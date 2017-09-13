Владимир Добрынин
Автор
Появился на свет в Омске в инженерной семье, но в отличие от родителей никогда не питал любви к техническим наукам. Окончил с отличием исторический факультет Омского государственного педагогического института. Не внял совету своего декана поступать в аспирантуру по специальности, предпочтя науке журналистику.
Сторонник постулата о добре, которое непременно должно быть с кулаками, и убежден в том, что демократия для России не должна иметь ничего общего с действиями на международном уровне в ущерб своим внутренним интересам.
Владеет английским и испанским.
Хобби – испанские язык, политика, экономика, история и футбол.