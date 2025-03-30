Главный тренер футбольной команды «Реал Мадрид» Карло Анчелотти 2 апреля предстанет перед судом. Итальянский специалист обвиняется в «хищении у казначейства Испании 1 миллиона евро».

Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press Главный тренер футбольной команды «Реал Мадрид» Карло Анчелотти

По данным, циркулирующим в прессе пиренейского королевства, Папе Карло, как зовут Анчелотти в футбольном мире, могут вынести наказание в виде 4 лет и 9 месяцев лишения свободы и обложить крупным денежным штрафом.

Как следует из материалов дела, тренер, трижды приводивший «Реал» к победе в Лиге чемпионов, не воровал деньги в классическом понимании этого термина — он не домушник, не карманник и не уличный налетчик.

Карло — уклонист. Он не любит платить налоги.

В Испании уклонившийся налогоплательщик признается лицом, ворующим у бюджета. Именно поэтому местные СМИ употребляют в своих материалах по предстоящему процессу слово «хищение», а не просто «неуплата налогов».

Ее объем, согласно данным следственной бригады, за 2014–2015 г. г. составил 1 062 079 евро.

Налоговая служба уже наложила арест на банковские счета тренера, определив, что он, кроме основной суммы, должен казначейству еще и пени — в целом 1 217 958,24 евро.

Однако и это не все. Представитель финансового министерства направил в суд иск против Анчелотти, в котором требует взыскать с итальянца штраф в размере €3 186 237.

Обвинение считает, что, несмотря на подтверждение своего статуса резидента Испании и указание адреса в Мадриде, он обозначил в своих налоговых декларациях только личное вознаграждение, полученное по контракту от «Реал Мадрида».

Однако, как выяснилось, Анчелотти не ограничивался лишь тренерской деятельностью, но и активно «эксплуатировал свой имидж» — снимался для рекламных проспектов, в видеосюжетах и т.д. И с этой «занятости» он, как резидент королевства, тоже должен был произвести соответствующие отчисления в испанскую казну.

Практика показывает, что передача прав на использования своего образа сторонним организациям за пределами Испании — тема у персон из мира спорта столь же популярная, сколь и опасная.

За последние 25 лет испанские налоговые и финансовые органы возбудили не один десяток уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в таких случаях.

Среди спортсменов, имевших по этой причине реальный шанс попасть за решетку — выступавшие в разное время за «Реал» испанцы Хаби Алонсо, Икер Касильяс, бразилец Марсело, хорват Лука Модрич, аргентинец Анхель ди Мария, колумбиец Хамес Родригес.

Ненадлежащим образом исполнял свои обязательства перед испанской казной экс-нападающий мадридского «Атлетико» колумбиец Радамель Фалькао.

Заразил этот вирус и футболистов «Барселоны» — аргентинца Хавьера Маскерано, камерунца Самуэля Это’О, испанца Жерара Пике, бразильца Неймара Жуниора. Все они отделались в итоге штрафами в 1-2 миллиона евро или чуть больше и условными сроками.

А рекорды в этой сфере были установлены двумя вечными соперниками за первенство во всем аргентинцем Лионелем Месси («Барселона», 8 Золотых мячей) и португальцем Криштиану Роналду («Реал», 5 Золотых мячей).

Первому пришлось заплатить испанской казне €18,5 млн, второму — €20,2 млн. Кроме того, они были приговорены к 21 и 23 месяцам тюремного заключения условно.

Среди тренеров-уклонистов Карло Анчелотти — не первый, попавший в подобную малоприятную ситуацию.

В 2019 году 2,5-миллионный штраф за «воздержание» от уплаты налогов в Испании выплатил экс-наставник все того же «Реала» португалец Жозе Моуринью.

И этим дело может не ограничиться — налоговики намерены взыскать с Жозе, работающего ныне в Турции, еще полтора миллиона «ввиду вновь открывшихся обстоятельств».

Судя по утекшим в прессу сведениям, Папа Карло не просто по наивности передал права на имидж и забыл об этом или, как Маскерано, «не разобрался в испанской налоговой системе», а предварительно изучил историю вопроса, на котором до него засыпалась целая команда собратьев по ремеслу.

Анчелотти проделал работу над чужими ошибками и, как говорит следствие, «воспользовался запутанной сетью трастовых фондов и посреднических компаний», имитировав передачу своих прав на изображение организациям-пустышкам или тем, кто не имел возможности эксплуатировать эти права.

В итоге ни он, ни какая-либо из компаний-прокладок, участвовавших в его схеме, налоги ни в Испании, ни за рубежом не платили.

Первая «передача прав на изображение» Анчелотти в материалах прокуратуры датирована 1 июля 2013 года. Получателем значится компании VapiaLimited, которой разрешено эксплуатировать лицо итальянского тренера в течение 10 лет за вознаграждение в размере25 000 000 евро.

На всякий случай, чтобы никто не спрашивал где деньги, вознаграждение должно было оставаться «в распоряжении фирмы на весь срок действия договора в качестве беспроцентного займа». Видимо, с расчетом на то, что за десять лет о сделке все забудут.

Спустя некоторое время первоначальный договор был пересмотрен, сроки действия изменены с 10 лет до трех, а размер вознаграждения снизился с 25 миллионов до одного. Однако, судя по документам, Карло не получил и их.

У правоохранителей новость о том, что Анчелотти «кинули», слезу не вышибла, а, наоборот, пробудила подозрения.

В контракт на тренерскую работу с «Реалом» был внесен пункт, гласящий, что Анчелотти в течение трех месяцев должен известить футбольный клуб о передаче прав на имидж, однако соответствующее извещение попало туда лишь через год, да еще и без даты заключения договора.

Тренер корректно подал декларации об исчислении налога по основному месту работы, а вот дополнительные доходы в декларацию внесены не были.

Зато демонстрация контракта с Vapia и документальное оформление «кидалова» позволили Карло Анчелотти превратиться в жертву обмана.

Возникшие таким образом (разумеется, только на бумаге) финансовые потери Папы Карло привели к тому, что уже не он платил испанской казне, а она ему.

Согласно его подсчетам, за 2014 год он переплатил налогов на €39 575, которые и были ему возвращены. Итальянский специалист вошел во вкус, и его бухгалтеры в следующем году представили такую декларацию, что налоговой пришлось возвращать тренеру уже €529 078.

Напомним, что Карло Анчелотти приходил в «Реал» на должность главного тренера дважды — 2 апреля начнутся слушания по его финансовым махинациям в первый срок руководства командой (2013–2015 гг.).

Второе пришествие тренера состоялось в 2021-м, и финансовые сведения за этот период появятся, видимо, нескоро.

Не исключено, что Анчелотти, точно так же, как и Месси, Криштиану, Моуринью и остальные, сделает правильные выводы — покается, возместит, выплатит. И может быть, больше не будет нарушать.

Каковы сегодняшние перспективы Папы Карло в суде? Анализ дел его коллег по ремеслу, попадавших под руку испанского правосудия дает основания предположить, что за решетку итальянец не сядет. По первому уголовному делу испанская Фемида обычно выписывает условные сроки.

Разумеется, при условии признания вины подсудимым, а также возмещения ущерба, уплаты штрафа и набежавших процентов.

Есть еще одно обязательное условие для оставления финпреступника на свободе: срок наказания, фигурирующий в приговоре, не должен превышать 2 года.

Прокурор, конечно, запросил для Анчелотти более четырех лет, но и в предыдущих случаях обвиняемым светило наказание, выходящее за норму условного.

Суд практически всегда, учитывая раскаяние и первую судимость, снижает наказание до планки условного. Так что эффектных кадров с Карло Анчелотти в наручниках ждать не стоит.