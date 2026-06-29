«Крупнейший испанский производитель нефти наводнит своей продукцией всю Европу», — заголовок в мадридской ElEconomista должен вроде бы убедить весь Евросоюз в том, что «кризис почти преодолен и с российской углеводородной иглы ЕС слез». А дальше — новый промышленный расцвет и будущее исключительно в розовых тонах.

ИА Регнум

Испанский корреспондент ИА Регнум при детальном рассмотрении складывающейся ситуации и изучении идущих в сфере энергетики ЕС процессов обнаруживает, что «европейская нефтяная революция» организована вовсе не Мадридом, а по итогам ее Старый Свет окончательно потеряет свой энергетический суверенитет, сдавшись на милость США.

Нефть на американские деньги

По сведениям испанских СМИ, у американских компаний практически готов план действий, который позволит ливийской нефтяной промышленности выйти на новый уровень.

При чем же тут Ливия? Ведь речь про Европу в целом и Испанию — в частности. При том что сами по себе американцы в Ливии светиться не особенно настроены.

Во-первых, после устранения Муаммара Каддафи в этой стране наступил устойчивый хаос, при котором народ не знает, директивы какого из двух (а временами — и трех, учитывая Вашингтон) правительств следует исполнять.

Во-вторых, к иностранцам в Ливии традиционно относятся без большого доверия, но при этом к европейцам относятся все же лучше, чем к американцам.

Не зря все-таки полковник Каддафи неустанно раскрывал глаза ливийцам на зло мирового империализма, обосновавшееся в Америке. А кандидату в президенты Франции Николя Саркози даже дал 50 миллионов долларов на предвыборную кампанию, оказавшуюся победной.

Ну и в-третьих, принцип «разделяй и властвуй» работает не только в политике, но и в экономике. Если не получается легко поставить на колени ЕС целиком, то проще сделать это, выдергивая из цепочки государств звенья поодиночке.

Испания — одно (но не единственное, конечно) из таких звеньев. Ее Repsol — мощная нефтегазодобывающая и перерабатывающая компания с интересами и представительствами практически по всему миру. В Ливии — в том числе.

Испания уже получает от нее сырую нефть, однако, как свидетельствуют данные El Economista, «не в тех количествах, в которых хотелось бы».

Доказанные запасы нефти Ливии составляют 48 млрд баррелей. Суточная добыча достигла на днях показателя 1,49 млн баррелей в сутки — рекордного за последние 10 лет. До африканского лидера — Нигерии (1,8 млн баррелей в сутки) — рукой подать.

Два крупнейших поставщика нефти в Испанию (США — косвенно через инвестиции, Ливия — напрямую через свои нефтяные месторождения) планируют значительно увеличить добычу ливийской нефти и наводнить ею Испанию и остальную Европу.

Испанские экономисты (и американские тоже) не сомневаются, что благодаря этому уже через несколько месяцев ливийская добыча выйдет на уровень 2 млн бочек в сутки.

Цель плана состоит в увеличении экспорта сырой нефти в Испанию и по всей Европе.

Мир в Ливии в пользу США

Ливийская нефть и американский капитал олицетворяют амбициозный проект. Но для этого необходимо, чтобы в африканской стране сохранялся мир. Есть некоторые признаки того, что он в Ливии установился — по крайней мере, на некоторое время.

Во-первых, добыча нефти уже несколько месяцев держится на уровне около 1,4 миллиона баррелей в сутки, что является относительно высоким показателем для экономики, которая практически остановилась в самые критические моменты недавнего гражданского конфликта.

В качестве более показательного, но не менее важного события можно отметить восстановление нефтяного месторождения Аль-Мабрук после более чем десятилетнего простоя.

Оно было закрыто с 2015 года — после того как Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) подверглась нападению боевиков, в результате которого был нанесен ущерб оборудованию на сумму 575 миллионов долларов.

Месторождение не только возобновило работу в начале 2025 года. Сейчас инвестируются средства в увеличение добычи с первоначально прогнозируемых показателей в 25 000-30 000 баррелей в сутки, как сообщалось в марте этого года NOC.

NOC заявила, что после успешного ввода в эксплуатацию нового блока начальной добычи ожидается улучшение ее показателей. И добавила, что технические группы уже увеличили общую добычу на месторождениях Аль-Джурф и Аль-Мабрук примерно до 40 000 баррелей в сутки к концу марта.

Несомненно, ключевым фактором, способным положить начало эре стабильности в Ливии, является недавно установившееся сотрудничество между двумя фракциями (восточной и западной).

Впервые на ливийской земле силы противоборствующих восточной и западной группировок (враги во время гражданской войны до прекращения огня в 2020 году) проводят совместные учения под наблюдением США.

Эти учения — последний шаг в американской стратегии по преодолению политического раскола в Ливии, усилия, которые приобрели более выраженный экономический характер при президентстве Дональда Трампа.

Приз — крупнейшие запасы в Африке и, что особенно привлекает американцев, месторождения, расположенные недалеко от Европы. Такой союз геологии и географии обеспечит значительные американские инвестиции.

Он также подталкивает американскую дипломатию к поддержанию мира в стране. С тем, чтобы увеличить добычу и выбросить на европейский рынок как можно больше «своей» нефти (ну да, формально — ливийской).

После падения режима Каддафи разработанные при поддержке ООН планы действий, европейское посредничество и предыдущие миротворческие попытки США не принесли существенного и долгосрочного прогресса. Столкновения продолжают угрожать нефтяным операциям.

По утверждению Bloomberg, «более стабильная Ливия обеспечила бы Европе доступ к нефти и газу, добываемым поблизости, больший контроль над ключевым миграционным маршрутом и возможность ограничить влияние Москвы».

За планом по увеличению добычи нефти в этой африканской стране стоят на самом деле не испанские, а американские компании. Некоторое время назад ConocoPhillips подписала новое соглашение на разработку ливийских недр, Chevron вернулась в страну, а Exxon Mobil рассматривает возможность своего возвращения.

В энергетическом секторе замелькали имена таких связанных с Дональдом Трампом деятелей, как Эрик Принс (основатель частной военной компании Blackwater) и генерал-лейтенант Джон У. Бреннан, заместитель командующего Африканским командованием США (AFRICOM).

«Существуют огромные экономические возможности. Западная промышленность очень заинтересована в Ливии, — заявил последний в интервью Bloomberg. — Чем безопаснее страна, тем ниже риск для экономических инвестиций».

В былые времена для высокопоставленного американского военного чиновника представлять военное сотрудничество как инструмент для открытия новых бизнес-возможностей было бы необычно.

Однако это соответствует более широкой концепции Трампа, который рассматривает энергетику как источник богатства и власти для Соединенных Штатов. Американские чиновники поддержали Exxon и Chevron в их переговорах по разведке месторождений со странами ОПЕК+.

А в Венесуэле и Иране администрация США прибегла к давлению и открыто говорила о своем желании контролировать нефть этих стран.

Результаты оказались неоднозначными: с одной стороны, цены на бензин в США выросли более чем на треть с начала торговой войны с Ираном (они уже начали падать), реформы в нефтяной отрасли Венесуэлы остаются окутаны туманом неопределенности. Ливия станет проверкой того, может ли дипломатия создать новый источник энергоснабжения.

Массад Булос, главный советник Трампа по Африке, изложил эту стратегию во время визита в Триполи в январе, заявив, что американские компании «делают ставку на будущее Ливии». И что проводившиеся в Сирте под эгидой Африканского командования ВС США и при участии военных из 30 государств Европы и Черного континента учения помогут защитить суверенитет и экономику страны.

В том же месяце Ливия через свою государственную нефтяную компанию Waha Oil Company подписала 25-летнее соглашение о развитии с компаниями ConocoPhillips и Total Energies, которое, по словам местных чиновников, привлечет более 20 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Несколько недель спустя компания Chevron получила новый разведочный блок в бассейне Сирта в рамках первого лицензионного раунда в Ливии с 2007 года.

В прошлом году Exxon подписала меморандум о взаимопонимании по разведке четырех морских блоков после более чем десятилетнего перерыва.

Qatar Energy, итальянская Eni и испанская Repsol также получили права на разведку в феврале. Предоставленные для разработки месторождения содержат запасы, оцениваемые в 10 миллиардов баррелей, еще 18 миллиардов баррелей предстоит открыть. В Ливии царит инвестиционный ажиотаж.

Европа, похоже, не замечает, что испанские, итальянские, французские нефтяные компании работать с ливийским черным золотом будут под неусыпным контролем Вашингтона. Который, естественно, будет беспокоиться о том, чтобы цены на энергию в ЕС обеспечивали не только финансовую маржу Америке, но и толкали европейских промышленников переводить свои производства в США.

Ты их в дверь, они — в окно

Для укрепления своего энергетического господства над Европой американцы уже принялись вовсю пользоваться боковыми дверями и черным ходом Евросоюза.

В высокие кабинеты Брюсселя американцы не суются — нечего напрасно терять время, уговаривая содружество сдаться синхронно. Заокеанские гости предпочитают прямые контакты и подписание выгодных контрактов с отдельными государствами-членами ЕС. Неохваченных осталось немного.

25 февраля нынешнего года в Вашингтоне состоялась трансатлантическая встреча по газовой безопасности на высшем уровне с участием более 20 стран. Саммит был созван Национальным советом США по энергетическому доминированию. Название конторы красноречиво и без обиняков говорит о том, какие задачи она призвана решать.

Хотя на встрече и старались избегать словосочетания «американское энергетическое доминирование», заменив его «заботами о том, чтобы уменьшить или ликвидировать зависимость стран Южной и Восточной Европы от российского газа». Казалось бы, в этом вопросе ЕС и США до недавних пор были не разлей вода. Однако теперь в Вашингтоне не постеснялись показать заокеанским товарищам, что больше в единой Европе не нуждаются.

На полях саммита были подписаны контракты на поставку американского газа Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Греции, Литве, Молдавии, Румынии, Сербии, Словакии, Украине и Хорватии. Такое мощное энергетическое наступление говорит о том, что Нацсовет по американскому доминированию не зря ест свой хлеб.

«Ради энергетического захвата и порабощения Европы администрация Трампа идет на неоднозначные ходы. Например, весной Белый дом внезапно отменил санкции против Милорада Додика (экс-президент Республики Сербской, части Боснии и Герцеговины. — прим. ред.), сербского сепаратиста и союзника Кремля», — пишет швейцарское либеральное издание NZZ.

Впрочем, что тут неоднозначного и удивительного? Несколько месяцев назад испанское правительство всерьез озаботилось вопросом снятия своих санкций с Делси Родригес, и. о. президента Венесуэлы, ради участия Repsol в разработке местных нефтяных месторождений.

Освобожденный от санкций Додик тут же нанял Майкла Флинна (советника по безопасности в первой администрации Трампа) в качестве «стратегического советника». Советы Флинна принесли результат — в апреле 2026 года Босния и Хорватия подписали соглашение с американской компанией AAFS Infrastructure and Energy на строительство газопровода.

Для предприятий, желающих реализовать этот проект стоимостью 1,5 млрд долларов, даже не проводили тендер. А зачем, если AAFS принадлежит Джозефу Флинну, брату Майкла? Фирма, правда, не имеет никакого опыта в реализации подобных проектов, но разве это проблема? Нужных консультантов за длинный американский доллар найти будет несложно.

«Это, конечно, просто совпадение, — саркастически отметил автор NZZ Адельхайд Вёльфль. — Как и поддержка Додиком американского газопровода».

Посол ЕС в Боснии Луиджи Сореча направил от имени Брюсселя письмо руководству страны с предупреждением, что в случае продолжения сделки с США вступление Боснии в Евросоюз и получение ею субсидии в $1 млрд может оказаться под угрозой, но в Сараево на это не отреагировали.

Албания подписала 20-летний контракт на закупки газа из США на общую сумму $6 млрд. Кроме того, Штаты построят в этом государстве свою газовую электростанцию, не скрывая, что намерены превратить Албанию в «энергетическую столицу Европы». Не только Южной.

Северная Македония (кандидат в ЕС) могла попасть под молот повышения американских пошлин, но вовремя прислушалась к угрозам Трампа. Результат — начиная с 2027 года в страну начнет поступать американский газ. И строится трубопровод, который дойдёт до Греции.

«Газопроводы в Боснии и Македонии — составная часть доктрины ‘’энергетического превосходства’’, с помощью которой администрация Трампа превращает американский экспорт энергоносителей в политический инструмент», — отмечает Вёльфель.

«Так называемый вертикальный газовый коридор предназначен для транспортировки американского газа на север из Греции и Болгарии как минимум в семь других стран, а возможно, позже — и до Украины. План находится на продвинутой стадии. Даже сегодня около 60 процентов европейского импорта СПГ приходится на США», — пишет он.

«Европа не должна становиться слишком зависимой от американского газа. <…> Новая головная боль — действия США по установлению своего доминирования в этой части планеты», — предупреждает немецкий эксперт по энергетике и геополитике Франк Умбах из Боннского университета.

По данным аналитического центра Bruegel, сегодня 20% всей потребляемой Европой нефти и газа поставляется при непосредственном участии Вашингтона. И эта цифра — далеко не предел.