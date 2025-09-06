«Коалиция желающих» помогать Украине, представители которой съехались в минувший четверг в Париж на очередные посиделки, устами французского лидера Эммануэля Макрона заявила, что продвигает предложения о гарантиях безопасности Киева после заключения мирного соглашения.

Global Look Press

Обсуждаемый проект включает не только размещение войск на Украине, но и их подготовку, и присутствие в соседних странах «на случай необходимости оперативного реагирования на неблагоприятные события на Украине».

Рупор «коалиции»

Президент Франции оказался в сложном положении в начале нового политического года. Правительство его ставленника Франсуа Байру, вероятно, уйдёт в отставку в ближайший понедельник после вотума недоверия в Национальной ассамблее, парламенте страны.

Рейтинг Макрона упал до самого низкого уровня с начала его президентства в 2017 году. В четверг он попытался вдохнуть новую жизнь во внутреннюю политику Франции, в очередной раз попытавшись представить себя на международной арене как общеевропейского лидера.

И сделал он это, прибегнув к одному из своих любимых коммуникационных приёмов последних лет: громким заявлениям о войне на Украине.

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским французский лидер заверил, что «26 стран официально взяли на себя обязательство участвовать в «гарантийных силах».

До сих пор понятие «гарантийных сил» использовалось для обозначения войск, которые западные страны (в первую очередь Франция и Великобритания) могли бы направить на территорию Украины в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения.

Однако на этот раз Макрон представил «механизм более широкого воздействия». Теперь в число задач входит не только отправка войск, но и обучение солдат, и предоставление «некоторого прикрытия» со стороны соседних стран, входящих в НАТО, таких как Румыния или Польша.

«В феврале 2024 г. только двое из нас (Франция и Литва) рассматривали возможность отправки войск наУкраину», — напомнил президент Франции, имея в виду свое заявление от 26 февраля того же года, когда он впервые дал устное «добро» на отправку западных войск.

Тогда заявление вызвало беспокойство у его западных союзников. Но тема возможности отправки войск европейскими странами в бывшую советскую республику в случае заключения перемирия между Киевом и Москвой стала, тем не менее, набирать обороты.

Некоторые из упомянутых 26 государств оповестили о своей готовности отправить войска, но основная масса стран-членов ЕС предпочитает просто обозначить присутствие своих военных на земле, на море или в воздухе в районах, граничащих с Украиной.

«Они не будут стремиться к войне против России», — успокаивал коллег президент Франции.

А для того, чтобы представить проект успешно развивающимся, даже заявил о том, что три наиболее колеблющиеся участника коалиции — Италия, Польша и Германия — твердо решили направить свой контингент в зону конфликта.

Однако итальянское правительство практически сразу выступило с опровержением. Его примеру последовали и Польша с Румынией.

И хотя официальное подтверждение или отказ от других стран ещё не получены, в последние месяцы большинство европейских столиц так или иначе исключили такую ​​возможность.

Помимо Италии, Германии и Польши Испания также подчеркнула, что ее поддержка ограничится финансами, логистикой и поставками вооружений, но о развертывании воинских контингентов речи не идет.

Япония, и раньше не горевшая желанием бросать своих людей на линию боевого соприкосновения, особенно впечатлилась словами Владимира Путина о том, что войска западных стран, размещенные на Украине, будут считаться законной военной целью.

«Япония не рассматривает возможность отправки своих солдат на Украину после достижения «перемирия» или «мира», — отреагировал на подобные перспективы секретарь кабмина Японии Хаяси Ёсимаса.

Австрия, Нидерланды, Финляндия и Болгария тоже закрыли дверь для этого варианта, по крайней мере, на данный момент. А Венгрия и Словакия продолжают предложение Макрона категорически отвергать.

Лишь немногие правительства выразили готовность рассмотреть возможность развертывания сил. В частности, это сделали власти Великобритании, Швеции, Дании, Португалии, Ирландии, Чехии, Литвы и Бельгии. Не ввести войска, а рассмотреть возможность.

Однако при этом они подчеркнули необходимое условие: сначала постоянное прекращение огня или, на худой конец, объявление ООН формирования «миротворческой миссии» и только потом — размышления о практических шагах.

Туманные перспективы участия США

Из 35 «желающих» стран лишь десять были представлены на встрече главами государств. Саммит стал третьим, проведённым в Париже, и собрал преимущественно европейских участников.

«Его главным итогом стала готовность большинства стран участвовать в гарантиях безопасности для Украины», — пишет о саммите обозреватель испанской ElConfidencialЭнрик Бонет. И тут же высказывает мысль, противоречащую его утверждению:

«Несмотря на все это, сохраняется неопределённость относительно того, что именно они повлекут за собой и какие страны действительно намерены разместить свои войска в бывшей советской республике. Также неизвестно, сколько войск они могут отправить. Киев хотел бы, чтобы европейцы направили, как минимум 20 000 человек. Но, по всей видимости, такое Франции и Великобритании не по силам».

Другой вопрос, возможно, самый важный, остаётся без ответа: каким будет участие Соединённых Штатов?

Показательно, что президент США Дональд Трамп в Париж не приехал, видимо, у него нашлись дела поважнее. Трамп направил в Париж спецпредставителя Стива Уиткоффа, которому переливание европейцами из пустого в порожнее наскучило довольно быстро: уже спустя 40 минут он решил встречу покинуть.

«Нужно создать альянс между Европой и Соединёнными Штатами… Мы надеемся, что Вашингтон прояснит своё участие в гарантийном блоке в ближайшие дни», — говорил, в свою очередь, Зеленский. Но при этом признал, что администрация Трампа пока не уточнила, какую роль она готова играть в этом спектакле.

Макрон решил вселить в него уверенность, заявив, что американцы «совершенно чётко заявили о своей готовности участвовать». Об этом он сообщил после полуторачасового общения с Трампом по телефону. Американский лидер же это заявление не подтвердил, но и не опроверг.

«В ближайшие дни состоятся новые переговоры между американцами и россиянами. Но если Россия продолжит выступать против (мирного процесса — прим. ред.), мы примем новые санкции вместе с Соединенными Штатами. Это то, что сказал нам президент Трамп», — пояснил Макрон.

А вот эту информацию. Вашингтон не подтвердил. Источники в Белом доме ограничились заявлением о том, что американский лидер попросил европейцев «оказать давление на Китай» из-за его поддержки Москвы и «прекратить покупать российскую нефть».

Несмотря на умение Макрона создавать заголовки, встреча в Елисейском дворце также не смогла разрешить ещё одну неясность в военно-дипломатическом и экономическом противостоянии: прибегнет ли снова Трамп к ультиматумам в адрес России и пригрозит ли ей новыми санкциями?

Похоже, хозяин Овального кабинета никуда не спешит. В Белом доме прекрасно понимают, что европейская часть коалиции без американской поддержки дальше демонстрации намерений и надувания щек никуда не продвинется.

Все заявления о вводе войск без американской логистики и прикрытия перевозок техники и личного состава с воздуха не могут быть реализованы.

По мнению журнала Spiegel, для того, чтобы остановить российские войска, коалиция должна выставить непосредственно на фронт не менее 150 000 штыков. Однако сейчас ей не под силу обеспечить и в семь с половиной раз меньшее число. Судя по многим признакам, Запад вообще всерьез не рассчитывает пойти дальше сотрясания воздуха угрозами.

Таким образом, в ближайшее время с уверенностью можно ожидать лишь организации все новых и новых саммитов «коалиции желающих», на которых будет что-то обсуждаться, предлагаться и обещаться.

Однако уже сейчас ясно, что реальных войск на поддержку линии фронта Украина от Запада не получит. Европейцы твердо обозначили условия ввода своего «миротворческого контингента» — только после заключения мира. Или длительного перемирия, на худой конец.

Но пока условия замирения Россию не устраивают, его не будет. Соответственно, не будет и войск многословно обещающей поддержку коалиции.