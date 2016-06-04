А также отмечала, что признание геноцида армян в 1915—1916 года было тяжелым, но необходимым шагом

oane.ws Бундестаг

Польша формирует нацгвардию, наподобие украинской

При необходимости польские добровольцы остановят вторжение русских. Польша приступает к созданию парамилитарных военизированных формирований против России. Варшава считает, что укрепление польской армии 120 отрядами добровольцев поможет отразить возможные атаки русских войск. Таким образом, национально-консервативное правительство хочет предстать в качестве защитника своего народа, пишет журнал Spiegel.

Пока силы «Померанской территориальной самообороны» (POT) насчитывают всего около 150 человек. Но у этого добровольческого формирования уже есть униформа, и оно регулярно проводит учения в холмистых районах северной Польши, включающие бег, прыжки, маскировку, поиск укрытий и огневую подготовку. За три недели «самооборона» даже собрала за счет частных интернет-пожертвований 3800 евро на покупку автоматического стрелкового оружия марки JS 4018, добавляет журнал.

Польша видит угрозу со стороны России

По словам одного из добровольцев Гжегожа Квасньяка, формирование сил территориальной самообороны являются ответом Польши на растущую угрозу «гибридной войны» и вторжения «зеленых человечков» со стороны России, информирует Spiegel.

Польских добровольцев проверят на правоэкстремизм

Как пишет издание, Польша намерена через 3 года усилить регулярную армию 35 тысячами добровольцев обоего пола, которые будут дислоцироваться в основном вокруг Варшавы и на востоке страны, потому что именно оттуда могут нагрянуть русские. Добровольцы будут проходить обучение и службу под руководством профессиональных военных. Они будут также получать ежемесячное жалование в размере около 120 евро. Чтобы силы самообороны не превратились в рассадник правого экстремизма, кандидаты на службу в них будут проходить проверку своих политических взглядов.

Виновата Украина, но обвиняют Россию

Украина провоцирует рост напряженности в Донбассе, но федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обостряет линию против России. Невозможно отделаться от впечатления, что Запад ищет повод, чтобы расширить санкции против России. Хотя Россия сохраняет контроль над Донбассом, Минские соглашения нарушает все-таки Украина. Хотя Меркель в Берлине непрестанно бичует Россию, даже не упоминая при этом неправомерные действия Киева. Более того, она планирует усилить группировку НАТО в Прибалтике германскими солдатами, сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Как пишет газета, повстанцы на востоке Украины обвиняют правительство в Киеве в начале нового наступления в Донецке. Нападение украинской армии на донецкий аэропорт началось в субботу с севера. Терминал аэропорта был обстрелян из крупнокалиберных орудий. Согласно минским договоренностям в феврале 2015 года, обе стороны обязаны были отвести свои тяжелые вооружения с линии разграничения. Повстанцы взяли донецкий аэропорта в январе 2015 года в результате ожесточенных боев. Президент Украины Петр Порошенко еще тогда объявил о планах отвоевать его снова.

В Донецке снова идут бои

В минувший понедельник наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) насчитали ночью 305 взрывов к северу и к западу от Донецка. Обе стороны конфликта уже заявили о новых жертвах боевых действий. В городке к северу от Донецка с понедельника были убиты 8 повстанцев. Киев заявил, что за последние десять дней были убиты также около 20 украинских солдат. Похоже, что Киев делает все, чтобы обеспечить ЕС предлогом для продления санкций против России. Особую роль в этом, кажется, играет канцлер Германии Ангела Меркель. Во время встречи стран «Большой семерки» она заявила, что они не видит никаких оснований для прекращения санкций, добавляет DWN.

«Минск-2» мертв, но нельзя забывать, что «Москва — агрессор»

Это правда, что ни Украина, ни Россия не выполнили взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей. Но германская внешняя политика пытается одинаково оценивать и агрессора, и жертву в этой войне. Таким образом Россия получает скрытое преимущество. Несмотря на явно нарушающие международное право аннексию Крымского и «дестабилизацию» Восточной Украины Германия хочет ослабить санкции против России. Это было бы неправильным стимулом. Тем не менее, два ключевых министра федерального правительства — Зигмар Габриэль и Франк-Вальтер Штайнмайер призывают к постепенной отмене санкций России, передает газета Der Tagesspiegel (TS)

Российские солдаты как воевали на Донбассе, так и не были выведены оттуда до сегодняшнего дня. Но если присутствие российских войск даже не называется вслух, то внешняя политика Германии играет на руку российской дезинформации, распространяемой министром иностранных дел Германии Штайнмайером, о том, что Россия якобы более сговорчива, чем Украина. Это может быть воспринято как потакание Москве. В настоящее время уже никто не считает, что, принятый в Минске мирный план в ближайшем будущем реализован на Восточной Украине. Ни один пункт соглашения пока не соблюдается. Но нельзя забывать, что жертва все-таки Украина, отмечает TS.

Признание геноцида армян — козырь в руки Путину

Насколько признание немецким Бундестагом геноцида армян в Османской империи в годы 1915 и 1916 годах преступлением Турции сыграло на руку России? Да, любая резкая критика Эрдогана со стороны Европы приносит пользу также и России Путина. Но хорошо, что после стольких попыток немецкий парламент, наконец, набрался мужества назвать своим именем массовое убийство армян. Это решение, конечно, станет причиной массовых протестов и угроз со стороны турецкого правительства, но организованное режимом так называемых «младотурков» спланированное изгнание и истребление армянского народа на турецкой земле по всем критериям попадает под определение «геноцид», сообщает газета Die Welt.

Невыгодно, но морально необходимо

Массовое убийство армян стало чем-то вроде репетиции Холокоста в XX веке. Геноцид армян заведомо произвел неизгладимое впечатление на Адольфа Гитлера. Он убедился, что уничтожение целой этнической группы было возможно без значительных протестов и последствий со стороны мировой общественности. Достаточно лишь держать уничтожение в секрете и провести его достаточно быстро, чтобы можно было уйти от ответственности. Принятие резолюции немецкими депутатами в разгар напряженной внешнеполитической ситуации, которая вряд ли может быть более взрывоопасной, вероятно, не очень своевременно, но морально необходимо. Хотя федеральное правительство Германии, как и ЕС в целом, заинтересованы в сделке с Анкарой, чтобы обуздать приток нелегальных мигрантов, именно с геноцидом связаны самые ужасные события в немецкой истории. Это оправдывает то, что немецкий парламент высказал свое мнение по этому вопросу. Даже если это рассорит Европу с Турцией и будет на руку Путину, подчеркивает газета.