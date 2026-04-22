Подозреваемая в «злоупотреблении личным положением» Бегонья Гомес, жена испанского премьера-социалиста Педро Санчеса, не нашла сил тихо уйти с политического небосклона после первых появлений в прессе слова «коррупция» в привязке к ее имени. И потому не может теперь незаметно избежать уголовных проблем.

На днях мадридский следственный судья Хуан Карлос Пейнадо принял к рассмотрению иски, поданные общественными организациями Hazte Oir («Заяви о себе») и Manos Limpias («Чистые руки»), а также партией Vox («Голос»). Если суд согласится с положениями составленного адвокатами этих объединений обвинительным заключением, исполненным на 81 странице формата А4, супруге Санчеса предстоит провести 24 года в местах не столь отдаленных.

Кроме того, Бегонью Гомес могут обязать выплатить штраф в размере двенадцати среднемесячных доходов. Плюс запрет на занятие каких-либо государственных должностей в течение 30 лет. С какого момента эти годы будут отсчитываться — после отбытия возможного наказания или с момента вступления возможного приговора в законную силу, пока не уточняется.

Такой букет экзекуций жене премьера грозит в случае, если судом будут доказаны эпизоды «торговли влиянием», коррупции в бизнесе, нецелевого расходования средств (растраты) и «необоснованного» (так пресса смягчает термин «незаконного») занятия служебного положения.

Что собой представляет «торговля влиянием», объяснять не надо, а вот на служебном положении Бегоньи следует остановиться. Жена испанского премьера занимала в престижнейшем мадридском университете Комплутенсе пост преподавателя и руководителя кафедры «конкурентоспособной социальной трансформации». Что стоит за этим названием, разъяснить внятно не могла даже сама Гомес, по инициативе которой кафедра и была создана.

Ее организация стоила жене премьера усилий и требовала материальных затрат. Которые на себя взяли, согласно имеющейся в распоряжении следствия информации, мадридская консалтинговая фирма Innova Next SL и школа бизнеса Valley, принадлежащие бизнесмену Хуану Карлосу Баррабесу. Позже две названные организации выиграли пару тендеров на госзаказы — благодаря, как утверждается, Гомес. Общая сумма полученных конторами Баррабеса на «освоение» средств составила €15,6 млн.

Следователи говорят, что «на руководство университета было оказано давление сверху» для открытия кафедры, «в которой не было никакой необходимости». Проработала она несколько лет и была закрыта «как не имеющая ни научного, ни практического смысла» сразу после начала расследования. Гомес, как следует из публикаций El Pais, ни ученой степени, ни даже университетского образования не имеет.

По мнению следствия, она вдобавок присвоила себе программное обеспечение стоимостью €300 тыс., оплаченное из средств университета.

Правоохранительные органы также изучают выделение испанским правительством в 2020 году €450 млн авиакомпании Air Europa, находящейся в глубоком финансовом кризисе. Ниточки снова тянутся к Бегонье: ранее предприятие обязалась выделить крупную сумму бизнес-проекту по развитию предпринимательства в Африке, инициированному ею. Следователи под микроскопом изучают личные и деловые связи жены Педро Санчеса с сыном владельца Air Europa Хавьером Идальго.

На фоне этих миллионов обвинения Гомес в использовании ею труда советника дворца Монклоа (резиденция правительства) Кристины Альварес в личных интересах за государственную зарплату выглядит сущей мелочью.

Делом Бегоньи Гомес заинтересовалась и прокуратура Евросоюза. По мнению мадридского адвоката Мигеля Рамоса, «часть средств, полученных Баррабесом по настоянию супруги премьера, происходила из европейских фондов». А это дает основания прокуратуре говорить о нецелевом использовании поступивших в распоряжение бизнесмена денег.

«Пейнадо в своем постановлении от 11 апреля согласился завершить этап расследования и привлечь к суду Гомес и двух других лиц, находящихся под следствием по этому делу — Кристину Альварес и бизнесмена Хуана Карлоса Баррабеса, выигравшего два государственных тендера испанского минцифры при помощи рекомендательных писем, подписанных Гомес. Этот шаг равносилен официальному предъявлению обвинения», — отмечается в прессе.

Реакции правительственных чиновников долго ждать не пришлось. Вскоре перед СМИ выступили министр юстиции Феликс Боланьос, глава минтранса Оскар Пуэнте, пресс-секретарь правительства и министр по вопросам соцобеспечения и миграции Эльма Саис. Они, как подчеркивает ESDiario, «по очереди развернули энергичную и явно спланированную атаку на решение судьи, согласно которому Бегонья Гомес предстанет перед судом присяжных по четырем серьезным обвинениям».

«Это была спланированная операция, направленная на подрыв доверия к судье еще до начала судебного процесса. И прежде всего это заложило основу для крайне опасной стратегии, которую рассматривает Санчес на случай осуждения его жены», — пишут СМИ.

Министр юстиции Боланьос заявил, что расследование «опозорило многих граждан, а также многих судей в стране, и ущерб, нанесенный доброму имени системы испанского правосудия, во многих отношениях, безусловно, будет непоправимым». Он назвал расследование «крайне, крайне, крайне, крайне сомнительным» и попытался подмаслить Пейнадо, указав на того как на приятное «исключение из большинства испанских судей».

«Беспристрастный вышестоящий суд отменит принятые решения нижестоящих инстанций», — выразил уверенность глава минюста.

Пуэнте высказал безапелляционное мнение, что судья поддался давлению «крайне правых политиков» и вместе с ними выступил против «демократически избранных народом его представителей». Эта риторика неслучайна.

Часто именуемая ультраправой партия Vox, выступающая за традиционные семейные ценности, долгое время находилась в категории маргинальных — как АдГ в Германии. Все политические партии Испании отказывались вступать в альянсы с Vox, что сулило ей прозябание на задворках политической жизни. Однако «дело Бегоньи Гомес» подтолкнуло крупную оппозиционную Народную партию (Partido popular) к сотрудничеству с Vox. Теперь у «Голоса» есть реальный шанс получить место в правительстве страны, если на выборах 2027 года победит альянс правых сил.

Организация Manos Limpias создана в середине 90-х годов прошлого века как профсоюз государственных служащих. Ее создатель и руководитель Мигель Бернад — юрист, имеющий связи с националистами. Он подавал жалобы на признание законности однополых браков*, на организации, поддерживающие каталонские спортивные команды, на пикеты профсоюзов во время забастовки в столичном метро, утверждал, что в отношении заключенных в тюрьмах Каталонии широко распространена практика нарушения прав человека.

Кроме того, Бернад требовал уголовного преследования дочери короля инфанты Кристины «за нецелевое использование средств» ее мужем-предпринимателем. Мигель иногда путается в показаниях: в 2005 году он говорил, что организация выиграла 30% дел, связанных с поданными ею исками, а годом позже уже заявил о 70%.

Hazte Oir — ассоциация ультракатолического и ультраконсервативного характера. В мае 2013 года министром внутренних дел Хорхе Фернандесом Диасом из Народной партии она была объявлена ​​«общественно полезной ассоциацией». А в 2019 году МВД правительства социалистов объявило об отзыве у Hazte Oir статуса общественной благотворительной организации «за принижение или недооценку альтернативных представлений о семье».

Неудивительно, что при упоминании в СМИ всех указанных организаций маркер «крайне правый» или «экстремистский» негласно является обязательным. Но, что характерно, при освещении ситуации с женой Санчеса издания стараются воздерживаться от указания на их «ультраправость». Ведь абсолютное большинство газет пиренейского королевства поддерживают оппозиционную Народную партию (Partido popular), хотя и именуют себя «независимыми изданиями». Очевидно, приветствуя возникший в правительстве скандал, они избегают акцента на специфическом имидже истцов, особенно когда некоторые из них могут стать союзниками «народников».

У населения же происходящее в целом особого интереса не вызывает. Основная его масса продолжает посвящать свое свободное время не изучению медийных перлов в духе: «По словам Санчеса, открытие судебного процесса против его жены будет означать, что в стране судейской властью совершен антидемократический, антигосударственный переворот», — а поискам бензоколонок, где можно заправить машину подешевле, и выяснению, каковы шансы мадридского «Реала» ликвидировать девятиочковое отставание от «Барсы» в национальном чемпионате по футболу.

Зато со стороны масла в огонь коррупционного скандала обещает подлить Израиль, собирающийся до 23 июля «представить информацию, которая может иметь разрушительные последствия для ближайшего окружения премьера Испании». Учитывая, что нынешнее испанское правительство, пожалуй, самое антиизраильски настроенное в Европе, еврейское государство наверняка не упустит случая с ним поквитаться.

Официальный Мадрид давно и последовательно поддерживает палестинский народ, выступая за создание нового арабского государства в регионе и за всевозможные санкции в отношении Израиля. И, конечно, активно и жестко высказывается против начавшейся в этом году операции на Ближнем Востоке, назвав действия американцев и израильтян в Иране «неоправданными и опасными». Испания даже отозвала из Израиля своего посла.

Возможно, угрозы «вброса» компромата на Санчеса и его окружение окажутся пустышкой, но исключать появления дополнительных интересных сведений, которыми воспользуются политические конкуренты премьера, нельзя. Они и так поддевают его по любому удобному поводу.

Никто из них не забыл, как некие посреднические фирмы наживались на поставках кабмину средств индивидуальной защиты в период пандемии и как премьер без утверждения парламентом протаскивал финансовое и военное содействие Украине. Не то чтобы Народная партия рьяно выступала против помощи Киеву, но припомнить премьер-министру его сомнительные шаги там всегда рады.

Как считают испанские политологи, слушания дела жены премьер-министра, на которые Педро Санчеса пригласят в качестве свидетеля, могут начаться только в следующем году. В 2027-м в Испании — очередные выборы в парламент, по итогам которых победившая партия сформирует правительство. Эффектное завершение коррупционного скандала приговором — пусть даже без выполнения всех требований общественных обвинителей — может стать жирной точкой в истории правления испанских социалистов.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России