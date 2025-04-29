28 апреля в Испании произошло глобальное отключение света. Электричества в некоторых регионах не было более 12 часов. В восьми автономных сообществах объявили чрезвычайное положение.

Иван Шилов ИА Регнум

Похожая ситуация сложилась также в соседних странах и регионах.

Поначалу было забавно

Свет отключился внезапно, как, впрочем, с электричеством всегда и происходит. Просто перестал урчать холодильник, погас экран телевизора и огоньки роутера.

Для контакта с миром осталась только мобильная связь — у многих операторов сотовые вышки имеют возможность подключить резервное питание — аккумуляторы, бензиновые генераторы.

Никто в первые полчаса не паниковал. Вышедшие к покупателям охранники супермаркетов предупреждали: кассы пока еще работают, но когда вы подойдете платить, они могут и отключиться. В общем, ловите удачу.

Особенно большое количество ловцов удачи обнаружилось в Валенсии и ее окрестностях. У жителей этой провинции еще свежи в памяти воспоминания о годичной давности урагане «Дана» и его последствиях.

Так что здешний народ активно потянулся в магазины — молча и сосредоточенно сметать с полок запасы воды, риса, макарон, спичек.

В городах, где «Даны» не было, воцарилось любопытство: интересно, сколько продлится «апагон» (отключение света, исп.) Временами ситуация выглядела даже забавной — Испания стала крикливой и многоголосой.

Вышедшие из дома свистом вызывали оставшихся в квартире родственников и просили сбросить ключи, чтобы войти.

Многочисленные доставщики различных товаров оказались лишены возможности связаться с клиентами: домофоны не работают, мобильники примерно через час после начала апагона стали стабильно показывать отсутствие связи.

Ребята с коробками в руках вынуждены были прибегнуть к «голосовому вызову»: «Сеньор Педро, вам пакет!» Крик доставщика куда-то в направлении пятого-шестого этажа на несколько часов стал нормой жизни.

Заметно поубавилось транспорта на улицах: счастливые обладатели электромобилей вдруг осознали, что очень скоро их железные кони остановятся и неизвестно, когда удастся снова вдохнуть в них жизнь.

Передвигающиеся на обычных автомобилях вдруг вспомнили, что насосы, работающие на заправках, тоже работают на электричестве. Значит, надо залить под горлышко, пока они еще работают.

Новостей о случившемся — как, почему и как долго это все продлится — практически не было.

По стране поползли слухи: кому-то удалось связаться с кем-то живущим «за бугром» и оттуда получить информацию, что без электричества сидят также в Португалии, Андорре и на юге Франции.

Впрочем, крошечная Андорра ликвидировала аварию уже в 12:47, подключившись к французским источникам электроэнергии.

Невразумительный премьер-министр

Председатель правительства Педро Санчес молчал, как статуя Колумба в Барселоне. В эфир с обращением к нации он впервые вышел только спустя 6 часов после того, как погас свет.

Околоправительственные толкователи жестов и действий членов кабинета позднее объяснили молчание Санчеса просто: если не работают ни радио, ни телевидение с интернетом, то как обращаться к нации?

Когда, наконец, часть страны смогла услышать руководителя правительства, из его речей стало понятно единственное: что-то сказать все-таки мог бы и раньше, ибо некоторых регионов апагон не коснулся и средства оповещения в них работали.

Но ничего вразумительного премьер не произнес. Из конкретики было лишь сообщение, что «по неизвестной пока причине из системы снабжения электроэнергией вдруг разом пропало 15 гигаватт, а это примерно 60% объема потребления страны».

Глава правительства призвал к общественному спокойствию, сообщив, что «силовые и правоохранительные структуры не обнаружили проблем безопасности», но во избежание возможного хаоса численность полиции на улицах была увеличена.

По его словам, существенных инцидентов в портах, вокзалах и ​​аэропортах не произошло, приостановлено только железнодорожное сообщение.

Кроме того, как он заявил, «больничная система функционирует нормально. В медицинских центрах есть генераторы и батареи, рассчитанные на длительный срок службы».

И подчеркнул, что, несмотря на выход многих банкоматов из строя, онлайн-банкинг и платежные системы «работают нормально». Вопросом, как может работать онлайн-банкинг, если отсутствует интернет, Санчес не задавался.

Зато предложил отказаться от использования автотранспорта (светофоры не работают), отложить перелеты (в аэропортах скопились тысячи людей, не имеющих информации о вылете) и пообещал очень скоро восстановить движение метро.

На момент отключения электроэнергии в мадридской подземке, по данным издания ElConfidencial, находились около 150 000 человек. Из более чем 500 эскалаторов сети 15 оказались заблокированными.

Неполадки устранялись вручную персоналом мадридского метрополитена, иногда с помощью пожарных.

Директор по оперативным вопросам испанского оператора Red Eléctrica Эдуардо Прието выступил перед прессой, чтобы подтвердить, что это отключение является «историческим», а восстановление подачи электроэнергии займет «от шести до десяти часов».

«Наблюдаются очень сильные колебания потоков электроэнергии в сети», — пояснил он. И добавил, что специалисты компании «не собираются строить догадки, почему это случилось, а будут шаг за шагом выяснять и анализировать детали происшедшего».

Четыре версии?

Испанские СМИ выдвинули четыре версии причин сбоя.

Согласно первой, отключение было вызвано неисправностью электросети, связанной с «редким атмосферным явлением» — индуцированной атмосферной вибрацией.

Версия предложена португальским сетевым оператором Ren, который считает, что аномальные явления возникли из-за экстремальных колебаний температуры в Испании, которые вызвали «аномальные колебания» в линиях очень высокого напряжения.

«Произошло то, что априори можно сравнить с тем, как если бы в 6000 электрических подстанций одновременно ударила молния», — дополнил Франсиско Руис Хименес, эксперт по энергетике и бывший член совета директоров Red Eléctrica.

Вторая версия гласит, что отключение могло стать результатом кибератаки. В некоторых изданиях киберагрессором дежурно называют Россию.

Однако, согласно источникам испанской ABC в спецслужбах, «ни Национальный криптологический центр, ни Командование киберзащиты не обнаружили ничего, что указывало бы на кибератаку».

Хакерское вторжение «означало бы, что атакующие перешли многие красные линии», добавляют те же источники.

По оценкам экспертов, испанская электросеть ежедневно подвергается в среднем почти тысяче попыток атак, которые предотвращаются благодаря службе кибербезопасности и различным системам защиты.

В качестве третьей возможной причины называется перерезание морского кабеля. Эта версия, по словам ElConfidencial, «возникла в связи с многочисленными наблюдениями за поведением российских кораблей в международных водах вблизи Пиренейского полуострова».

И, наконец, четвертая распространенная версия не исключает возможность сбоя или пожара на электроподстанции, после которого некоторые узлы снабжения были отключены и изолированы от остальной сети.

В отсутствие официальной информации слухи распространялись (да и продолжают распространяться) через европейские СМИ тех стран, где электричество не пропадало.

Представитель Европейской комиссии Паула Пиньо выпустила официальный циркуляр, в котором опровергает «предполагаемую скоординированную атаку на европейскую электросеть».

Во второй раз явление Педро Санчеса народу состоялось в тот же день, 28 апреля, в 22:30. Премьер вновь не смог объяснить причины происшедшего.

Глава кабинета объявил, что восемь регионов, обратившихся к правительству с просьбой взять на себя управление чрезвычайной ситуацией — Андалусия, Галисия, Кастилия-Ла-Манча, Мадрид, Эстремадура, Валенсийское сообщество, Мурсия и Ла-Риоха, — вновь откроют свои школы, но преподавать в них ничего пока не будут.

С утра 29 апреля представители региона Мурсия обратились к правительству с просьбой отменить режим чрезвычайной ситуации, поскольку 100% электроснабжения уже восстановлено.

Пятнадцать автономных сообществ (из 17, составляющих Испанию), пострадавших от беспрецедентного в истории страны отключения электроэнергии, всё еще восстанавливаются.

Старая стратегия

С момента аварии прошли сутки. Подача электроэнергии, по словам Педро Санчеса, восстановлена на 99,5% территории страны.

Но ни один официальный орган пока не осмелился поднять вопрос, который станет предметом публичных дебатов в ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы: в чем же заключаются основные причины масштабного отключения?

Десятки миллионов граждан были вынуждены жить без электроэнергии, многие из них легли спать, не зная, будет ли вторник более светлым днем.

Причины отключения до сих пор неизвестны. Но зато известно, что страна, гордо называвшая себя государством возобновляемой энергетики, была вынуждена сжигать дизельное топливо в аварийных генераторах: угольные электростанции в стране закрыты, АЭС — на пути к этому.

В день блэкаута 28 апреля 2025 года, как и во многие дни, испанский рынок электроэнергии вновь зависел от солнца более чем на 70%. По мнению Эдуардо Прието, испанцев подводит «излишняя уверенность в дешевой возобновляемой фотоэлектрической энергии», хотя эксперты неоднократно предупреждали о проблемах со стабильностью в электросистеме.

По словам эксперта, компания «неправильно оценила риски и допустила закрытие трех атомных электростанций, которые могли бы обеспечить стабильность напряжения в системе». Представители отрасли утверждают, что испанцам еще повезло, потому что «трансформаторы не перегорели, что могло бы привести к отключению электроэнергии более чем на 24 часа».

Перезапустить систему удалось, отправив сигнал SOS в Марокко и Францию.

Столь серьезное отключение электроэнергии может побудить Испанию разработать новую Национальную стратегию энергетической безопасности. В разгар вызванного коронавирусом кризиса здравоохранения Совет национальной безопасности уже соглашался ее пересмотреть.

Однако прошло пять лет, а обновления так и не случилось.