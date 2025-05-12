ЕС хочет привлечь ученых, «изгнанных» из США. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении дополнительных 500 миллионов евро на привлечение исследователей, желающих сменить «ужасные» США на «толерантную» Европу.

Иван Шилов ИА Регнум

Мысль, озвученная ею, возникла не на пустом месте.

У проблемы есть имя и фамилия

Некоторое время назад Франция запустила в реализацию план, направленный на привлечение иностранных профессоров, желающих покинуть университеты, которым Дональд Трамп уже ограничил финансирование из бюджета страны (Гарвард, например) или может отказать в выделении грантов в ближайшее время.

А теперь и Европейская комиссия присоединяется к программе, патронируемой лично президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фон дер Ляйен, будто бы подчеркивая, что не намерена присваивать себе чужие лавры, предложила направить полмиллиарда евро грантом для «американских светлых голов» именно парижскому университету Сорбонна, чтобы «сделать Европу магнитом для исследователей».

Кроме того, фрау Урсула заверила, что будет работать над тем, чтобы государства — члены ЕС достигли цели выделения 3% ВВП на инвестиции в научные исследования и разработки (НИОКР) к 2030 году.

Задача в любом случае кажется сложной.

Чуть больше недели назад французское правительство своим указом отменило выделение 400 миллионов евро на исследования и разработки в рамках своей программы сокращений для соответствия европейским фискальным правилам.

А французские исследователи и студенты скептически относятся к плану Макрона, который еще в 2017 году пытался привлечь таланты, собиравшиеся покинуть Соединенные Штаты во время первого правления Трампа.

«К сожалению, как показывает жизнь, роль науки в современном мире ставится под вопрос. Инвестиции в фундаментальные, свободные и открытые исследования могут не состояться из-за отсутствия денег и понимания, куда их надо вкладывать. Это гигантский просчет.

Мы все согласны с тем, что у науки нет паспорта, пола, этнической принадлежности или политической партии. И как таковая она играет решающую роль в объединении людей и создании общего будущего в сегодняшнем раздробленном мире», — заявила фон дер Ляйен, выступившая в Париже с речью, в которой американская проблема неоднократно упоминалась, но не называлась по имени.

А проблема действительно есть.

Такие случаи, как депортация ливанского нефролога Раши Алавие из США в Ливан, несмотря на наличие у нее действующей визы и должности доцента в университете в Род-Айленде, демонстрируют, что американская среда становится все более враждебной для иностранных исследователей, преподавателей и студентов.

С тех пор, как Трамп вступил в должность, сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задерживали студентов и исследователей, многие из которых выступали с протестами против войны Израиля в секторе Газа.

По возвращении из Франции была задержана российский исследователь из Гарвардской медицинской школы Ксения Петрова. А за что? За то, что она не заявила о провозе образцов эмбрионов лягушек. С тех пор Петрова содержится в центре заключения в Луизиане, и она там такая не одна.

Фон дер Ляйен, выступая с посланием на съезде Европейской народной партии (ЕНП) на прошлой неделе, подчеркнула, что политика активно вмешивается в науку в США.

Правда, о том, что такие же процессы происходят и в Европе, она предпочла умолчать.

«В университетах Европы дискуссии на любые темы только приветствуются, и никакие негативные последствия для их участников не наступают», — заявила глава ЕК, добавив, что Европейский союз осуществляет «крупнейшую в мире международную исследовательскую программу» HorizonEurope, а за последние 40 лет ЕС «финансировал 33 лауреатов Нобелевской премии».

Почему Сорбонна?

Несколько государств — членов Европейского союза (ЕС) выдвигали предложения и проекты по привлечению американских исследователей с конца января.

Например, Испания расширила проект министерства науки, получивший название ATRAE, на 45 миллионов евро, а Италия запустила программу, аналогичную испанской, на 50 миллионов евро.

Большинство этих инициатив, где отдельное участие принимают и некоторые университеты, связаны с европейской структурой финансирования стипендий — Европейским исследовательским советом.

Однако фон дер Ляйен решила объявить о своей инициативе «Выбери Европу» в Сорбонне в рамках программы «Выбери Францию», о которой Макрон уже объявил несколько недель назад.

Елисейский дворец, правда, решил немножко пограбить и европейцев, пригласив исследователей не только из стран ЕС, но и из Норвегии, Швейцарии и Великобритании, которые в Союз не входят.

При этом обращаться к страдающим американским ученым французский президент не стал, решив, видимо, что не стоит ссориться с президентом американским.

Председатель ЕК решила сгладить возникшие между европейцами трения, отметив, что Макрон имел в виду не переманивание специалистов, а лишь усиление сотрудничества ученых разных стран Европы.

Это, по ее мнению, должно выступить «примером привлекательности для испытывающих проблемы в Штатах ученых».

Акцент на науку

Переманивание квалифицированных специалистов из других стран — процесс не новый, но активизировавшийся в последние несколько лет.

В Великобритании, например, 20 февраля 2020 года появился новый тип виз, получивший название GlobalTalent.

Как не трудно догадаться, Соединённое Королевство, освободившись от обязанности следовать миграционной политике ЕС (которая Лондону не нравилась), решило сместить акценты.

Играть в благотворительность, принимая простых беженцев, и сажать их на пособие в надежде, будто они потом притрутся к новому обществу, примут его правила поведения и отблагодарят сторицей, Лондону нравится все меньше.

В силу вступают жесткие нормы: мы берем тех, кто нам нужен. А нужны британцам иностранцы исключительно талантливые, способные двигать вперед науку.

Главным качеством новой визы является то, что определяют «пригодность» кандидата не апатичные чиновники из управлений и департаментов, а Агентство по исследованиям и инновациям (UKResearchandInnovation — UKRI).

Заявителям к тому же нужно заручиться одобрением солидного научного органа, например Королевского общества (TheRoyalSociety) или Королевской инженерной академии (TheRoyalAcademyofEngineering).

Лондон однозначно решил заставить утекающие из развивающихся стран мозги двигаться в направлении Туманного Альбиона.

Это подтверждается и словами президента Академии медицинских наук Роберта Лечлера: «Очень важно, что британские исследователи могут набирать членов международной команды из самых разных стран, а для учёных из-за пределов Великобритании это великолепная возможность развивать карьеру».

Те, кто решит остаться, по истечении трёх лет проживания могут получить статус резидента и постоянный вид на жительство.

Понятно, что при такой организации, когда целесообразность предоставления иностранцу права на работу и вида на жительство определяются заинтересованными в его услугах организациями (которые и обеспечивают ему достойный уровень существования), приток высококвалифицированных кадров резко и ощутимо вырастет.

Наверное, не каждому из заявителей повезет — может не пройти по конкурсу, — но зато государству есть из кого выбирать.

Практика «обмена» гражданства или ПМЖ на талант и квалификацию свойственна многим странам. Просто в случае с Соединенным Королевством в ней ярко выражен акцент на науку и максимальное удаление бюрократических преград на пути заявителя к цели.

Каждое государство устанавливает свои приоритеты при выборе тех, кому готово предоставить рабочее место. Приём иммигрантов из чувства сострадания ничего общего с экономикой не имеет и, как показывает практика, через некоторое время обращается большими проблемами для принимающей стороны.

И это лишний раз подчеркивает продекларированное Евросоюзом намерение «устраивать для иммигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки сборные пункты на территориях, лежащих за пределами ЕС, с целью отбора квалифицированных кадров».

Не секрет, что проводившаяся до этого Брюсселем миграционная политика имела целью решение лишь демографической проблемы Старого Света.

Ставка на стартапы

Несколько лет назад западные страны активно занялись привлечением стартапов. Судя по всё увеличивающемуся числу государств, облегчающих визовый режим стартаперам, идея эта не только модная, но и плодотворная.

Особенно если учесть, что даже в США приняли положение о льготных визах для начинающих бизнесменов, согласно которому страна принимает до 3 тыс. заявлений в год.

Условия получения таких виз не очень сложны: проект должен быть способным создать рабочие места на территории страны, а инвестиции в него — не менее $250 тыс. Если США увидят материальную выгоду — не проблема получить не только зеленую карту, но и гражданство.

FWD. us, лоббистская группа Марка Цукерберга и Билла Гейтса, несколько лет назад выступила с предложением выдавать грин-карты всем иностранцам, заканчивающим университеты в США. Прямо вместе с вручением диплома.

Американские технологические компании нуждаются в максимально квалифицированных специалистах: «Американским работодателям надо приложить максимальные усилия для заполнения рабочих мест в стратегических отраслях. Иначе упадёт производительность предприятий, и, следовательно, возникнет риск утраты страной глобального лидерства».

В Израиле иностранным стартаперам даже помогают деньгами: государство может вложить до $52 тыс. в их дело. Виза оформляется долгосрочная, на 2 года. В Эстонии допускается, что стартап создают местные жители, а привлекать на работу в него могут иностранных специалистов.

Первым идею привлекать начинающих предпринимателей с детально проработанными проектами и инвестициями реализовал Сингапур — ещё в 2004 году. Визы на льготных условиях давали и продолжают давать только инновационным проектам — что-то традиционное получит отказ.

Примеру Сингапура последовали Чили, Канада, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Испания, Италия, Литва, Эстония и другие.

Среди этих стран выделить можно, пожалуй, Испанию. Из-за своеобразия ситуации: сейчас в стране уровень безработицы достигает почти 12% от всего трудоспособного населения.

Облегченный вариант получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства реально работает только для одной категории — спортсменов высокого класса (вариант «Золотой визы» — вида на жительство в обмен на инвестиции остается за скобками, поскольку это не основано на отборе профессиональных кадров).

Квалифицированные кадры в «традиционные» отрасли страна принимает только в особенных случаях по сложной процедуре.

Упрощенная визовая формула с последующим получением гражданства действует в отношении «братьев по языку» — колумбийцев, эквадорцев, венесуэльцев, чилийцев, аргентинцев — граждан стран, которые когда-то являлись испанскими колониями.

Электромонтёры и повара

В Германии «упрощёнка» давно действует для среднего медицинского персонала (медсестры, санитарки) и тех, кто желает ухаживать за больными и престарелыми. Список профессий, представителям которых оказывается большее внимание при выдаче виз, существует, но это не означает, что перед иностранным подателем заявки на место, например, водителя грузовика сразу зажигается зеленый свет.

С 1 марта 2020 года облегчили условия получения разрешения на проживание в стране для специалистов в сфере IT. Теперь им не требуется предъявлять диплом о профессиональном образовании, а достаточно лишь подтвердить трудовой стаж по специальности не менее трёх лет, знание немецкого и контракт с зарплатой от 4020 евро в месяц.

Как правило, у каждой страны есть свой список профессий, для представителей которых открыт режим наибольшего благоприятствования при иммиграции.

Например, желающий перебраться в Новую Зеландию прежде всего ищет LongTermSkillShortageList, в котором перечислены квалифицированные специалисты, нужные стране в данный момент.

Список профессий обновляется каждые полгода. Самыми дефицитными на сегодня считаются врачи, медсестры, электромонтёры, логисты, высококвалифицированные строители, айтишники, геологи, повара.

Похожий список из 192 профессий есть и у австралийского правительства. В нем больше всего медицинских специальностей. Чуть меньше — в IT-секторе, сфере архитектуры и строительства.

В Канаде в июле прошлого года была упрощена процедура получения рабочей визы для тех, кто согласен ухаживать за детьми, лицами с ограниченной подвижностью, престарелыми. Отработавшие два года смогут подать заявку на постоянное место жительства.

Требуются также программисты, специалисты по коммуникациям, работники в фермерские хозяйства и на заводы по переработке сельхозпродукции — всех не перечислить.

В России перебор квалифицированных специалистов тоже не наблюдается. Так что опытом Запада по приглашению состоявшихся ученых и перспективной молодежи иногда воспользоваться не грех.