Как пишут газеты ФРГ, немецкое правительство заинтересовано в нормализации отношений и разрядке с Россией. Россия, конечно, является с точки зрения Запада возмутителем спокойствия в Европе, но без нее не решить ряд острых международных проблем. Поэтому Германия и другие западные страны вынуждены искать компромиссы.

1news.az Ангела Меркель

Чеченцы устремились в Германию

В июне в Гамбурге неожиданно выросло число беженцев, прибывающих в Германию из России. Число граждан Российской Федерации, ищущих убежища, стремительно растет. В ФРГ бегут в основном чеченцы из-за плохих условий жизни и жестокого режима их правителя. По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), доля чеченцев среди российских граждан, ищущих убежища в Германии, составляет 82%, сообщает газета Die Welt.

Кадыров подавляет любую оппозицию

По словам издания, мирная жизнь в мусульманской республике на Северном Кавказе регулярно нарушается в результате необъявленной гражданской войны, а условия жизни в Чечне просто гнетущие. Большинство чеченцев живут в условиях крайней нищеты. Брутальный бывший лидер сепаратистов Рамзан Кадыров, перешедший на сторону Кремля и ставший главой Чечни, проводит жестокие репрессии против оппозиции. Речь идет о пытках и сжигании домов его противников. Режим Кадырова с каждым месяцем становится все жестче. Уже в прошлом году ситуация значительно ухудшилась. Чеченцы подвергаются преследованиям за любую критику Кадырова.

В ФРГ «русским» не рады

Несмотря на это, лишь немногие беженцы из Чечни получат шанс остаться в Германии. Партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) призывает ужесточить правила депортации, чтобы не допустить очередного наплыва беженцев. Шансы на получение убежища в Германии для «русских» беженцев по-прежнему невелики, только 5,2% ищущих убежища людей из России получают разрешение властей остаться в стране. По словам немецких спецслужб, это обусловлено как тем, что беженцы с российского Кавказа неоднократно вели себя очень агрессивно в местах временного размещения, так и тем, что некоторые чеченцы подозреваются в связях с радикалами-салафитами, добавляет Die Welt.

Меркель заинтересована в разрядке

Во время визита в Центральную Азию федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет разрядки в отношениях с Россией, несмотря на украинский кризис. Поездка Меркель в Киргизию также имеет косвенное отношение к Москве, отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Киргизия — ключ как к России, так и к Китаю

Дело в том, что, несмотря на довольно слабые политические и экономические связи между Киргизией и Германией, эта страна, в отличие от своих соседей, после государственного переворота 6 лет назад взяла курс на построение демократии западного образца. И это важно признать. К тому же Киргизия лежит на пути к Монголии. Обе страны являются сферами влияния и интересов как России, так и Китая. Поэтому Киргизия важна с точки зрения нормализации отношений Запада и России, которые после аннексии Крыма в 2014 году ухудшились до состояния времен холодной войны, поясняет FAZ.

Россия желает силой перекроить границы

Россия готова перекроить границы Европы. Поэтому на прошедшем недавно саммите НАТО в Варшаве занималась в основном Россией. Это неудивительно, учитывая, что с 2014 года Москва проводит свою новую внешнюю политику, которая воспринимается большинством ее западных соседей как угроза. И для этого есть основания, пишет надрегиональная немецкая католическая газета Die Tagespost (TP).

Как пишет газета, во-первых, Россия позиционирует себя в качестве антизападной державы и воспринимает западное понимание демократии, свободы и терпимости как дегенеративное. Речи президента Путина окрашены в православные и националистические тона в сочетании с панславистскими и славянофильскими фантазиями. Во-вторых, Москва по-прежнему мыслит в категориях сфер влияния — областей и территорий сопредельных государств, где у нее якобы есть какие-то привилегированные интересы и особые права. Россия признает за странами, расположенными в ее «ближнем зарубежье», лишь ограниченный суверенитет. Именно из-за этого мышления Москва резко критикует расширение НАТО и ЕС, отрицая основной принцип международного права, согласно которому суверенные государства сами вправе решать, к какому союзу они хотят присоединиться. В-третьих, очевидно, что Россия нарушает международное право. Свидетельством является война, которую Россия ведет в соседней стране. Москва уже не раз продемонстрировала готовность изменить границы в Европе силой и разрушить европейскую систему безопасности, сложившуюся после холодной войны.

Не НАТО угрожает России, а наоборот

С момента аннексии Крыма Россия также дополнительно усугубляет ситуацию своими масштабными военными маневрами, в которых участвуют 160 тысяч солдат, заявлениями президента Путина о возможности захватить Прибалтику за несколько дней, угрозами применения ядерного оружия против Дании. Все это усиливает страх перед агрессивной Россией. Доверие к российской дипломатии было подорвано в Германии после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров соврал в так называемом «Случае Лизы» о якобы имевшем место изнасиловании девочки русского происхождения в Берлине. Все это были сознательные решения руководства в Кремле, а не реакция на якобы имевшие место неправомерные действия со стороны НАТО или ЕС. Ни беспокойство России из-за вступления стран бывшего Варшавского договора в НАТО, ни развертываемая НАТО система ПРО в Европе не оправдывают пересмотра границ в Европе. Поэтому первоочередная задача НАТО сейчас — адаптировать свои военные возможности к такой ситуации и таким образом, чтобы предотвратить, по крайней мере, агрессию России против территории стран — членов НАТО, поясняет TP.

Россия является угрозой для мира и свободы Европы

По итогам саммита НАТО в Варшаве была принята итоговая декларация, в которой сказано, что ввиду украинского конфликта агрессивная внешняя политика России бросает вызов альянсу и является источником нестабильности в регионе. Россия представляет собой угрозу для мира и свободы Европы. В декларации, впрочем, также подчеркивается, что НАТО остается открытым для регулярного диалога, сообщает газета Die Volksstimme.

Без России не решить ряд глобальных проблем

Отношения между Германией и Россией в последние годы сильно пострадали из-за крымского кризиса. На сегодняшний день мнения российской и немецкой сторон по многим вопросам резко расходятся. Тем не менее «Петербургский диалог» между представителями гражданского общества обеих стран продолжен. Так как без России невозможно решить ряд глобальных проблем, среди которых борьба с международным терроризмом, миграция, изменение климата и иранская ядерная программа. Начавшийся в Санкт-Петербурге «Российско-германский диалог» призван активизировать переговоры с российской стороной и вывести общение за пределы порочного круга крымского кризиса. Удастся ли это, мы узнаем в ближайшие несколько дней, пишет газета Die Thüringische Landszeitung (TLZ).