношение немцев к русским за последнее время ухудшилось. Сегодня 64% опрошенных больше не считают Россию Путина достойным доверия партнером, еще 55% немцев отрицательно оценивают зависимость германских потребителей от российских газовых поставок. Только 39% оценивают кооперацию в энергетической сфере положительно, подчеркивает WiWo.

США потребовали от Германии больше войск на границе для устрашения России

Президент США Барак Обама потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель на минисаммите глав государств в Ганновере. США и другие союзники Германии по НАТО настаивают на большем военном присутствии бундесвера у восточной границы альянса, передает журнал Spiegel.

Как пишет издание, Германия должна принимать более активное участие в военном устрашении России, считают в Белом Доме, Пентагоне и европейской штаб-квартире НАТО. Помимо президента США в минисаммите глав ведущих западных держав также приняли участие премьеры Великобритании и Италии, а также французский президент.

США ожидают именно от Великобритании и Германии увеличения присутствия воинских контингентов и военной техники в прибалтийских государствах, Польше и Румынии в рамках стратегии НАТО. Об этом Обама уже заявил в Национальном Совете Безопасности, добавляет газета Handelsblatt.

НАТО намерено в качестве как реакции на политику российского президента Владимира Путина направить дополнительные войска в Восточную Европу. Согласование этого должно произойти в начале июля в Варшаве на саммите НАТО. Германия уже отправляла на 4 месяца 5 реактивных истребителей Eurofighter и примерно 180 солдат в Эстонию в рамках миссии НАТО в Прибалтике, напоминает HB.