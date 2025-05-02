Как и было обещано испанскими газетами, «какие надо» органы страны занялись изучением причин глобального отключения света («апагона»), произошедшего в королевстве 28 апреля и продлившегося в большинстве регионов около 12 часов.

Иван Шилов ИА Регнум

Сразу же есть смысл подчеркнуть: именно «изучением причин», а не «расследованием происшедшего».

Разница в терминах имеет значение: расследование обычно предполагает поиск фактов, их сопоставление, выстраивание в логическую цепочку и обнародование результатов с определением виноватых в случившемся. После чего общество начинает ждать наказания тех, кто допустил катастрофу.

Похоже, ждать всего этого в отношении «апагона 28-А»* не приходится — согласно сообщению официального портала судебной власти Испании, член Национального суда Хосе Луис Калама, взявшийся за расследование, первым делом «засекретил все материалы, касающиеся следственного процесса».

Необходимость соблюдать тайну следствия — логичный и понятный ход при расследовании уголовного преступления. Теракта, поножовщины, убийства и т.д. Тут можно сослаться на необходимость защиты свидетелей и закон о безопасности персональных данных.

«Объявление секретности этого разбирательства имеет конкретную цель — предотвратить ситуацию, которая может серьезно поставить под угрозу исход расследования», — цитирует портал судью.

Желание засекретить дело, имеющее не уголовный, а экономический характер, говорит о том, что перед органами кем-то поставлена задача не разглашать неприятные коммерческие данные.

Судья, по мнению некоторых испанских изданий, считает приоритетной версию кибератаки, приводя в пример отключение энергии на Украине в 2016 году, «случившееся по причине хакерского нападения, исходившего из зарубежного государства».

Киберагрессор в постановлении впрямую не назван, но в документе фигурирует интересная фраза, указывающая на похожесть якобы состоявшейся «атаки 28-А» на «дело, известное как «полицейский вирус» (криптовалютная «пирамида») из-за методов «работы» киберпреступников.

В рамках того дела были осуждены несколько граждан России, которые с 2011 года предположительно атаковали пользователей в нескольких странах, в том числе в Испании.

После этого «предположительно» создается ощущение, что виновник несчастья практически уже определен. А доказательства… Ну расследование же засекречено. По его итогам, наверное, что-то скажут. Или не скажут. Или скажут то, что нужно, но не обязательно правду.

И неважно, что эксперт в области электроснабжения и распределения потоков, директор по оперативным вопросам испанского оператора Red Eléctrica Эдуардо Прието полностью исключил вероятность кибератаки. Судья лучше разбирается в электричестве, чем какой-то там технический специалист-энергетик.

Кто виноват

Судя по публикациям некоторых испанских газет, приводящих мнения специалистов в сфере энергетики, а не юриспруденции, скрывать действительно есть что.

Вот хронология аварии, которая была представлена той самой компанией Red Electrica, ведающей распределением электричества по Испании и поставками его за рубеж.

В 12:33 произошло «событие», похожее на потерю электроэнергии, почти сразу же сеть стабилизировалась и восстановилась. Примерно через полторы секунды произошло второе «событие», похожее на потерю выработки электроэнергии. Еще через 3,5 секунды связь между Испанией и Францией была прервана из-за нестабильности.

Сразу после этого в системе зафиксирована массовая потеря возобновляемой энергии. Электросеть каскадно (как у нас любят говорить, «веерно») вышла из строя.

Red Eléctrica указывает на два эпизода «отключения генерации», связаны которые именно с генерацией солнечной энергии. В результате этого события всего за пять секунд исчезло 60% всей энергии.

В Испании в последние дни почти 100% спроса удовлетворялось за счет возобновляемых источников энергии, что и вызвало проблему управления. Солнечная и ветровая энергия «не усваиваются» электросетью так же, как энергия, вырабатываемая при помощи ископаемого сырья (уголь, нефть, газ), и при обнаружении риска серьезных повреждений (провалов напряжения) происходят отключения.

В этот раз произошло два отключения: сеть выдержала первое, но не второе, что в конечном итоге и привело к масштабному сбою.

Кто выиграл

А дальше, рассказывают эксперты, привлеченные порталом Libremercado, начинается непонятное. Испания сидит без света и не ведает, что случилось, однако экспортирует электроэнергию за границу.

«Система (компании Red Electrica — прим. ред.) запрограммирована на выполнение контрактов на поставку электроэнергии. Таким образом, во время всеобщего отключения электроэнергии Испания экспортировала электричество в Марокко, Францию ​​и Португалию», — сообщает Libermercado.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Red Electrica — частная компания, в действия которой правительство не имеет права вмешиваться и потому никаких указаний «сверху» энергетикам не поступало.

Портал же отмечает, что премьер «не совсем правдив», поскольку 20% Red Electrica принадлежит государству, которое является самым крупным акционером предприятия и вполне может диктовать свои условия.

Однако коммерческая составляющая взяла вверх. Правительство предпочло умолчать о том, что имело возможность проявить реальную заботу о благе граждан. Но ради получения компанией прибыли от зарубежных потребителей благополучно об этом забыло.

Последовавшие затем публикации в прессе о том, что «марокканцы и французы нас выручили» поначалу растрогали сердца испанцев. А позднее — после появления информации о продолжавшихся поставках света за границу — стали наводить на мысли, что дело тут нечисто: прибыль получает компания, на 80% частная, а платить за оказанную помощь соседям придется испанскому правительству.

В СМИ тут же вспомнили, что в судах расследуются дела жены премьера Бегоньи Гомес и его брата Давида Санчеса о «злоупотреблении влиянием» и возможной коррупции. И не исключили, что «апагон 28-А» может поспособствовать перетоку денег из государственного бюджета в карманы частников.

Издание Libertad Digital популярно объяснило населению, что электросеть всегда должна находиться в идеальном равновесии между спросом и предложением электроэнергии, и миссия Red Eléctrica — обеспечить его постоянный баланс.

Никто не признается

В этой миссии традиционные технологии (тепловые, атомные и гидроэлектростанции) играют основополагающую роль. В то время как ветровая и фотоэлектрическая энергия имеют такие недостатки — уровень дисперсии, непредсказуемость и непостоянная доступность.

Также необходимо учитывать то, что обе технологии затрудняют обеспечение регулярного периодического движения, гарантирующего стабильную частоту и устойчивость сети.

По последней причине система, полностью работающая на возобновляемых источниках энергии, невозможна. На «обычных» электростанциях энергия вырабатывается вращением огромных турбин, подключенных к генератору переменного тока. Эти турбины создают регулярное и постоянное движение, которое обеспечивает стабильность частоты сети, сводя к инциденты минимуму.

«16 апреля Испания похвасталась предполагаемым триумфом: 100% ее потребностей в электроэнергии в будний день покрыто за счет возобновляемых источников энергии. Хвастовство рухнуло всего через двенадцать дней, когда масштабное отключение электроэнергии погрузило Испанию и Португалию в хаос.

Это совпадение является тревожным свидетельством опасности использования нестабильных возобновляемых источников энергии и выявляет хрупкость электросистемы, одержимой «зеленостью» в ущерб надежности», — заключает газета El Diestro.

По мнению некоторых аналитиков, нынешнее испанское правительство не только слепо и бездумно следует «зеленой» повестке, спускаемой из Брюсселя, но и стремится в этом вопросе быть впереди Европы всей.

Понравиться начальству — стратегия, выбранная нынешним кабинетом ради поддержки сверху в момент, когда активность снизу готова вот-вот выдавить правительство социалистов на обочину политической жизни.

Испанцам следует ожидать новых отключений и готовиться вытекающим из них коллапсу, хаосу и экономической катастрофе, предупреждает El Diestro.

«Правительство Санчеса принесло энергетическую стабильность в жертву зеленой идеологии. Закрылись семь угольных электростанций мощностью 4630 МВт, а еще четыре запросили закрытие. Атомные электростанции, которые стабильно обеспечивают 20% электроэнергии, обречены исчезнуть к 2035 году. Этот демонтаж сделал Испанию уязвимой, вынудив ее полагаться на капризные возобновляемые источники энергии и иностранный импорт в критические моменты», — заключает издание.

Но ждать признаний правительства в собственных ошибках вряд ли стоит. Для того расследование «апагона 28-А» и засекретили.

*В Испании существует традиция обозначать значимые события датой и первой буквой месяца.