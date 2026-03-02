В испанской прессе и политических кругах оживленно обсуждается указ правительства страны о предстоящей массовой легализации незаконно находящихся иммигрантов.

Иван Шилов ИА Регнум

Правящая коалиция, абсолютное большинство которой составляют представители Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и популистской «Подемос» (она же — «Сумар»), утверждает, что вывод нелегалов из тени — шаг к спасению экономики Испании и прежде всего ее системы соцобеспечения.

Оппозиция и в первую очередь вечный соперник социалистов в борьбе за кресло премьера Народная партия говорят о том, что «не понимают и не принимают столь массивной легализации» (полмиллиона человек одновременно). И считают, что проблема создана премьером Педро Санчесом и его командой искусственно и с единственной целью — отвлечь общественность от скандала, связанного с супругой главы правительства Бегоньей Гомес, подозреваемой в «злоупотреблении социальным положением» и связанной с этим коррупции.

Наблюдатели со стороны приходят к выводу, что не правы ни те, ни другие, указывая при этом на исторические примеры как на доказательство проявления лукавства с обеих сторон.

Спасители-потребители

Педро Санчес уверен, что в Испании не хватает рабочей силы (при этом почти 10% от общего количества трудоспособного населения состоит на бирже труда и получает пособие по безработице) и без мигрантов эту проблему не решить.

Кроме того, он полагает, что появление дополнительных пятисот тысяч пар рабочих рук должно будет сильно поправить финансовое положение пенсионной системы.

Продолжительность жизни в стране растет, количество вышедших на заслуженный отдых увеличивается в темпе, давно уже не позволяющем держать соотношение «два работающих на одного пенсионера», минимально необходимое для обеспечения последних.

Санчес заявил, что миграция обеспечила 80 процентов динамичного экономического роста Испании за последние шесть лет. В подтверждение своих слов он привел официальные данные, говорящие, что из 76 200 человек, которые способствовали росту занятости в последнем квартале прошлого года, 52 500 были иностранцами.

Сегодня на выплату пенсий в Испании из соответствующего фонда расходуется €67,8 млрд в год. Отчисления в соцстрах от 22 миллионов трудоустроенных едва достигают €14 млрд. Разницу в 53 миллиарда «добивает» из своего бюджета государство. Система уже много лет находится в хроническом минусе, который только растет.

А теперь — внимание, вопрос: сколько должен зарабатывать каждый из 500 тысяч «новых испанцев», чтобы своими взносами ликвидировать этот дефицит? При условии, что отчисления в соцстрах суммарно составляют 43% от начисленной зарплаты.

Легализация иммигрантов-нелегалов проводилась в Испании и раньше. Первые подобные акции прошли во время правления социалистического правительства Фелипе Гонсалеса (1982–1996).

Последняя на настоящий момент такая акция состоялась в 2005 году во время правления Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (ИСРП).

Это была наиболее массовая легализация, в результате которой «обелились» более 570 000 человек. Свободное падение накоплений пенсионного фонда это не остановило никак.

Почему? Да всё просто: нелегалы — неважно, братья по языку из латиноамериканских стран или иноверцы из Африки и с Ближнего Востока — после получения ВНЖ незамедлительно активируют процесс, именуемый «восстановлением семьи».

По его завершении на каждого из «новых испанцев» обычно приходится по 3 и более «восстановленных», которые работы не имеют, зато активно тянут из казны социальные выплаты.

Таким образом, перспектив приведения приходно-расходного баланса пенсионного фонда хотя бы к нулю нет никаких.

«Мы всё сделаем правильно»

Оппозиционеры давят на правящую коалицию сразу по нескольким направлениям. Во-первых, представители Народной партии указывают на условия легализации, которым должен соответствовать соискатель. Ему всего лишь требуется показать, что в течение пяти последних месяцев 2025 года он проживал на территории Испании.

Подтверждающими документами могут выступать любые бумаги — от договора на аренду жилья до кассовых чеков из магазинов. Положительный ответ даст соискателю возможность легально проживать на территории пиренейского королевства, но не обязывает устраиваться на работу.

«Народная партия в случае победы на будущих выборах и прихода к власти изменит условия легализации. Если мы вообще ее будем проводить», — заявил лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо. Как предполагается менять условия, он не сказал.

По поводу слов «если вообще будем проводить» можно вспомнить, что в конце прошлого века и начале нынешнего правительство «народников», возглавляемое тогдашним лидером партии Хосе Марией Аснаром, провело целых три легализации (1996, 2000, 2001 гг.), влив в испанское население около 520 тысяч иностранцев. Которым точно так же достаточно было показать чек из магазина для подтверждения факта пребывания на территории Испании.

При последней легализации дата создания подтверждающего «документа» должна была попадать в период до 31 января 2001 года, а какой-то «период оседлости» обязательным вообще не был.

Во-вторых, оппозиция обвинила ИСРП и «Подемос» в проведении акции не с целью поправки экономического здоровья страны, а исключительно ради их электорального блага.

«Народники» считают, что «новые испанцы» в благодарность за предоставление им ВНЖ непременно проголосуют на будущих выборах за социалистов и левых популистов. К такому заявлению, по-видимому, Фейхоо подтолкнули слова экс-министра по вопросам интеграции, социального обеспечения и миграции — ныне заседающей в европарламенте Ирены Монтеро (ИСРП).

Бывшая член правительства социалистов, комментируя указ о легализации, обмолвилась, что неплохо бы предоставить мигрантам и возможность пользоваться пассивным избирательным правом. «Скажем, через два-три года после легализации», — предложила Монтеро. Пожелание — еще не принятое решение, но для политических споров выдача желаемого за действительное — обычное дело.

Хороший повод покритиковать противника. Не обращая внимания на то, что, согласно ныне действующему законодательству, принимать участие в голосовании можно не ранее чем через десять лет после обретения испанского даже не ВНЖ, а гражданства. Сомнительно, что натурализованные граждане обладают столь хорошей памятью и чувством благодарности, которое они будут держать в себе долгий десяток лет до момента получения возможности проголосовать.

Лидер считающейся по меркам европейского политического бомонда «крайне правой» партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль пообещал, что подаст апелляцию на указ о легализации в Верховный суд. По мнению Абаскаля, «это безумная и возмутительная мера, посягающая на национальную идентичность страны и стимулирующая привлекательность испанского государства для увеличения притока в него иностранных рабочих».

Абаскаль всегда недолюбливал иммигрантов, за что постоянно порицаем в высших кругах власти и прессе — как испанских, так и евросоюзных. Так что его мнение никого не удивило, и мало кто обратил на него внимание.

Имитация кипучей деятельности

Легализацию правительству пришлось протаскивать в форме королевского указа, а не закона. Дело в том, что законы принимаются парламентом, а в этом органе инициативы правящей коалиции необходимого большинства не получат.

Это ясно стало Санчесу и компании еще на стадии обсуждения в Конгрессе петиции о необходимости проведения массовой легализации — документа, под которым в 2024 году было собрано около 600 000 подписей частных лиц и представителей организаций.

Куда проще продвинуть легализацию, издав королевский указ. Он инициируется и пишется правительством и нуждается лишь в визе монарха. В демократический период истории не зафиксировано ни единого случая, когда он отказывался подписать поступивший ему на визирование документ. То есть указ обречен на принятие и исполнение.

По той же причине, например, некоторое время назад правительство провело и решение об оказании Украине финансовой помощи в размере €10 млрд на ближайшие 10 лет. По этой же схеме осуществлялись и закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время пандемии ковида.

Тогда цены завышались в несколько раз и отсутствовали обязательства строго отчитываться, сколько денег пошло на халаты, марлевые повязки, бахилы, перчатки и т.п., а сколько осело в карманах и на счетах лиц и организаций, присосавшихся к процессу «обеспечения народного здоровья».

Так что тут даже версия «народников» о том, что легализация — средство отвлечения внимания от скандала с мелким (и пока недоказанным) случаем коррупции жены премьера, верна может быть лишь частично. У правительства есть необходимость прикрыть более опасные для него нарушения.

Легализация в Испании — процесс, обещающий быть бесконфликтным. Во-первых, к притоку иностранцев все давно привыкли. Да, ситуация классическая — и анклавы иностранцев образуются, и полиция их обитателей не всегда держит под контролем, и количество мусульманского населения в Испании растет.

Но католиков всё же прибывает из-за границы больше. Да и мусульмане, которых в стране 5% населения, ведут себя не так агрессивно, как в соседней Франции.

В целом сегодня ровно одна седьмая часть 49-миллионного населения Испании — иностранцы. Которые, как рассчитывали власти на протяжении последних сорока лет, прибывают в страну исключительно движимые идеей взять на себя самую тяжелый и неквалифицированный труд — пасти животных, собирать урожай. Местные считают ниже своего достоинства браться за эту работу, да и финансовое вознаграждение их не устраивает.

Запас национальной прочности пока еще есть, считают власти. И не видят оснований не доверять информации Организации Объединенных Наций и Банку Испании, которые в предыдущие годы указывали, что стране ежегодно требуется около 300 000 трудовых мигрантов «для поддержания системы социального обеспечения».