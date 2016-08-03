Кроме того, немецкие журналисты писали об усилении военного противостояния Россия-НАТО, реакции Москвы на референдум о выходе Британии из ЕС и массовом притоке чеченцев в ФРГ.

www.midinvest.gr Йоахим Гаук

Гаук почтил память союзников нацистов 22 июня

Что федеральный президент Германии Йоахим Гаук предпринял 22 июня в 75 годовщину немецкого нападения на Советский Союз? Он находился в Румынии — государстве, которое 75 лет назад вместе с Германией обрушилось на СССР, солдаты и полицейские которого вместе с немцами убили в Молдавии, Приднестровье и Одессе 250 тысяч евреев. Во второй половине дня 22 июня Йоахим Гаук отправился в Болгарию — к экс-союзнику вермахта по уничтожению Югославии и Греции в 1941 году, передает газета Stuttgarter Zeitung(SZ).

В Бухаресте Гаук возложил венок на могилу неизвестного солдата, почтив, таким образом, память румынских боевых товарищей вермахта, в том числе тысячи военных преступников. Чудовищная нехватка исторической сознательности привела к тому, что Гаук оскорбил чувства миллионов семей, члены которых в тогдашнем Советском Союзе подверглись немецкому террору, были убиты, замучены или отправлены на принудительные работы, просто положив венок в неправильное время в неправильном месте, добавляет SZ.

Нечего на Путина пенять

Федеральному правительству ФРГ стоило бы помнить, к чему может привести историческое забвение, что могут вызвать избегаемые или ошибочные символические жесты. Германия должна помнить, какую роль играли русские при объединении в 1990 году. То, что они были готовы к уступкам, так как верили в добросовестность наших намерений. Никогда русские не проявляли столь большое доверие и симпатию к немцам как в 1990-х годах. А сегодня лишь 2% граждан России видят в Германии дружественную страну. И не стоит все списывать на авторитарного президента Путина. Причины для этой перемены настроений совсем другие, считает оппозиционная газета Freitag.

Как отмечает издание, в 1990 году терпеливая и взвешенная политика ослабления напряженности создавала прочные отношение наших народов, хотя почти в каждой семье от Бреста до Владивостока жила память о военном горе. Как знак окончательного примирения и прощения можно было понимать уход русских войск с востока Германии.

Причина ухудшения отношений — нарушение договоренностей НАТО

Прямым нарушением заключенной когда-то Гельмутом Колем и Михаилом Горбачевым договоренности не располагать войска НАТО в области ГДР является сегодня это бряцание оружием у границ России, добавляет Freitag.

НАТО встревожено активностью российских подлодок

В свою очередь НАТО также обеспокоено возросшей активностью русских подводных лодок в северной Атлантике. Такой активности не наблюдалось со времен холодной войны. После разрушения Советского Союза Россия резко ограничила использование своих подводных лодок. Но теперь их активность снова существенно выросла, информирует газета журнал Focus.

Россия вынуждена обороняться

Ввиду возросшей активности НАТО около российских границ, президент России Владимир Путин укрепляет обороноспособность вооруженных сил своей страны. По мнению Путина, НАТО интенсифицирует свою агрессивную риторику и активные действия поблизости от границ России, поэтому Россия вынуждена реагировать на это. Россия видит угрозу в том, что западный Альянс планирует на саммите в начале июля усилить свое присутствие в Прибалтике и Восточной Европе, пишет газета Die Welt.

Путин чувствует угрозу

Президент России чувствует угрозу со стороны НАТО и повышает боеготовность своих вооруженных сил. При этом путинская Россия демонстрирует готовность к диалогу. В своей речи, посвященной нападению вермахта 22 июня 1941 года, глава российского государства провел исторические параллели, чтобы описывать нынешнее международное положение. По словам Путина, Запад отклонил предложения Москвы по общей борьбе против «международного терроризма», так же, как он проигнорировал когда-то предупреждения Советского Союза об Адольфе Гитлере. Теперь же, считает Путин, Запад пытается изолировать Россию из-за кризиса на Украине, пишет газета Tagesspiegel.

Brexit России не выгоден

Россия не хочет официально комментировать выход Великобритании из ЕС, тем не менее чтение между строк позволяет понять, что она не заинтересована в дальнейшем разрушении Евросоюза. Президент Путин уже подготавливает мероприятия, чтобы минимизировать последствия Brexit для России, сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Россия за сильную, единую и стабильную Европу-партнера

Вопреки решению британцев, недовольных иммиграцией, европейской бюрократией, а также уровнем безопасности, Москва ставит на стабильные отношения с Великобританией. Кремлевский представитель Дмитрий Песков заявил в пятницу, что хотя двусторонние отношения Москвы с Лондоном не всегда были просты, Россия надеется на понимание необходимости строить хорошие отношения в новой реальности. Результат референдума Песков назвал «внутренним делом Великобритании и ее отношений с ЕС». Подчеркнув, что ЕС очень важный торговый, экономический и инвестиционный партнер России, поэтому Москва заинтересована в том, чтобы ЕС оставался большой, процветающей, стабильной и надежной экономической силой, отмечает DWN.

Путин указал на важность думских выборов

За 3 месяца до парламентских выборов в России Владимир Путин заявил, что для сохранения стабильности в стране и ее развития очень важны сентябрьские выборы в Государственную думу. Москва, очевидно, хочет воспрепятствовать массовым беспорядкам в случае оспаривания законности результатов выборов в Госдуму, как после парламентских выборов 2011 года. Несмотря на длительные экономические проблемы, правящая партия может снова одержать на них победу. Путин призывал позаботиться о том, чтобы выборы прошли «честно, открыто и в атмосфере взаимного уважения». Он также подчеркнул, что принятые Думой законы должны способствовать укреплению «демократических основ, а также повышать прозрачность и эффективность политических институтов». В мае 2012 оппозиция заявила о фальсификации результатов выборов. Тогда протесты против российского руководства достигли беспрецедентного масштаба. Государство со всей твердостью подавило протесты, которые сочла управляемыми с Запада, добавляет DWN.

Чеченцы массово бегут в Германию

Без видимых причин все больше беженцев из Чечни прибывают в Германию. Случайность? Или возможно их миграция управляется из Москвы? В то время как общее число беженцев в Германии в 2016 в целом сильно сократилось, число ищущих убежище россиян непрерывно растет. Особенно много людей прибывают в ФРГ из Чечни. Ни эксперты, ни федеральное правительство не видят причин, которыми можно это объяснить, сообщает журнал Münchner Merkur.

Как отмечает издание, в мае в миграционное ведомство Германии поступило 1260 заявок на получение убежища от граждан РФ, 80% из них от чеченцев.