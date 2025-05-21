Выборы в Португалии привели к рекордному количеству голосов, отданных за различные политические силы правого крыла.

Иван Шилов ИА Регнум Луиш Монтенегру

В совокупности их поддержали 62% избирателей, пришедших к урнам.

Левые исчезают

По мнению португальских аналитиков, главным итогом выборов стало укрепление позиций правых и в особенности крайне правых. Последним удалось перехватить инициативу у традиционных партий с многолетней историей благодаря тому, что они одержали победу в СМИ, которые и определяют повестку.

В свою очередь, левые сдали позиции, перестав проявлять инициативу в работе с «пролетарскими» слоями населения, большая часть которого просто перестала ходить на выборы. Результаты голосования 18 мая подтвердили, что в Португалии реализуется тот же самый тренд, что и во всей Европе — рост влияния крайне правых партий.

Трудно не поддержать португальских экспертов в этом мнении. Единственное, с чем нельзя согласиться, так это с утверждением, что избирательная система Португалии особенно жестко повлияла на левые силы, вызвав их раздробленность.

В последние несколько десятилетий избирательная система в этой окраинной стране Европы изменений не претерпевала, и до недавнего времени левые весьма уютно чувствовали себя во власти, успешно пользуясь давно выстроенной электоральной структурой.

А теперь вдруг решили, как в старом анекдоте, что только они идут в ногу, а все остальные — не в ногу. Типичное, впрочем, для левых желание списать свои промахи на происки конкурентов.

Конечно, их сильно подвел Брюссель. Там слишком увлеклись румынскими выборами и «демократическим» глушением «недемократического» кандидата Джордже Симиона, решив, что в Лиссабоне справятся и без их помощи. А там не справились.

И теперь, после португальских выборов, Европе впору заплакать о левых, которые «в странах Старого Света могут вообще исчезнуть с политической карты. Или, как минимум, займут положение, которое может только напоминать об их существовании, но никак не влиять на партийные расклады в Евросоюзе настоящего и ближайшего будущего», — полагает испанская El Publico.

Голоса перетекли «не туда»

Уверенное первое место, набрав 32,7% голосов, занял традиционный правый Демократический альянс (ADPSD-CDS).

Второй показатель — у Социалистической партии (PS) — 23,38%. Именуемая в официальной прессе крайне правой партия Chega! (порт.: «хватит!» — Прим. ред.), существующая всего пять с половиной лет, набрала лишь немногим меньше — 22,56% голосов.

Разница в 50 тысяч голосов принесет каждой из этих двух партий по 58 мандатов в парламенте. Напуганные высоким результатом «Чега!» португальские СМИ назвали ее «главным победителем выборов», хотя правительство формировать ей не поручат.

Социалистическая партия понесла значительные потери, что привело к отставке ее лидера Педру Нуну Сантуша, отмечает пресса Пиренейского полуострова. Формулировка, на наш взгляд, неверная и разворачивающая ситуацию на 180 градусов.

Дело в том, что в апреле текущего года португальская прокуратура начала в отношении Нуну Сантуша расследование, подозревая его в «причастности к коррупции». Удар по имиджу руководителя, безусловно, способствовал падению рейтингов организации и повлек перетекание части ее электората к другим партиям. И одно это уже обеспечило социалистам потерю голосов на выборах.

Накануне голосования Сантуш попытался «перевести стрелки» на соперников из Демальянса, призвав тогдашнего премьера и лидера ADPSD-CDS Луиша Монтенегру «разобраться в коррупционных схемах, имеющих отношение, предположительно», к партии последнего.

Действия лидера социалистов правительственными силами были расценены как попытка переложить ответственность на главу кабинета министров, и потому идея Сантуша поддержки в госструктурах не получила. Так что случившаяся затем его отставка удивления ни у кого вызвать не должна.

Португальские издания, анализируя итоговые цифры, с грустью констатируют, что «голоса, потерянные социалистами, к сожалению, перетекли не к другим прогрессивным силам», а в большинстве своем достались Chega!.

Остальные левые партии, такие как Левый блок, Объединенная демократическая коалиция и Партия по защите прав животных, также получили неутешительные результаты.

Общая тенденция

Крах левых и взлёт правых, несомненно, имеют множество причин, но есть несколько ключевых моментов, проясняющих, что же на самом деле произошло.

Хотя влияние правых сил растет по всему ЕС, и Португалия в этом плане не стала исключением, западные политологи пытаются объяснить происходящее апатией избирателя, который все хуже проявляет себя.

Число не явившихся на португальские выборы превосходит число голосовавших за любую из партий. Даже если взять сумму всех голосов правого блока (AD + Chega! + Liberal Initiative + ADN), она не будет сильно отличаться от общего числа португальцев, оставшихся дома.

Партии правого спектра получили более 3 700 000 голосов, при этом более чем 3 300 000 человек отсиделись по домам.

Да, правые партии вместе получили 62% голосов пришедших, но это всего 39% от общего числа избирателей.

«Эти цифры не делают результаты ADPSD-CDS или Chega! менее впечатляющими, но они должны учитывать тот факт, что существуют очень большие слои населения Португалии, которые не голосовали, поскольку не чувствовали себя представленными, — с сожалением пишет португальская и испанская пресса. — Воздержание также является классовым фактором: в рабочих кварталах, где доходы ниже, участие резко падает».

Традиция «выборного воздержания» характерна не только для Португалии, но и Европы в целом. Так что винить в проигрыше левых сил ленивого избирателя — это, скорее, неуклюжая попытка оправдать провал левой идеологии и политики, чем соответствие реальности.

Странная подслеповатость официальной политаналитики: эксперты не обратили внимания на простую истину — если партия что-то обещает перед выборами, но ее посулы так и остаются посулами, на поддержку в последующих выборах ей рассчитывать нет оснований.

Часть ее электората обязательно пойдет искать счастья с иной партией. А еще часть просто махнет рукой на игры в выборы и предпочтет провести выходной в семейном кругу или в баре за кружкой пива.

В лиссабонском районе Агуалва, где большинство семей имеют доход ниже минимальной заработной платы, уровень воздержания составил 43%. Здесь все еще голосовали за левых — хуже, чем раньше (42,33% голосов), но все же выше (на 9 пунктов) чем в целом по стране.

С другой стороны, в другом столичном районе с благосостоянием выше среднего — Милхарадо уровень неявки составил всего 25%. Там правые получили 68% голосов.

Перехватили повестку дня

Результаты португальского голосования вполне могут быть расценены как победа в результате продвижения повестки через СМИ.

Во Франции, Германии и Италии сегодняшние выдающиеся (по словам европейских изданий — победные) электоральные результаты «Национального объединения», «Альтернативы для Германии» и «Братьев Италии» также наступили только после того, как им удалось стать партиями, фактически определяющими повестку дня в средствах массовой информации.

Европейские крайне правые, благодаря своему сильному контролю над социальными сетями (TikTok, Telegram, X) и собственной медиаэкосистеме, сумели сделать такие вопросы, как безопасность, иммиграция и национализм, главными темами предвыборных дебатов.

Сценарий, в котором многие традиционные правые партии — и даже социал-демократы — в конечном итоге сдаются и принимают их установки по защите национальных интересов, еще недавно считавшиеся «расистскими и ксенофобскими».

Президент Франции Эммануэль Макрон, экс-канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру стали проводить более ограничительную иммиграционную политику из-за давления со стороны своих крайне правых партий.

Начало португальской избирательной кампании и вовсе ознаменовалось решением правительства объявить о начале процедур высылки 18 тысяч нелегальных мигрантов.

Это решение не только не заставило Chega! замолчать, но и усилило ее «миграционную» риторику, поставив этот вопрос в центр дебатов на протяжении всей кампании.

Столкнувшись с этим, левые выбрали тактику негатива, огульно не соглашаясь с призывами оппонентов. Но доказательно обосновывать правильность своей позиции широко открытых дверей для мигрантов у них не вышло. Поэтому в дебатах по вопросам безопасности и миграции левые не нашли ничего более действенного, чем называть Chega! «расистами».

Этого оказалось недостаточно, поскольку электорат начал рассматривать вопрос миграции как приоритетную проблему и наклеивание ярлыков объективным доказательством считать отказался.

Правым удалось нужным образом воспользоваться в своей агитации соцсетями: короткие реплики и видеосюжеты в TikTok, X или WhatsApp воспринимались электоратом куда легче и проще, чем многословные статьи левых политиков в официальной прессе.

Так что и здесь левым следует сказать «спасибо» собственной неповоротливости и неумению перестраиваться в нужный момент под запросы общества.

В оппозиции комфортно

В условиях кризиса и перестройки международного порядка европейские политические системы находятся в состоянии шока. И крайне правым силам удается направить страх и неуверенность населения в нужное им русло.

Все ультраправые партии Старого Света приняли «антиэлитный» дискурс, бросая вызов традиционной политической системе. Протестное голосование, которое в 2010-х годах направляли левопопулистские партии «Сириза» (Греция), «Подемос» (Испания) и «Непокоренная Франция», теперь стало инструментом правых.

Находясь в оппозиции, они освобождены от необходимости брать на себя ответственность за управление государством, а значит, не дают повода для критики их ошибок.

Партия Chega! , как и АдГ в Германии и другие крайне правые, чувствует себя в оппозиции комфортно. Такое положение позволяет продолжать подпитывать свою «антисистемную» риторику, а при необходимости бульдожьей хваткой взять за горло правительство и обвалить его. Что несколько месяцев назад в Португалии и произошло.

Радикальные левые, хотя и указывают на структурные недостатки системы, не сумели поставить самые важные вопросы в центр дебатов. Простых избирателей больше волнует коррупция и иммиграция, чем предлагаемые ими обсуждения жилья и минимальной зарплаты. И это во многом объясняет, почему левые вновь остались не у дел.