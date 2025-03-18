Пять лет назад испанское МВД решило повнимательнее присмотреться к криминалу в интернет-секторе. Довольно быстро правоохранителям, специализирующимся на борьбе с киберпреступлениями, удалось подсчитать общее количество лиц, пострадавших от интернет-обманщиков. За год их набралось около 88 тысяч.

Иван Шилов ИА Регнум

Борьба со злом развернулась нешуточная, но и мошенники сдавать свои позиции были не намерены. В итоге, по данным издания ElConfidencial, злоумышленники победили: к началу 2025 г. количество ежегодно обманываемых в интернете испанцев выросло до 440 тысяч.

Криптофлирт

Мигель — делец прожженный. В хорошем смысле этого слова. В свои 45 в бизнесе собаку съел: и для себя выторговать нужное сумеет, и лишнее не отдаст. Работает на два дома — офисы в Испании и в Канаде. Человек, уверенный в себе, и том, что его — это из многолетнего опыта — никто вокруг пальца не обведет. Но, как известно, и на старуху бывает проруха. На днях пожаловался, что «попал» на 200 тысяч евро, вложившись в крипту. Как оказалось, «левую».

«Все началось в сентябре 2023 года. Мне написала в соцсетях женщина, и мы начали общаться. Это не показалось чем-то странным, так как я провожу дни, контактируя с людьми, многих из которых едва знаю. А то и вообще никогда не встречал лично. Слово за слово, эта женщина рассказала мне о платформе для инвестирования в золото с помощью криптовалют. Я проверил, и все казалось законным», — говорит он.

В течение трех месяцев положительные результаты от инвестиций вдохновляли его вкладывать больше и больше денег, но как только он попытался вывести часть прибыли, все исчезло. И дама, и его аккаунт на сайте, а потом и сам сайт.

Оказалось, что он был фальшивым. То есть интерфейс скопирован один в один с настоящего портала криптомонеты, но на деле к нему не имел никакого отношения.

Мигель бросился на поиски интернет-подружки, но единственным результатом его личного расследования явилась информация о том, что зазывал на ложный портал было четверо — все украинки, судя по IP адресу проживающие где-то в Канаде. Отчаявшись найти что-то еще, он подал жалобы в правоохранительные органы Испании, Канады и США.

Жизнь Мигеля как-то неожиданно дала трещину: он вдруг ощутил себя полноправным членом той самой армии в 440 тысяч испанцев, которым интернет-мошенники ежегодно опустошают кошельки, счета, кредитные карты и т.д.

«Нас уже так много, что говорить, будто облапошить могут только какую-то конкретную категорию населения — малообразованных людей, лиц глубоко преклонного возраста или, допустим, домохозяек — неправильно. Это может коснуться каждого. Появляется все больше организованных групп, занимающихся этим криминальным бизнесом, — говорит Мигель.

— Обмануть вас могут практически в любом месте и в любом виде: всучат вещь-подделку «под фирму», украдут учетные данные через Booking, вовлекут в любовную аферу, распевая в своих записках песни сирен, в правдивость которых волей-неволей поверишь».

Вынужденно изучивший тему испанский предприниматель овладел даже профессиональной терминологией мошенников — рассказывает, что до того, как «забить поросенка» (обчистить клиента) его тщательно «выкармливают». То есть делают все, чтобы он внес на нужный счет, вложил в нужную программу максимально возможный (сообразно его карману) объем средств.

Помнится, в российские 90-е «братки» тоже активно пользовались такой схемой, да и назывался процесс тот очень похоже — «откормить кабанчика перед забоем».

Согласно отчету Федеральной торговой комиссии США, за 2023 год, сочетание изоляции, связанной с пандемией, бума онлайн-знакомств и роста стоимости криптовалют привело к созданию взрывоопасной комбинации. В прошлом году только американцы потеряли из-за действий киберпреступников 1,3 млрд долларов, что на 164% больше, чем в 2019 году.

В течение долгого времени за этими делами стояли мелкие воришки или хакеры, вроде так называемых Yahoo boys, число которых растет во многих странах, особенно в Нигерии, считающейся прародительницей сегодня уже подзабытой схемы с «письмами счастья».

Молодые люди, которые ищут способ «срубить деньжат» с помощью интернета, действуют через такие соцсети. И эпизоды, подобные тому, что случился с Мигелем, показывают, что эти разрозненные и слабо подготовленные воры-одиночки уже уступили место профессиональным группам. Обладающим мощными ресурсами, позволяющими выжать все до последнего евро из любого профиля, который им удается затащить в свою сеть.

«Я понял, что связался с мошенниками, когда попытался снять часть денег, а сайт сообщил мне, что это невозможно. Тот факт, что у меня даже не спросили причину снятия, а просто сказали: «вывод невозможен», и вызвал тревогу. В противном случае я точно продолжал бы и дальше инвестировать — страница была точной копией настоящей, надежной услуги.

После получения отказа я понял, что это кидалово. Попробовал разобраться сам, но безуспешно, и тогда нанял детективное агентство, специализирующееся на этом типе преступлений. Оно подготовило внушительных размеров отчет, который я даже отнес в ФБР, но мы все еще ждем действий, — говорит жертва. — Они обнаружили, что девушка была членом группировки, объявленной в розыск за преступления, совершаемые в интернете и состоящей из четырех молодых женщин».

«Мало интересно полиции»

Отчет, к которому имеет доступ упомянутое выше испанское издание, показывает, что женщина, которая связалась с Мигелем, действительно существует.

У нее есть несколько фото в разных ракурсах в профилях нескольких социальных сетей. Лица похожие, а имена-фамилии разные. Ложные. Как, впрочем, и адреса электронной почты — все по классике.

Мигеля особенно возмутило то, что его интернет-подружка называла себя американкой, хотя на самом деле она — украинка.

«Она всегда представлялась как Магдалена Курган, но на самом деле, свидетельствуют детективы, ее зовут Анастасия «Настя» Паламарчук, уроженка Одессы. Используя методы OSINT (разведки с открытыми источниками), сыщики смогли найти несколько ее номеров телефонов и различные профили в социальных сетях. Кроме того, они обнаружили сайт под названием Dexscam, предупреждающий о мошенничестве, где содержится информация о «Насте» и трех ее подельницах, родом из той же страны», — сообщил обманутый предприниматель.

Расследование американского телеканала PBS, проведенное в январе 2025 г., показало, что в результате «забоя поросят» за четыре года было похищено более 75 миллиардов долларов.

Из объяснений, содержащихся в отчете, становится совершенно ясно, что случай Мигеля — не из ряда вон выходящее событие, а рутина, ярко обрисовывающая modus operandi группы, которая управляет предположительно примерно сотней веб-сайтов и шестью криптовалютными кошельками.

Ошибочное текстовое сообщение, случайные отношения, которые со временем перерастают в доверительные и становятся все крепче, и приглашение инвестировать в мир криптовалют.

«Это прибыльный и невероятно финансово емкий бизнес. Я направлял сигналы в разные властные инстанции об этом с тех пор, как это произошло со мной. Но, похоже, в правоохранительных верхах это мало кому интересно: криминалитет продолжает использлвать криптовалютные платформы для обмена и отмывания украденных денег, как будто ничего не произошло, — разводит руками Мигель.

— Более того — могу сказать, что преступники бездействие «органов» используют в своих интересах. После того как мошенники увидели, что вы раскусили их бизнес и пытаетесь найти вариант возврата пропавших денег, с вами связывается якобы компания, именем и сайтом которой воспользовались преступники в своих махинациях. Ради восстановления своего честного имени и за некоторое вознаграждение от вас они обещают найти ваши деньги вернуть вам. Но оплата за труды — вперед».

Ничего удивительного, что в подобной переписке фигурируют и названия реальных расследовательских контор — здесь, как нетрудно догадаться, кроется очередной обман: за этими сообщениями стоит та же группа, которая пытается украсть у вас еще больше.

Мигель связался с товарищами по несчастью — такими же, как он, инвесторами в крипту. Проследив путь цифровых кошельков, ссылки на которые размещены на страницах пострадавших, он подсчитал, что общая сумма украденных у жертв денег (подчеркиваем: только тех, с кем герой нашей публикации знаком лично или онлайн) зашкаливает за €1 млн, а выведены для легализации они были без проблем «через крупные обменные платформы, такие, как OKX или Binance».

«Было бы здорово, если бы судья решил начать расследование, потому что он мог бы запросить всю информацию, которую эти биржи обязаны предоставить, и мы бы начали все это распутывать, — мечтает предприниматель. — Но у меня нет на это особой надежды. Честно говоря, перед властями чувствуешь себя немного беспомощным».

Методы ЦИПСО

Мигель не слишком оптимистичен в отношении результатов рассмотрения своих жалоб, поскольку даже сам процесс их подачи стал для него настоящим испытанием. Будучи резидентом Канады и Испании, он инициировал разбирательства в обеих странах. В Испании он выполнил все формальности и ждет дальнейших новостей от Гражданской гвардии или судов. В Канаде же обращение было «бесполезным и обрушившим все надежды».

«Я сообщил полиции Торонто о том, что произошло, и передал им отчет детективов. Их ответом было решительное «нет». Они вообще не хотят ничего делать. Даже не позволили мне подать жалобу и позволить судье решать, как с ней поступить — давать ли ход. Они просто захлопнули передо мной дверь, потому что не собирались утруждать себя работой по делу, которое потребует много усилий», — объясняет он.

— Но я с подобным отношением уже сталкивался не раз и знаю, что в таких случаях предпринять. Я пересек границу между Канадой и Штатами и связался с ФБР. Поскольку афера в нескольких местах цепляла и США, я был уверен, что пострадало много людей из этой страны. Я подумал, что ФБР это могло быть интересно, но и оно, в порядке ответной любезности, как минимум, предоставило бы мне какую-то дополнительную информацию. И, конечно же, занялось бы распутыванием этого криминального клубка. Меня там внимательно выслушали, но это все на данный момент».

Международный характер этого вида преступлений является одним из основных факторов, который доводит многих жертв до отчаяния, когда они понимают, что мало что могут сделать, чтобы вернуть свои средства. К этому следует добавить неопределенность правового регулирования рынка криптовалют. В некоторых странах в их отношении действует четкое законодательство, а в других они остаются на нелегальном положении.

Согласно комплексному отчету одной из наиболее известных исследовательских компаний в сфере крипты Chainalysis, мошенничество с использованием «забойных» схем является вторым по величине источником дохода в мире криптовалют и наиболее широко распространилось за последние годы.

«В 2024 году доходы от «забоя поросят» выросли почти на 40%, а количество депозитов для мошеннических схем «для вскармливания» жертв выросло почти на 210%, что может указывать на увеличение числа пострадавших. Напротив, средняя сумма депозита снизилась на 55%. Сочетание более низких выплат и более высоких депозитов может указывать на изменение стратегии. Мошенники могут тратить меньше времени на подготовку целей и, следовательно, получать меньшие выплаты в обмен на нацеливание на большее количество жертв», — отмечается в отчете.

Криминал, как модно говорить сейчас, национальности не имеет. Особенно такой специфический его вид, как интернет-преступность. Однако «группа из четырех украинок», разводящая испанских (и не только) предпринимателей на сотни тысяч евро, вряд ли может существовать просто как частный «клуб по интересам» девушек, разбирающихся в компьютерах и биткоинах.

Создание копий сайтов и камуфляж их организаторов в сети — дело не самое дешевое, за ним наверняка стоят не только крупные мафиозные объединения, но и влиятельные структуры некоторых государств. Эти выводы прямо напрашиваются, поскольку методы работы орудующего в российском пространстве украинского ЦИПСО со всеми его «переводами денег на безопасные счета» и «сообщите нам номер из пришедшей СМС», хорошо известны.

Если кто-то на Западе полагает, что с жителей стран НАТО подконтрольные ЦИПСО структуры не будут собирать дань на нужды ВСУ (да и себе на карманные и прочие расходы тоже) — он сильно ошибается. Ибо сами же наши западные недрузья не устают повторять рефрен об отсутствии национальности и избирательности у преступности.

Что и подтверждает история героя этой публикации и остальных сотен тысяч испанцев, обведенных кибермошенниками вокруг пальца.