Испанский африканский полуэксклав Сеута не только остается в центре внимания европейской прессы, но и с каждым днем занимает в этом поле всё большее пространство.

ИА Регнум

Виной тому всё учащающиеся конфликты между горожанами и вторгшимися иммигрантами при почти незаметном вмешательстве полиции.

Население города устало ждать реальной и объемной помощи от властей и постепенно берет инициативу в свои руки.

«Горожанам надоело терпеть выходки пришельцев. Жители Сеуты организовались через мессенджер для проведения протестной акции, а после этого перешли к настоящей охоте на нелегалов». — свидетельствует InfoLibre. — Демонстранты скандировали «Педро Санчес — сукин сын», а когда этого им показалось мало, отправились с площади мэрии на пляж Эль-Трамполин. Там недовольные принялись громить палаточный лагерь иммигрантов».

Поскольку иначе их проблемы не решаются никак.

Терпение лопнуло

Испанские власти ровно через два дня после вторжения 72-тысячной «армии» марокканских иммигрантов в Сеуту бодро отрапортовали, что «70 тысяч пришельцев уже вернулись обратно», и в пиренейском королевстве как будто бы наступило спокойствие.

Оно оказалось кратковременным: оставшиеся на территории полуэксклава иноземцы только затаились в расчете на то, что их по доброй испанской традиции накормят, напоят, разместят и впоследствии одарят видом на жительство.

Дальнейший ход событий показал, что надеждам на мирное сосуществование местных и пришлых сбыться не суждено: испанские власти попытались выполнить свое обещание, данное руководству ЕС, что на материк нелегалов не пустят.

Те же просто решили немного передохнуть в своем наступательном порыве и занялись постепенным нагнетанием обстановки. Ведь в городе осталось не 2 тысячи незваных гостей, а, по оценкам испанского издания 20 minutos, в четыре-пять раз больше.

10 тысяч молодых мужчин, которые не могут использовать накопившуюся энергию в мирных целях, конечно же, найдут, как устроить себе эмоциональную разрядку. Тем более что развернутых в городе полицейских сил не всегда хватало для поддержания порядка и в мирное время.

Естественно, в Сеуте моментально взлетела статистика зафиксированных грабежей, случаев мародерства, разбоя и «посягательств на жизнь и здоровье граждан». По данным СМИ, число обращений жителей в правоохранительные органы выросло в 10 раз.

Однако на этой неделе картина в городе поменялась: если раньше в основном местные ходили жаловаться в полицию на пришлых, то теперь у дверей участка — очередь из иммигрантов, подающих заявления об избиении, оскорблениях и угрозах со стороны коренного населения.

Грабежи, мародерство и кошки

Медики забили тревогу, сообщая об ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки. Пользователи соцсетей тут же отметили: «Ничего удивительного — иммигранты уже съели почти всех кошек в городе и перешли на отлов и поедание чаек».

Вместе с тем, как отмечает портал Newtral. es, занимающийся борьбой с фейками, «официального подтверждения этих фактов нет». А выкладывающие соответствующие ролики блогеры, как следует из материалов этого же портала, либо используют изображения, смонтированные искусственным интеллектом, либо кадры, фиксированные в другом месте.

Так или иначе, представители профсоюза испанской Национальной полиции JUPOL признали, что имеющимися на месте силами с бедой им не справиться.

Правительство страны, объяснявшее порой отпусков свою неторопливость в принятии решений, на исходе августа наконец-то выпустило закон, допускающий перемещение болтающегося по улицам Сеуты нелегального иностранного контингента на материк. С целью «фиксации данных, их обработки и выполнения других действий, необходимых в подобных случаях».

В Брюсселе мгновенно на это отреагировали, указав испанцам на невыполнение данного ими около месяца назад обещания, что «ни один нелегал из числа прорвавшихся в Сеуту на материк перемещен не будет». Из Мадрида озвучили дежурное «у нас всё под контролем».

Испанские газеты тоже выступили против действий правительства, говоря о «тяжелой криминогенной обстановкой в эксклаве». В СМИ и соцсетях появились видеоролики с бесчинствами незваных гостей, нападающих далеко не с пустыми руками на местных. «Нам на материке такого не надо», — таков лейтмотив прессы.

Населению Сеуты — тоже. Но, в отличие от материковых испанцев, обитателям африканской части страны приходится с этим жить. И оборонять самих себя, раз власти с этим не справляются.

Стычки и драки становятся всё более массовыми. Только 26 августа полицейскими задержаны 12 иммигрантов за участие в уличных потасовках. При этом сообщается, что нелегалы забросали камнями машину полиции, экипаж которой — четыре человека — в полном составе получил травмы, ушибы и даже ранения.

После этого около 600 жителей Сеуты, объединившись в колонну, прошли по городу к мэрии, выказывая свое недовольство бездействием властей.

Те ответили горожанам через центральные СМИ, которые сообщили, что ежедневно из Сеуты в Марокко депортируют от 10 до 20 нелегалов. При таком темпе депортации процесс затянется надолго.

«Добро пожаловать!»

Анализ нового правительственного закона, подписанного королем, показывает, что на решение проблемы в ближайшей перспективе рассчитывать не приходится. Особенно с учетом избранной властью стратегии.

Одна из самых читаемых газет страны El Mundo транслирует вполне конкретный посыл, описывая в своих репортажах издевательства, которые несчастным гостям приходится терпеть от жестоких хозяев, чтобы остаться на испанской территории.

«Документ включает в себя конкретные гарантии по обеспечению благополучия нелегальных иммигрантов. Среди его руководящих принципов — «защита человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, дифференцированный подход к уязвимым группам населения» и «обеспечение непрерывности предоставления основных услуг», — пишет El Confidencial.

«При этом в части, касающейся использования объектов в Сеуте, отсутствуют конкретные детали, необходимые для депортации мигрантов, что само правительство определило как приоритетную задачу: укрепление административных и судебных ресурсов», — отмечается в тексте издания.

Нехватка названных ресурсов означает отсутствие у испанской правовой системы возможности быстро и кардинально решить вопрос возвращения нелегалов на родину, считает аналитик Ана Санчес.

А наиболее простой выход из создавшейся ситуации — легализация пришельцев.

Логика такая: лучше иметь лишние 10–20 тысяч легальных налогоплательщиков, чем столько же криминализированных маргиналов. Напомним, этой весной Мадрид уже взял и одним махом легализовал полмиллиона нелегалов, проживающих в королевстве.

Вот только подобный пример никак не остановит «нашествие из Африки», наоборот — стимулирует его.

Что косвенно подтверждается распространяемой в Испании информацией (пока, правда, от источников и «анонимных официальных лиц») о скоплении на границах с Сеутой и Мелильей (еще одна африканская территория королевства) новой волны иммигрантов — численностью уже под сотню тысяч.