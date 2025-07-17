В прошлую пятницу в испанской прессе проскочило сообщение о нападении в небольшом испанском городке Торре-Пачеко «трех лиц мусульманского вероисповедания» на пожилого испанца. Манера подачи выглядела как «надо же что-то написать в разделе происшествий».

Иван Шилов ИА Регнум

Однако развитие ситуации показало, что представить конфликт как единичный случай и досадное недоразумение, не характерное для мультикультурного и толерантного испанского общества, не получится.

Последовавшие митинги и столкновения показали, что Испания близка к сценарию, по которому почти год назад развивались антимигрантские погромы в Британии.

Наплыв мигрантов-бездельников

Всего пару десятилетий назад численность населения Торре-Пачеко едва дотягивала до 15 тысяч человек. Сегодня этих тысяч уже 40. Природа этого «демографического взрыва» — не в возникшем вдруг желании местных женщин рожать, а в массовом наплыве мигрантов из расположенных на противоположном берегу Средиземного моря Марокко и Алжира.

Одно из неофициальных наименований испанского региона Мурсия, куда входит и муниципалитет Торре-Пачеко, — «огород Европы». И с каждым годом он оправдывает его всё сильнее, поставляя партнерам по ЕС возрастающее количество овощей и фруктов.

А вот их сбор местные «кампесинос» (фермеры) предпочитают отдавать в руки заморских гостей. Потому что их труд стоит дешевле, а значит, бизнес будет прибыльнее.

Но все по законам бизнеса и развивается: вчера рабочих рук не хватало, сегодня они уже в избытке. Куда деть вдруг появившуюся массу незанятых людей? Это уже забота не предпринимателей, а властей.

Бизнесмены за равновесие спроса и предложения рабочей силы не отвечают, они возникающими перекосами только пользуются. В своих интересах. Образующееся неравновесие — это уже головная боль руководителей муниципалитетов, силовых структур и правительства страны в целом.

В Торре-Пачеко неожиданно выяснилось, что в среде марокканской молодежи второго иммигрантского поколения сформировалась весьма значительная прослойка, которой плевать на традиции коренного населения, его культуру, религиозные предпочтения.

Виной всему политика «унизительного гостеприимства», проводимая ЕС. Из нее же растет и пресловутое «преступность не имеет национальности», и представление любого проявления национального самосознания испанцев как ксенофобии и расизма, и пропаганда различных уступок гостям, которые должны и даже обязаны делать хозяева.

В сочетании с умением вытягивать максимум из социальных пособий это дает возможность иммигрантской молодежи пополнять ряды испанских «нинис» (persona ni estudia ni trabaja (исп.) — человек, который не учится и не работает). У таких пришельцев все время, что не используется на сон и еду, свободное.

Его избыток обычно подталкивает этих людей к формированию своеобразных сообществ по интересам вроде этнических клубов ММА или просто криминальных группировок.

Пользуясь малочисленностью полицейских структур на местах, а значит, и гарантированной безнаказанностью, они шаг за шагом наглеют и прибирают к рукам все, до чего могут дотянуться.

Basta!

Поначалу у центральных властей была надежда, что случившееся в далекой провинции удастся быстро купировать и успокоить стороны. Но не получилось. Коренное население вдруг решило сказать basta! своей боязни выходить в темное время суток на улицу и попустительству полиции, не обращающей внимание на ночные стаи молодых людей неместной наружности.

После избиения мигрантами пенсионера горожане собрались на митинг под лозунгами защиты домов и детей от преступников. По определению прессы, митинг был, конечно же, расистским, ксенофобским и антимигрантским.

Пришлые тоже не оставили событие без внимания — к месту сбора подтянулись мускулистые организованные ребята с арматурой в руках. Полиции удалось предотвратить побоище, задержав полтора десятка попавших под руку участников с обеих сторон. Но проблемы ночного спокойствия местных это не решило.

Газеты на следующее утро быстренько установили «виновных» в организации митинга. Ими оказались «лица, поддерживающие крайне правую партию Vox», направившую в Мурсию вооруженных подручными средствами боевиков, которые должны были добрым словом и бейсбольной битой объяснить некоренному населению, кто в Торре-Пачеко главный.

«Крайне правые группировки, организованные через социальные сети, многие из которых прибыли из разных частей Испании, в последние ночи участвовали в том, что министр внутренних дел Испании назвал «охотой на иммигрантов», — отметила испанская редакция BBC в своем репортаже. — Десятки молодых радикалов, некоторые из Торре-Пачеко, но многие — из соседних провинций и других частей Испании, отправились на поиски возможных нападавших, скандируя: «Мавры, сукины дети!», «Да здравствует Франко!» и «За нашу страну, за любимую Родину!».

Беззубый мэр

Министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка похвалил полицейских и жандармов, сумевших разнять конфликтующих (13 человек задержаны и в настоящее время находятся под стражей), но силовики от слов большого начальника не растаяли.

Наоборот, офицеры полиции и жандармерии выразили недовольство действиями мадридского начальства, которое вместо того, чтобы увеличить штат правоохранителей, все больше и больше увеличивает нагрузку на каждого сотрудника.

Офицеры Национальной полиции и Гражданской гвардии раскритиковали МВД «за недальновидность в отношении беспорядков в Торре-Пачеко, последовавших за жестоким избиением пожилого жителя города. По мнению этих организаций, вспышка насилия была совершенно предсказуемой. Офицеры предупредили, что полиция, ресурсы которой и так уже перенапряжены, не сможет справиться с подобными беспорядками без подкрепления», — отметило издание OKDiario.

Профессиональная ассоциация «Независимая гражданская гвардия» (ICG) отстаивает необходимость постоянного усиления личного состава Гражданской гвардии в муниципалитете для защиты его жителей.

Даниэль Фернандес, представитель ICG, заявил, что столкновения между двумя группировками «демонстрируют острую необходимость предоставления дополнительных людских и оперативных ресурсов подразделениям, развёрнутым в этом районе».

«В муниципалитете работает 56 полицейских, но на 190 квадратных километров приходится всего три-четыре патруля. А в казармах Гражданской гвардии дежурит в резерве обычно один патруль или его вообще нет», — информирует своих читателей ElMundo.

Издание цитирует при этом мэра Торре-Пачеко Педро Анхеля Року Торнеля, считающего, что «город практически сидит на пороховой бочке, в которую вот-вот попадет искра. И тогда мало не покажется никому».

Обращает на себя внимание тот факт, что мэр постарался обойтись максимально обтекаемыми фразами, намекая на то, что мигранты у местных не в почете, но высказаться резко не решился. Тут ничего удивительного: Педро Рока — член оппозиционной Народной партии (НП), а оппозиция просто по определению всегда должна пользоваться возможностью покритиковать правящую партию.

Но поскольку широко распахнутые двери для африканских и ближневосточных мигрантов — политика общая и для НП, и для находящихся у власти социалистов (ИСРП), радикальные меры борьбы оппозиционеры предложить не могут. В случае победы на ближайших выборах в конгресс им придется формировать правительство, обязанное выполнять те же самые установки Брюсселя по приему мигрантов, что и партии нынешнего премьера Педро Санчеса.

Нашли виноватых

Обличать же партию Сантьяго Абаскаля Vox (аналог «Альтернативы для Германии»), упорно именуемую в СМИ «крайне правой» за защиту национальных интересов и противодействие внедрению ЛГБТ*, — любимое занятие традиционных партий, разрешенное руководством ЕС.

Тут и политические очки набрать можно, и поддержкой из Брюсселя заручиться, и открыть клапан для выпуска пара народного гнева в «правильном» направлении.

Абаскаль, кстати, в полемику ввязываться не стал, несмотря на то, что лишний пиар его организации не помешал бы. Сантьяго сыграл мудрее, просто заявив, что «Испания страдает от жестокого вторжения мигрантов».

И снял видеосюжет для соцсетей, где на фоне картины, живописующей сцену битвы во время испанской Реконкисты (военных кампаний, направленных на прекращение восьмивекового мусульманского правления на Пиренейском полуострове), он говорит о миграции коротко: «Она украла наши границы, украла наш мир и украла наше процветание».

Абаскаль также заявил, что две основные политические партии Испании — ИСРП и НП — «несут ответственность за всё насилие», и потребовал «немедленной депортации» приезжих.

13 июля въезды в город были перекрыты Гражданской гвардией, которая не позволила посторонним группам проникнуть в центр для организации беспорядков и разогнала скопления марокканской молодежи.

Однако за пределами центра города группе агрессивных людей удалось ворваться в простую кебабную. Несколько человек в капюшонах буквально за несколько секунд разнесли заведение на глазах у испуганных сотрудников.

Министр Марласко связал это происшествие с «риторикой Vox», криминализирующей пришельцев. Ответ Абаскаля не заставил себя ждать:

«Не знаю, создаём ли мы напряжённость или нет, но напряжённость в жизни — это лучше, чем мир на кладбищах. Напряжённость лучше, чем молчание испанцев перед лицом нелегальной иммиграции, изнасилований, грабежей и нападений с мачете. Если правда создаёт напряжённость, значит, так тому и быть».

«Vox, воодушевленная политикой Дональда Трампа в Соединенных Штатах, сейчас переживает свой час и готова воспользоваться любым инцидентом, чтобы пойти ва-банк», — заявила в интервью BBC Элиза Рече, директор издания Eldiario. es из Мурсии. «Экстремальное, откровенное и расистское насилие, которое было развязано в Торре-Пачеко, может начать превращаться в норму», — добавила она.

К слову, на последних парламентских выборах 2019 года Vox стала самой популярной партией в городе, набрав более 38% голосов. Пользовалась она наибольшей поддержкой и в регионе, где получила более 28% голосов.

Пожар разрастается

Тему «антинародного» Vox испанские СМИ отработали мгновенно, массово, но безрезультатно. Потому что еще через пару дней после вроде бы наступившего умиротворения Торре-Пачеко столкновения вспыхнули в других местах.

Наиболее примечательным эпизодом стала антимигранская манифестация в мадридском пригороде Алькала-де-Энарес. Время от времени его население и так выступало с предложениями закрыть открытый пункт приема и адаптации мигрантов.

Но после того как полыхнуло в Торре-Пачеко, в Алькала моментально вспомнили, что 28 июня мигрантом была изнасилована 21-летняя девушка. «Этот эпизод сексуального насилия дал повод правящим в городе правым и сотрудничающим с ними крайне правым использовать гнев жителей для распространения своих расистских идей», — отметила газета ElDiario.

В столице всколыхнулись футбольные фанаты, прошедшие по улицам города с растяжками, на которых было начертано Remigracion, то есть призыв к принудительной высылке мигрантов.

«Испания — христианская, а не мусульманская страна! Нация, свобода, революция!» — скандировали демонстранты, которых испанская официальная пресса не замедлила записать в участники движения FalangeEspañola — последователей и продолжателей дела той самой «Фаланги», что во времена Франко была единственной легальной партией, а после его смерти была распущена.

Лояльные сегодняшней власти общественные организации Мадрида запросили разрешение на проведение манифестаций в защиту мигрантов «Мы против расизма».

Идея митинга, который пройдет в ближайшую субботу на главной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль, такова: «Против расистского терроризма — антирасистское сообщество. Они объединяются, чтобы сеять страх. Мы объединяемся, чтобы защитить себя, поддержать себя, чтобы сопротивляться. Потому что, когда распространяется ненависть, сообщество объединяется. Защищать себя — значит сопротивляться. Защищать себя — значит жить. Перед лицом террора мы сплетаем сообщество, мы сплетаем антирасизм».

Защита национальных интересов и национальной идентичности подается как шовинизм и терроризм, а сдача своей истории и страны пришельцам — как путь к достижению всеобщего блага. Но, похоже, эта идея гражданами Испании уже не воспринимается.