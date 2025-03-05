Неожиданно для многих премьер-министр Испании Педро Санчес проявил демонстративную заботу об Украине, публично пообещав ей миллиард евро от испанских щедрот. Но одними деньгами в этом вопросе уже не отделаться. В Европе вовсю звучат разговоры об отправке на Украину войск.

Иван Шилов ИА Регнум

Не успели на лондонской встрече глав 12 стран Европы стихнуть звуки последней речи о военной поддержке Украины, как испанский телеканал LaSexta тут же озаботился выяснением, согласны ли с идеей отправки военных испанские политики представленных в парламенте партий.

За отправку военных подразделений на Украину проголосовали 95,2% депутатов‑социалистов, 87,5% партии леваков Sumar и 77,2% оппозиционной Народной партии.

Решительно против этой инициативы выступила право-популистская группа Vox — 77,8% её депутатов отвергли предложение об отправке войск, за — только 20,4%. Однако ввиду малочисленности правых «ультрас» в конгрессе итоговый процент поддержавших направление военных на Украину получился просто подавляющим — 81,7%.

Правда, можно предполагать, что мнение рядовых испанцев будет сильно разниться с тем, что показали депутаты, но улицу на эту тему телевизионщики не опрашивали.

В интервью телеканалу Telecinco («Пятая кнопка») глава испанской дипломатии Хосе Мануэль Альбарес выразил сдержанное отношение к возможности отправки войск для обеспечения мира на Украине.

Эта мера, по словам главы испанского МИД, является частью пунктов, согласованных в это воскресенье на встрече западных лидеров в Лондоне под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского. Согласованных, но пока не утвержденных, подчеркнул Альбарес.

«Мне кажется преждевременным говорить о миротворческих силах, когда мира всё еще нет и когда мы всё еще не знаем, является ли то, что некоторые называют миром, всего лишь прекращением огня, которое станет хроническим, или, что еще хуже, просто промежуточным этапом между двумя войнами», — довольно путано высказался министр в понедельник.

Премьер-министр Санчес не стал комментировать прошедшие переговоры «коалиции желающих», как называет группу высокопоставленных лиц европейских стран, заседавших в Лондоне, испанская пресса. Такое поведение дало возможность лидеру оппозиции Альберто Нуньесу Фейхоо, возглавляющему Народную партию, лишний раз уколоть политического соперника.

«В сложившихся условиях мы вынуждены настаивать на том, чтобы премьер раскрыл перед депутатами конгресса как содержание инициатив по установлению мира на Украине, так и конкретизировал, что подразумевается под обещанным им на днях выделением 1 миллиарда евро в качестве помощи Киеву, — цитирует Фейхоо El Periodico. — Мы должны знать, куда нас ведет наше правительство».

Корреспондент издания Иван Хиль считает, что «Педро Санчес пытается на европейском уровне снять с повестки дня вопрос об отправке войск на Украину с миротворческой миссией. И здесь ему приходится бороться против тандема Стармер — Макрон, которые вновь и вновь настаивают на необходимости введения на Украину натовского миротворческого контингента».

Подтверждения столь миролюбивого настроя испанского премьера в других изданиях королевства найти не удалось.

«В Монклоа (резиденция испанского правительства. — Прим. ред.) уверяют, что не избегают дебатов в парламенте на тему участия в миротворческой миссии НАТО, — заверил Хиля анонимный источник в правительстве. — Но там просто считают, что еще не пришло время. Нет смысла о чем-то говорить, пока не подписано соглашение хотя бы о перемирии на Украине».

Другие правительственные источники создают впечатление, что до мира на условиях, которых требуют европейские страны, еще далеко. По их словам, даже если переговоры состоятся в краткосрочной перспективе, дебаты по вопросу развертывания войск будут полны нюансов. Начиная с того, будут ли миротворцы действовать под флагом Североатлантического альянса, Организации Объединенных Наций или ЕС.

Глава МИД Альбарес заверил, что Испания будет «среди тех, кто пишет историю» как «ведущий актор» в принимаемых решениях, а не как второстепенный игрок, «некритически присоединяющийся к консенсусу».

По этой причине он «не закрыл дверь» для отправки испанских войск на Украину с «миротворческой миссией». Однако он хотел бы подчеркнуть, что в текущий момент дискуссия носит «политический и дипломатический, а не военно-реализационный характер».

В связке с вопросом отправки войск на Украину испанские политики обсуждают также и указания ЕС и НАТО, призывающих увеличить оборонные расходы каждого из государств — членов альянса до 2% годового ВВП. Мадрид «по-прежнему стремится достичь этого показателя к 2029 году». Иными словами: как-нибудь постараемся когда-нибудь потом. Здесь и сейчас денег нет.

Санчес намерен предпринять шаги по усилению европейской обороны «перед лицом угрозы, исходящей от Путина». При этом испанский премьер рассчитывает, что как Испании, так и ЕС в целом удастся этого добиться «вне рамок национальных бюджетов». То есть путем создания очередного фонда из сотен миллиардов евро, которые где-то придется занять и впоследствии постепенно гасить кредиты.

Возможно, погашать такие долги придется в течение нескольких десятилетий, считают некоторые эксперты.

Они также не исключают, что с этим фондом может произойти примерно то же сааме, что случилось с миллиардами, на которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «от имени и по поручению» Евросоюза и «в одно лицо» провела закупки нескольких миллиардов доз так называемой антиковидной вакцины от Pfizer.

Выяснением деталей этой операции теперь занимается суд, прокуратура и бригада журналистов-расследователей.

От «двухпроцентной перспективы» (да и от предполагаемого ввода войск на Украину) не в восторге несколько небольших депутатских фракций, представляющих мелкие партии Испании.

Например, некогда мощная, а ныне сморщившаяся до карликовых размеров партия Podemos призвала Испанию выйти из НАТО. Другие, такие как каталонская ERC и баскская EH Bildu, выступили с менее радикальных позиций, лишь подвергнув сомнению необходимость увеличения расходов на оборону. Vox просто заявила о том, что не приемлет идею отправки испанских войск «за восточную границу НАТО».

Опрошенные ElPeriodico анонимные эксперты независимо друг от друга выразили единое мнение, гласящее, что Санчес будет делать ставку на затягивание переговоров по отправке войск. Вполне возможно, рассчитывая, что ситуация как-то разрешится сама собой.