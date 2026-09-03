Миграционный кризис в Сеуте набирает обороты: криминальная статистика растет уже не в арифметической, а в геометрической прогрессии, несмотря на звучащие из резиденции испанского правительства заверения в том, что всё под контролем.

ИА Регнум

Простые испанцы не верят — 2 сентября по всей стране, включая столицу, прошли многотысячные митинги с требованиями к правительству решить разрастающуюся мигрантскую проблему. По славной европейской традиции в Мадриде 50-тысячная демонстрация завершилась столкновениями с полицией и жестким разгоном протестующих.

Между тем в Сеуте только в течение суток 1 сентября силовики официально оформили задержания 87 человек с формулировкой «нарушение общественного порядка». За этой вполне безобидной фразой скрываются грабежи, поножовщина, драки и изнасилования.

Показатели преступности за минувший с начала кризиса месяц выросли на 800%. Причем всё это развивается уже в обе стороны: местное население, по словам анонимных источников издания El Confidencial, констатировав неспособность (а возможно — и нежелание) полиции защищать коренных жителей, само перешло к активным действиям по принципу «око за око, зуб за зуб».

Понимание того, что мигрант априори имеет юридическое преимущество в конфликте с местным, кто бы фактически ни был инициатором столкновения, долго держало простых граждан Испании на коротком поводке. Однако боязнь судебного преследования гражданами страны стала восприниматься как меньшее из зол в сравнении с перспективой быть убитыми или как минимум покалеченными на родной земле руками приезжего.

На днях группа жителей Сеуты в очередной раз разгромила палаточный лагерь нелегалов на пляже Эль-Трамполин.

Хозяин ресторана, находящегося поблизости от места событий, прокомментировал ситуацию так: «Раньше на пляже отдыхало много туристов, а теперь из-за пришельцев они не могут этого делать». Ресторатор дал понять, что поддерживает усилия местных жителей по «очистке территории» не совсем законными путями, раз официальные силовики сделать этого не могут.

Напряженность возрастает — в том числе и между самими мигрантами, которые недавно устроили потасовку друг с другом в борьбе за место в центре для беженцев. Полиции приходится вмешиваться и производить предупредительные выстрелы.

Кстати, по данным МВД Испании, распространенным в СМИ, нелегалов, прибывших в Сеуту 31 июля, в ней уже не осталось. Однако пресса сильно сомневается в правдивости этой информации — источники с мест утверждают, что по улицам города, громя рестораны и круша магазины, всё еще болтаются от пяти до десяти тысяч марокканцев.

Испанские правоохранители фиксируют в среднем один факт изнасилования в сутки, пишут европейские газеты. Однако детализация этой новости в разных СМИ выглядит зеркально.

Испанская пресса отмечает, что мигранты склоняют местных женщин к сексуальному контакту, а европейские СМИ, в частности Politico, утверждают, что это, наоборот, испанцы насилуют женщин и девочек из числа мигрантов. Заявление этого издания, надо сказать, вызывает большие сомнения, ибо до настоящего момента в течение месяца вся пресса ЕС писала о том, что в нашествии на Сеуту принимали участие сплошь мужчины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который длительное время уклонялся от комментариев и решений по кризису в Сеуте, объясняя это нахождением в законном отпуске, наконец-то соизволил начать действовать.

На днях он объявил о выделении правительством матпомощи мэрии Сеуты в размере €399 млн. Деньги эти имеют целевое назначение — укрепление и развитие силовых структур и защита государственной границы. Мадрид убежден, что усиливать границу он должен не только за свои кровные, но и за средства Евросоюза, ведь кордон с Марокко — это внешний рубеж всего европейского сообщества.

Согласится ли с этим Брюссель (то есть даст ли денег) — большой вопрос. В столице ЕС очень недовольны испанской позицией по отношению к Израилю и, пока она не изменится, не торопятся открывать денежный кран.

Санчес неоднократно выражал свое негативное отношение по поводу действий Израиля в Газе. Да и в случае с Сеутой не замедлил отметить, что нашествие марокканцев не обошлось без информационно-диверсионной работы «Моссада», якобы желавшего отомстить испанцам.

Добавил премьер Испании к числу виновников атаки на Сеуту 31 июля и Россию. Не представив, разумеется, никаких доказательств. Но этого и не требуется: Кремль априори у европейцев виноват всегда и во всем.

Однако звучат и голоса, утверждающие, что причины вторжения на самом деле не лежат на поверхности, откуда основная часть европрессы черпает данные.

El Confidencial раскручивает версию мести марокканской разведки коллегам из Национального разведывательного центра Испании (CNI), поделившегося интересными данными с группой из 14 европейских СМИ. Те проводили журналистское расследование по выявлению законспирированных в Испании агентов и резидентов марокканской разведки.

Кроме численности «засланных казачков» (около 80 человек только на Пиренейском полуострове и во Франции), расследователи докопались до подтверждения использования марокканскими агентами шпионской программы Pegasus, обеспечивающей прослушивание мобильных телефонов важных персон государства.

3 сентября Санчесу предстоит держать ответ перед испанским парламентом о действии и бездействии правительства. Информация о Pegasus дает ему дополнительный козырь для обвинения Израиля в причастности к организации и подготовке «пляжного марша» — программа была создана израильской компанией NSO Group, которую возглавляет уроженец Хайфы Шалев Хулио.

Отчет Санчеса перед депутатами вряд ли поставит точку в деле о миграционном кризисе, поскольку для того чтобы ответить на вопрос «что делать?», испанские власти должны определиться с ответом на вопрос «кто виноват?».

А с этим у правительства проблемы.

Дело в том, что Маргарита Роблес, глава министерства обороны (в которое входит и CNI), уверяет, что разведывательное ведомство оповещало МВД о том, что «Марокко готовит нашествие», еще за два дня до событий. Руководитель же МВД Фернандо Гранде-Марласка настаивает, что никто его ни о чем не оповещал.

Конфронтация министерств только усложняет положение нынешнего кабинета. И сильно отвлекает от поиска решений миграционного кризиса, что усиливает оппозицию в преддверии выборов в парламент 2027 года.

Элита продолжает ссориться, а у простых людей в Сеуте не прекращаются большие проблемы. Трещат ребра, льется кровь и рушится бизнес.