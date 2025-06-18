Страны ЕС (они же, в большинстве своем, и страны НАТО) активно взялись за реализацию планов «довооружения в условиях русской угрозы».

Иван Шилов ИА Регнум

Довооружение — штука дорогая, как выяснили правительства этих государств, произведя ревизию своих бюджетов. Оказалось, что для выполнения программы выделения на военные расходы минимум 2% от годового ВВП просто взять и найти свободные средства не получится.

Количество денег, которыми правительство может распоряжаться, можно, конечно, увеличить за счет повышения налогового бремени. Но это чревато народным недовольством.

Поэтому проще и безопаснее добавку на военные нужды перекачать из других сфер. Их, в общем‑то, немало, и первым делом в этом списке обычно значатся расходы на медицину, социальную сферу и образование. Что действия европейских властей в очередной раз и подтверждают.

Франция: отнять у учителей

Французское правительство озаботилось необходимостью сократить расходы на образование еще на финише прошлого года.

Согласно сверстанному осенью 2024 года проекту бюджета-2025, при практически неизменном его объеме финансирование образовательной сферы планировалось сократить как минимум на €1,1 млрд. Объяснили это «демографическим спадом», который повлечет снижение численности учащихся, а значит, и уменьшением потребности в учителях.

По данным ассоциации Action & Democracy, уменьшение бюджетов приведет к увольнению 4000 преподавателей школ, главным образом учителей начальных классов.

Сокращения педагогического состава во Франции начались не вчера: еще в 2022 году были закрыты 2500 вакансий школьных преподавателей, а в 2023-м — дополнительно 1500.

Озвучивая цифру в четыре тысячи ныне сокращаемых, правительство Мишеля Барнье не забыло похвалить себя, заявив, что «могло бы сократить и 4800 педагогов, но изыскало резервы».

Команда Барнье попыталась провести утверждение бюджета мимо утверждения в парламенте, воспользовавшись для этого статьей 49.3 французской Конституции, но не вышло: парламентарии возмутились такими действиями премьера и отправили в отставку его кабинет.

Новый глава правительства Франсуа Байру повторил опыт своего предшественника, но с другим результатом: парламенту не удалось наскрести необходимое количество голосов, чтобы отстранить его от дел.

В итоге битвы за бюджет его дефицит запланирован в размере 5,4%. Пакт стабильности и роста, выполнение которого обязательно для всех членов ЕС, допускает максимум 3%. За превышение этого показателя Брюссель может финансово покарать страну-нарушителя. Впрочем, Франции это не касается.

Реально же дефицит, по расчетам специалистов Action & Democracy, может составить 6,1%.

Расходы на образование снизятся с €63 млрд до €60 млрд: звучавшее «как минимум €1,1 млрд» осталось не более чем пожеланием. А вот расходы на оборону вырастут с €47,2 млрд до €50,5 млрд.

Удивительное совпадение: траты на образование уменьшатся ровно настолько, насколько увеличатся траты на оборону.

Испания: отнять и у школ, и у науки

В Испании — та же картина, что и во Франции: на днях премьер-министр социалист Педро Санчес озвучил идею уменьшить финансирование сфер образования и здравоохранения.

Точных цифр по медицине пока нет, а вот по образованию известно, что правительство считает необходимым уменьшить расходы на все, что связано с обучением населения в школах, на €1 млрд.

При этом финансирование министерства обороны вырастет на €4 млрд. Это, по мнению руководства страны, даст возможность Испании практически достичь соответствия нормам «расходов на войну» в размере 2% от ВВП. Хотя тут испанцы явно опаздывают: Трамп уже требует не два, а пять процентов.

Санчес, как и его французский коллега, проводит перераспределение между статьями бюджета, избегая представления соответствующих законов и их деталей депутатам конгресса для обсуждения и утверждения.

Глава испанского правительства, надо признать, в этом плане куда успешнее Мишеля Барнье. Принятие решений без дебатов в парламенте он однажды уже успешно опробовал — в момент, когда Испания заключила договор с Украиной на 10 лет об оказании помощи.

Тогда премьер уклонился от объяснений конгрессу, куда именно, на что и почему пойдет выделяемый на помощь Киеву первый миллиард евро. Теперь Санчес, похоже, решил превратить обход парламента в систему.

В новом бюджете страны предусмотрено увеличение финподдержки на оборону (плюс 4 млрд евро) и промышленность (в том числе связанную с обороной) — на 5,5 млрд.

Произойдет это за счет уменьшения денежных потоков в адрес министерств финансов, науки и образования. В целом эти три структуры недополучат 5,6 млрд евро от государства (последняя потеряет 1 млрд).

На фоне продолжающегося уменьшения инвестиций в науку и народное образование в прессе не стихает плач об «утечке мозгов» — страну покидают те, кто разуверился в улучшении обстановки.

Италия: ищут 10 миллиардов

Картина в Италии мало чем отличается от той, что существует в других странах ЕС.

Джорджа Мелони взяла курс на достижение двухпроцентного уровня отчислений на вооружения еще в 2023 году. С тех пор, отмечают в Ассоциации работников умственного труда, «фактическая зарплата сотрудников школы только сокращалась. Формально оплата труда учителей за три года поднялась на 6%, но инфляция за это время выросла на 18%».

«Фактически сотрудники школ, университетов, научно-исследовательских институтов вынуждены из своего кармана покрывать убытки в размере около 2/3 от инфляции, тем самым еще больше обедняя категорию, которая и без того испытывает серьезные экономические трудности и, что неудивительно, является одной из самых низкооплачиваемых в Европе», отмечают в Ассоциации.

Справедливости ради можно подчеркнуть, что итальянское правительство стремится минимизировать потери сфер обучения и просвещения. По сравнению с прошлым годом траты на образование в этом году уменьшатся «всего» на 300 млн евро (с 9,204 млрд в 2024 г.).

Но и это позволило Государственному институту высшего образования квалифицировать закон о бюджете на 2025 год как «удар по школе».

Что касается достижения в будущем уровня расходов на оборону в 5% от ВВП, министр соответствующего ведомства Гвидо Крозетто считает, что и 3,5% — планка, к которой страна приблизится не ранее, чем через 10 лет.

Даже для того, чтобы добраться с сегодняшних 1,53% до 2%, потребуются дополнительные вливания 10 млрд евро. Так что сферы, традиционно обираемые в пользу военных, имеют не очень радужные перспективы.

При этом бюджет минобороны в текущем году по сравнению с прошлым уже вырос на 3 миллиарда и немного превысил €27 млрд.

Германия: полтриллиона взаймы

Наиболее крупными цифрами расходов на оборону оперирует, конечно же, Германия.

В своем стремлении стать «обладательницей самой сильной армии в Европе» Берлин отказался от действовавшего много лет «долгового тормоза» — запрета финансирования государственных инвестиций за счет заимствований.

Теперь в стране создается инвестиционный фонд, готовый привлечь в долг 500 миллиардов евро, из которых не менее 400 млрд пойдут на решение оборонных вопросов в течение 12 лет.

Упоминавшийся выше Пакт стабильности и роста обязывает страны-члены ЕС иметь госдолг, не превышающий 60% годового ВВП. По данным на конец 2024 года, государственная задолженность ФРГ составляла 2,9 трлн евро, или 62,9% ВВП. Взятие взаймы еще полтриллиона евро увеличит размер госдолга до 72-73% от ВВП.

Рискнет ли Брюссель наказать локомотив европейской экономики за такое нарушение пакта? Вряд ли — ведь Берлин уже три года подряд превышает установленный лимит, и до сих пор никакие последствия не наступили.

В целом отказ от долговых тормозов может быть и не самой плохой идеей — по крайней мере, траты на гонку вооружений не заставят Германию увеличивать военный бюджет за счет уменьшения образовательного. Но Германия в ЕС — это исключение, а не правило.