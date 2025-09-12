Верховный суд Испании начал на этой неделе судебное разбирательство против генерального прокурора страны Альваро Гарсии Ортиса. Генпрокурор при этом остается на своем посту, не уходит в отставку добровольно и обещает в ходе процесса «защищать закон и право».

Иван Шилов ИА Регнум Альваро Гарсия Ортис

В истории Испании, да и не только её, это — прецедент, первый случай, когда действующий генеральный прокурор оказывается на скамье подсудимых. Судья Анхель Уртадо, ведущий слушания, при этом не отстраняет Ортиса от должности.

Однако остальные меры вполне соответствуют стандартной практике, когда служители Фемиды должны определить меру пресечения. Генпрокурор оповещен, что должен в течение пяти дней внести залог в размере €150 000, если не хочет быть арестованным.

Главного испанского защитника законов обвиняют в раскрытии секретной информации о бизнесмене Альберто Гонсалесе Амадоре, гражданском муже главы автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо.

Следователи полагают, что Альберто запустил руку в государственную казну, а защита предпринимателя посоветовала ему пойти на сделку со следствием и признать вину в обмен на смягчение возможного приговора.

Обвиняемый, как это следует из электронного письма, направленного его адвокатом в прокуратуру, с таким решением вопроса согласился. Казалось бы, рутинная ситуация в делах такого рода.

Однако среди тех, кто в высшем надзорном ведомстве страны ознакомился с содержанием адвокатского сообщения, был и генпрокурор. Который не удержался от того, чтобы сделать информацию о признании вины Гонсалесом Амадором достоянием общественности.

А вот это уже преступление.

Обвиняемый по одному делу бизнесмен моментально превратился в потерпевшего по делу другому — о нарушении тайны переписки. Возможно, в ходе слушаний список претензий к прокурору будет расширен, отмечает LaRazon, ссылаясь на упомянутого выше судью.

«В настоящее время возлюбленный Исабель Диас Аюсо, Альберто Гонсалес Амадор, добивается для Гарсии Ортиса четырёх лет тюремного заключения и трёхлетнего отстранения от работы за разглашение секретов, — пишет испанская пресса.

Частными обвинителями по этому делу выступают Мадридская коллегия адвокатов (ICAM) и Профессиональная независимая ассоциация прокуроров (APIF), которые ратуют за ужесточение наказания.

В своем постановлении судья Уртадо подчеркивает: имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что Гарсия Ортис, «занимая пост генерального прокурора страны, разгласил тайны, которые могли быть ему известны в силу занимаемой должности».

Коллектив Профессиональной независимой ассоциации прокуроров направляет в суд ходатайство о временном отстранении генерального прокурора от должности. Но судья отказывается удовлетворить это предложение и перенаправляет упомянутый документ в главную инспекцию Генеральной прокуратуры страны.

Таким образом, окончательное решение также остается за высшим органом прокуратуры, то есть фактически за самим обвиняемым генпрокурором.

Испания с азартом наблюдает за развитием событий, задаваясь вопросом «Отстранит ли генпрокурор самого себя от должности и посадит ли сам себя в тюрьму?», ибо закон им нарушен и наказание в Уголовном кодексе предусмотрено.

Но есть в этом щекотливом деле и еще один аспект. Политический.

По словам судьи Уртадо, «информация, содержащаяся в письме, по цепочке попала в распоряжение лиц, близких к правящему в стране блоку, возглавляемому представителями Испанской социалистической рабочей партии, и была использована социалистами против главы мадридской автономии Исабель Аюсо», которая представляет Народную партию (НП), ныне находящуюся в оппозиции к ИСРП.

На эту реплику немедленно отреагировал лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо, призвавший правительство социалистов немедленно уйти в отставку. А если нет, то народники обещают добиться вынесения парламентом страны вотума недоверия кабинету Педро Санчеса.

Казалось бы, а причем тут вообще политика? Дело-то рассматривается уголовное. Однако объясняется все довольно просто. Генпрокурор, назначенный правительством социалистов, поспособствовал тому, чтобы утекшая от него в публичное пространство информация была использована против высокопоставленного чиновника оппозиционной партии.

Две основные политические силы Испании ведут вечную борьбу за право формировать правительство, пользуясь любыми подходящими инструментами, в том числе потенциальными возможностями утопить противника. Поэтому призывам Альберто Нуньеса Фейхоо вряд ли стоит удивляться.

По мнению экспертов, атака на Исабель Диас Аюсо, члена НП и главу одного из ключевых автономных сообществ страны, вполне укладывается в рамки политической борьбы.

В особенности, если учесть, что пиренейское королевство регулярно сотрясают коррупционные скандалы, а в последнее время слово «коррупция» упоминается в прессе рядом с именем супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Там, правда, до судебных слушаний еще далеко, но разглашение закрытых сведений в качестве ответа «народникам» вполне годится.

У НП, конечно, имеется еще несколько поводов призывать правительство уйти в отставку. Здесь и раздрай с Алжиром, в результате которого североафриканская страна перестала поставлять газ Мадриду; и государственный долг страны, составляющий 103% ВВП; и инфляция, местами достигающая аж 17,3%; и решения по выделению миллиардной помощи Украине вооружениями, принятые без согласования с парламентом.

И на таком фоне каждый дополнительный повод призвать правительство добровольно сложить полномочия используется с удовольствием.