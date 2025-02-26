Собравшиеся на днях в украинской столице евролидеры приехали в гости к Зеленскому не с пустыми руками. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении транша помощи от ЕС в размере €3,5 млрд. А когда стихли аплодисменты собравшихся со своего места поднялся Педро Санчес.

Иван Шилов ИА Регнум Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес

Премьер-министр Испании заявил, что дополнительно к названной сумме Мадрид выделит €1 млрд. Обрадовавшиеся этому, естественно, нашлись. Но не на родине Санчеса. Там как раз попытались задуматься.

По украинскому вопросу на Пиренейском полуострове царит согласие, но довольно своеобразное. В газетах — сплошная поддержка киевского режима, критика Трампа и красочные описания «российской агрессии». Но это не означает, что в стране нет людей, понимающих, что происходит на самом деле.

Сложившийся «проукраинский консенсус» означает, что мнение несогласных с официальной точкой зрения на страницы газет и в телевизионные сюжеты просто не попадает. Хотя и там иной раз, не могут не задавать очевидных вопросов.

Так было в апреле прошлого года, когда премьер Санчес подписал десятилетнее соглашение о помощи на миллиард евро с тогда еще легитимным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Испанские газеты тогда возмущались, что премьер не счел нужным провести договор через ратификацию в парламенте, найдя подходящую лазейку в законодательстве, позволившую ему вообще не конкретизировать, что именно будет включать в себя эта самая помощь на миллиард. Санчес отделался комментариями «некоторые виды вооружений и технологий, а также гуманитарные акции».

После публикаций в испанской прессе депутаты парламента услышали некоторые объяснения о номенклатуре и объемах поставленных вооружений от министра обороны Маргариты Роблес, озвучивших данные во время выступлений в парламенте. В отличие от некоторых европейских стран, которые этим даже хвастаются, в Испании поставки военных материалов на Украину частично замалчивались, пока они не были вынесены на свет в парламенте, причем не всегда с подробным отчетом.

Министерство обороны назвало причиной «непредоставление информации агрессору».

Со слов министра портал EPE приводит следующие сведения о поставках из Испании на Украину:

«12 пусковых установок зенитных батарей Hawk, ракеты Harpoon, ракеты Aspide, две партии ракет Patriot, гранатометы C90, артиллерийские боеприпасы различных калибров, штурмовые винтовки и боеприпасы, пулеметы, гаубицы, минометы, противотанковые мины, беспилотники, системы дистанционного наведения оружия, приборы ночного видения, одежду для защиты от химических, радиоактивных или биологических атак, зимнее снаряжение, бронежилеты, тральщики, предметы первой медицинской помощи, полевые госпитали, электрогенераторы, 40 грузовых автомобилей, восемь патрульных катеров, не менее 50 бронированных машин Mechanized Tracked Transport, неустановленное количество пехотных машин VAMTAC и 30 боевых танков Leopard».

Тогда же испанских журналистов (и не только их) мучил вопрос: €1 млрд помощи — это одноразовая акция? Общая сумма украино-испанского договора, которая будет передана в течение 10 лет его действия? Или же ежегодный взнос?

Сегодня получен ответ на этот вопрос: Санчес, говоря о выделении испанского миллиарда сверх общеевропейских €3,5 млрд, уточнил, что сумма с барского плеча от Мадрида — второй транш по договору от апреля 2024 г. Значит, впереди еще восемь.

В своей речи на пленарном заседании киевского саммита он также заверил, что «в этот критический момент» Испания «проявляет свою приверженность идее прекращения войны», но предупредил, что «только Украина может решить свое будущее». И подчеркнул, что Киев и Брюссель должны иметь место за будущим столом переговоров с Россией.

А про США умолчал.

«Мы не бросим вас, когда вы больше всего в нас нуждаетесь. Испания продолжит оказывать военную и гуманитарную поддержку с большей решимостью, чем мы делали это до сих пор, — добавил испанский премьер. — Впереди трудные месяцы, но я убежден, что в конце этого ужасного периода свобода и демократия восторжествуют над насилием и авторитаризмом. Украинцы могут рассчитывать на Испанию. Мы будем с вами столько, сколько потребуется, и во всем, в чем вы будете нуждаться. Слава Украине, Вива Европа!»

Для прессы глава нынешнего испанского правительства выступил с коротким комментарием к миллиарду: «эти деньги пойдут, в основном, на гуманитарную помощь, а также для усиления возможностей различных систем вооружения, материалов, боеприпасов и военной техники».

Global Look Press Саммит «Поддержка Украины». Киев. 24 Февраля 2025 года

Издание ElPeriodico обратило внимание на то, что вновь, как и в прошлом году, сделки по заключенному договору о помощи Украине будут проходить непрозрачно и даже «без указания назначения переводимых средств». После чего опубликовало свой вывод:

«Глава исполнительной власти намерен со своей стороны укрепить позиции Испании как союзника Украины, возобновив в этом году экономический взнос Киеву в том же размере, что и в 2024 году».

Вопреки обыкновению испанской прессы, которая всегда ставит знак равенства между словами «непрозрачность» и «коррупция», если речь идет о деньгах, на этот раз таких опасений не прозвучало. Возможно, это лишь вопрос времени.

После того, как Санчес и фон дер Ляйен объявили о финансировании, другие лидеры, такие как Джастин Трюдо из Канады, пообещали досрочно отправить на Украину новую военную технику и передать 4,77 млрд евро арестованных российских активов. Великобритания также представила свой самый крупный пакет санкций против России с начала вторжения и пообещала выделить рекордные 5,43 млрд долларов помощи. Дания потратит 270 миллионов на боеприпасы и оснащение новой бригады.

Выступая с заключительным словом на встрече в Киеве, фон дер Ляйен, приколовшая к жакету «жовто-блакитную» ленту рядом со значком в виде флага ЕС, предупредила, что «судьба Европы под угрозой». По этой причине, подчеркнула он, европейские партнеры с 2022 года внесли 135 миллиардов евро, «больше, чем кто-либо другой, и эта помощь не прекратится».

Так что поведение Педро Санчеса, может показаться довольно странным.

Усилиями Урсулы Евросоюз и так выделяет многомиллиардную поддержку. Глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас, успела объявить, что 6 марта евролидеры соберутся на очередной саммит по Украине, на котором согласуют выделение Киеву помощи уже на 20 миллиардов.

В этой ситуации миллиард от Санчеса вовсе не выглядит соломинкой утопающему. Испания не ходит в первых рядах ястребов. Поэтому демонстративность, с которой выделяется эта вовсе не обязательная поддержка требует рационального объяснения.

Предпосылок к широкому жесту Санчеса видится несколько и все они связаны с трансформациями, которые переживает ЕС.

Экономический кризис тянет на дно Германию, локомотив союза замедляет свой ход и Берлин может утратить передовые позиции в ЕС. Кто же займёт его место? Возможно, альянс Парижа и Мадрида, поскольку самостоятельно Макрон даже с ослабленной Германией не справится.

Но перемены могут не ограничиться сменой лидера. Трансформация происходит со всей архитектурой Евросоюза.

Нынешняя глава Еврокомиссии твердо держит курс на преобразование ЕС из альянса национальных государств, в централизованное образование, государства-члены которого будут низведены до административно-территориальных единиц. Их национальные интересы учитываться не будут, а подчинение Брюсселю станет обязательным и необсуждаемым.

Новый состав еврокомиссии, призванный решать эти задачи, подбирала лично председатель ЕК ориентируясь прежде всего на личную преданность. На сегодня Урсула фон дер Ляйен, уже держит в своих руках все нити управления ЕС.

В такой ситуации любой дальновидный политик будет соперничать за благосклонность теневого диктатора ЕС. И, похоже, Санчес — один из первых, кто сообразил, как надо себя вести в сложившейся обстановке. И если начальница сегодня требует войны до последнего украинца, то миллиард евро на Украину — не самая большая плата за подтверждение клятвы лояльности.

Ну, и возможность откатить «куда-то в тень» некоторое количество средств из выделяемой суммы (не зря десятилетний договор с Украиной признан прессой мутным, непонятным и непрозрачным) тоже никто не отменял.