Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала, безусловно, героиней дня 14 мая 2025 года. Безо всякого на то ее желания. Будь ее воля, она бы наверняка не хотела попадать на первые полосы мировой прессы.

Иван Шилов ИА Регнум

По европейским и американским средствам массовой информации волной прошла новость, в трактовке которой мнения изданий разделились.

Одни выдали: «Генеральный суд Европейского сообщества признал ошибочным (!) отказ Еврокомиссии в предании гласности электронной переписки госпожи фон дер Ляйен и господина Альберта Бурлы (глава Pfizer. — Прим. ред.), имевшей место в период пандемии COVID-19» (версия формулировки издания Politico).

Другие заявили, что, «по мнению суда, глава ЕК нарушила правила прозрачности при заключении сделки» и это — «юридический удар по ее репутации» (так считает, например, испанская ElDiario).

Внимание прессы не удивительно. Ведь само дело было заведено европейской Фемидой против руководителя ЕК по иску американского издания The New York Times. Причем газету интересовало не только превышение фон дер Ляйен полномочий, но и возможная коррупция.

Еще несколько лет назад, когда NYT занялась расследованием закупок ЕК антиковидной вакцины от Pfizer, фон дер Ляйен пояснила, что ее переписка с Бурлой шла не по официальным каналам, а через личные электронные адреса обеих сторон.

То есть эпистолия не являлась документом ответственного хранения в архивах ЕК, а значит, могла быть удалена по желанию авторов в любой момент и без последствий. Для них — в первую очередь.

Европейская прокуратура занялась расследованием осуществленных ЕС закупок антикоронавирусных вакцин в октябре 2022-го.

К этому процессу правоохранителей подтолкнули люди из европейской палаты аудиторов, которые установили, что в процессе подготовки сделки между ЕК и Pfizer цена за единицу вакцины не снизилась, а, наоборот, выросла с €15,5 до €19,5. Почему так, если всегда в случае приобретения в огромных объемах (а доз ЕС обещала купить 1,8 млрд штук) стоимость единицы товара всегда падает? И значительно! Это же общепринятая практика и логика!

Тут-то аудиторы и установили, что председатель ЕК вела приватный обмен электронными сообщениями с Альбертом Бурлой, и, по всей видимости, ответ на вопрос «почему» следует искать именно в их личной переписке.

В январе 2023 года NYT заявила, что имела намерения посмотреть обмен сообщениями фон дер Ляйен и Бурлы, но газете было отказано, и редакция обратилась в Генеральный европейский суд с иском против Еврокомиссии. Истцы полагали, что «комиссия имеет юридическое обязательство опубликовать сообщения, которые могут содержать информацию о сделках альянса по закупке доз COVID-19 на миллиарды евро».

Однако в ЕК считали иначе. Тогдашняя заместитель председателя ЕК по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова отметила, что «предоставить доступ к электронным сообщениям не представляется возможным, поскольку они удалены из-за их недолговечного, эфемерного характера».

Расследование сделки по приобретению вакцины вели не только журналисты американского издания.

Нашлись интересующиеся этим делом и среди депутатов Европарламента. Особенную активность проявила представитель партии «зеленых» Мишель Ревази. Ей удалось, по свидетельству коллег, собрать «интересный материал».

Но какой именно — так и осталось тайной: за две недели до запланированного выступления с результатами своего расследования перед депутатами французская профессор биологии и экологическая активистка Ревази неожиданно скончалась. От сердечного приступа.

Кардиопроблем у нее до этого ни разу не было — и тут сразу удар насмерть. Бывают же такие совпадения.

Кстати, полностью объем закупленных вакцин Европейское сообщество так и не получило — необходимость в лекарстве отпала по причине схода пандемии на нет. Но отыгрывать назад сделку ни в какой части не стали — форс-мажор, знаете ли. От финансовых потерь никто не застрахован, а лицо ЕС как добросовестного коммерческого партнера надо сохранять.

С компании Orgenesis Inc, которой ЕК выделила 300-миллионную субсидию «на работу с вакциной», возврата денег тоже не будут требовать.

В совете директоров этого предприятия трудился Хейко фон дер Ляйен (да-да, муж Урсулы, еще одно совпадение), но несколько месяцев назад вышел из него под давлением прессы.

О чем же говорит вынесенный приговор?

Признание суда, что фрау Урсула «была неправа», отказавшись предать гласности ее «личную переписку» с главой Pfizer, представляется в СМИ как победа добра над злом и справедливости над непрозрачностью.

На самом деле, если взглянуть повнимательнее, это просто попытка бросить кость обществу, чтобы оно насладилось иллюзией достижения цели и отказалось от решимости идти дальше — пытаться раскрутить коррупционную составляющую дела о «ненадлежащем расходовании средств налогоплательщиков». Сумма которых исчисляется десятками миллиардов евро.

Тактика «совершить маленькое преступление, чтобы скрыть большое» не нова, но эффективности не утрачивает.

«Европейская комиссия может обжаловать решение суда в течение двух месяцев», отмечено в вердикте. Предоставленной возможностью ЕК, конечно, воспользуется. Тем более что это ей решительно ничем не грозит.

Заявление Еврокомиссии об обжаловании решения Генерального суда — не более чем игра в соблюдение правил и такая форма покаяния: да мы были (наверное) неправы, стерев корреспонденцию, признаём вину, но сделанного не воротишь, а уничтоженного не восстановишь.

Переписки нет. А на нет и суда нет, как известно. И слово «коррупция» уже больше не звучит.