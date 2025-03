Европейский союз объявил о введении ответных пошлин в отношении ряда американских товаров. Пока что они носят скорее символический характер (под ограничения попадают, например, виски и мотоциклы), а еврокомиссия заявляет, что в любой момент готова отменить даже их, если американцы сменят гнев на милость и откажутся от 25% пошлин на алюминий и сталь. Но всё может измениться.

Иван Шилов ИА Регнум

В Брюсселе не обрадовались тому, что Дональд Трамп вдруг «обнаружил» существование Евросоюза. Потому что последовавшие после этого его действия обещают ЕС большие проблемы. Вплоть до разрушения его экономики.

В конце февраля, общаясь с прессой после заседания правительства, Трамп заявил: «Я люблю страны Европы, я, честно говоря, люблю все страны, они все разные, но, давайте будем честны, Европейский союз был создан для того, чтобы обвести вокруг пальца Соединённые Штаты (in order to screw the United States)». И в этом президент США, несомненно, прав.

Правда, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен никогда не выражалась именно такими словами. Как и никто из ее предшественников в Брюсселе. Но в принципе, цель создания Евросоюза в этом и заключалась.

За последние пятьдесят лет ряд лидеров ЕС во главе с президентом Франции, обычно стоявшим первым в очереди, выступали в защиту версии, что главной миссией блока, строившегося в Европе, было создание глобального конкурента Соединенным Штатам. Это можно наблюдать в целом ряде политических мер, как крупных, так и мелких.

Единый рынок Европы был создан для выравнивания как по размерам, так и по мощи с пятьюдесятью штатами США. Его система регулирования была разработана с целью установления мировых стандартов, поскольку считалось, что правила, принятые в Брюсселе, лучше всего, что можно было разработать в Вашингтоне.

Возможно — и прежде всего — валюта евро была специально разработана для того, чтобы бросить вызов могуществу доллара и заменить его в мировой финансовой системе.

Ведение в 2002 году в обращение единой валюты — тоже свидетельство унификации блока стран. Всё как в США: штаты считаются как бы самостоятельными государствами, входящими в структуру с общим для всех «начальством» в Вашингтоне и единым платежным средством в виде доллара. Так и в ЕС уже 19 стран представляют собой так называемую Еврозону. Территорию, где национальные валюты отменены и заменены общей денежной единицей, именуемой евро.

Остальные члены ЕС стоят в очереди на замену. Кто-то уже согласовал сроки перехода с Брюсселем (в Болгарии евро в обращение введут в середине 2025 года, в Румынии — к 2029 г.), кто-то «согласен в целом», но не определился с датами (Польша и Чехия).

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, будучи еще министром финансов у президента и генерала Шарля де Голля, придумал термин «чрезмерная привилегия», чтобы описать выгоды, которые давал контроль над мировой резервной валютой, и посвятил большую часть своей карьеры созданию единой европейской валюты, которая должна была ее заменить.

Компания Airbus была создана, чтобы бросить вызов компании Boeing на рынке коммерческих самолетов, и в целом добилась в этом успеха.

Болонская образовательная система тоже возникла по образу и подобию образовательной системы американской. Вся разница заключалась лишь в том, что американские абитуриенты могли (и могут) подавать заявки на поступление в университеты одной большой страны, а у европейцев до введения «болонки» итальянским кандидатам в студенты, выбиравшим обучение не на родине, а, скажем, в Германии, и конкурс приходилось проходить, предъявляя документы, выдаваемые лицам, учившимся в Германии.

Болонская система привела вузы и колледжи разных стран-членов ЕС к одному общему знаменателю. Что тоже свидетельствовало о движении Евросоюза по пути превращения из альянса национальных государств в единую административно-территориальную единицу с одинаковыми для всех законами и порядком. Соединенным Штатам Европы, если хотите.

Ликвидация границ между государствами, входящими в ЕС (Шенгенское соглашение) — еще одно подтверждение того, что Евросоюз пытается преобразоваться в единое государство по образу и подобию США. Формально границы существуют, но функцию барьера между странами уже не выполняют — автомобили пересекают кордоны без обязательной остановки и проверки документов водителей и пассажиров.

И точно так же, как в США, существуют некоторые законодательные отличия между штатами, когда преступник, нарушивший закон в одном штате, может преспокойно проживать в другом, будучи уверенным, что его не выдадут. Европейский пример — экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, экстрадиции которого из Бельгии Испания не может добиться уже который год.

Этот список можно продолжать и продолжать (ну, например, вспомнить об особо активизировавшихся сейчас разговорах по вопросу создания единой армии Евросоюза). На протяжении десятилетий истинные приверженцы ЕС считали его соперником Соединенных Штатов и утверждали, что более тесная интеграция членов ЕС имеет жизненно важное значение для достижения паритета между его и американской мощью.

Конечно, в этих амбициях всегда был изъян.

Были некоторые успехи в экономическом плане, такие как упомянутый Airbus, или мощный автопром (только три автокита Германии чего стоят), но в целом, хотя ЕС и сравнялся с США по размеру и даже превзошел по численности населения, он так и не смог приблизиться к ним по предпринимательской активности или инновационной энергии.

Однако нужно иметь в виду, что повышение таможенных пошлин — оружие обоюдоострое.

Трамп заявил, что, вводя пошлины, он отнимает деньги у иностранных компаний, чтобы «сделать американцев богаче». Однако такой принцип работает далеко не всегда. По данным ряда академических исследований, тарифы, введенные Трампом во время его первой администрации, в конечном итоге нанесли ущерб местным компаниям и американским потребителям.

Иллюстрирующим примером является налог на иностранные стиральные машины, который Трамп ввел в 2018 г. Идея тарифа, представляющего собой налог на импортную продукцию, заключалась в защите местных производителей от массового наплыва очень дешевых стиральных машин из-за рубежа.

Известные американские экономисты Аарон Флааен, Али Хортакс и Феликс Тинтельнот на основании результатов проведенного ими исследования заявили, что стоимость стиральных машин в Соединенных Штатах выросла на 12% в результате прямого воздействия этого тарифа.

«Трамп сообщил, что зато его меры привели к созданию новых рабочих мест в США. Однако получается, что за каждое из этих вновь созданных рабочих мест покупатели стиральных машин заплатили по $820 тыс.», — сообщили исследователи. В цене подпрыгнули не только импортные изделия, но и машины местного производства — увеличившаяся стоимость конкурентных изделий позволила отечественным изготовителям тоже извлечь дополнительную выгоду.

Аналитики предупреждают, что тарифы, введенные в отношении Европы (а также Мексики, Канады и Китая), могут иметь такой же эффект, как и тарифы, введенные в 2018 году.

Существуют опасения, что цены на некоторые продукты в Соединенных Штатах могут вырасти в геометрической прогрессии, что отразится на кошельках американцев и вызовет эффект домино для потребителей по всему миру, включая некоторые страны Латинской Америки.

Североамериканская автомобильная промышленность, вероятно, пострадает больше всего, поскольку многие детали для машин, собираемых в США, приходят из-за границы. Среди получателей этих агрегатов и запчастей — сборочные заводы в Штатах компаний брендов Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda.

Финансовые аналитики TD Economics подсчитали, что средняя цена автомобиля в США может увеличиться на 3000 долларов из-за импортных пошлин. Сегодняшнюю нехватку куриных яиц в Соединенных Штатах можно было бы компенсировать поставками продукта из-за рубежа, но тут вступают в действие повышенные пошлины на импорт.

На самом деле Трамп мог бы уделять больше внимания всем вводимым им тарифам и усомниться в том, что это — хорошая идея. Попытавшись отомстить Европе, он может в конечном итоге совершить одну из своих самых больших ошибок. По крайней мере на это надеются в Брюсселе.