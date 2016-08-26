Сергей Кочергин
Последние публикации
От пенсий до оттока портфельных инвестиций из РФ – главное в экономике
Индексация пенсий в РФ. Мнение ЦБ РФ об интересе нерезидентов к ОФЗ. Отток портфельных инвестиций из РФ. 23 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство решило заменить вторую индексацию пенсий в 2016 г. (запланированную на лето) разовой выплатой в 5 тыс. руб. в январе...
26 августа 2016
Снова про выход из ЕС и не только – экономически важные события недели
Июльские протоколы ФРС США и ЕЦБ ВВП РФ в 1-м полугодии 2016 года Выход доллара в диапазон 63,3−64,3 рубля 17 и 18 августа были опубликованы соответственно июльские протоколы заседаний ФРС США и ЕЦБ. Несмотря на снижение краткосрочных рисков замедления экономического роста в США, американский...
19 августа 2016
Снятие эмбарго против Турции и снижение инфляции в РФ: в чём связь?
Депозитный аукцион ЦБ РФ Снижение недельной инфляции в РФ Для изъятия избыточной рублевой ликвидности из банковской системы ЦБ РФ 9 августа провел депозитный аукцион, в ходе которого ему удалось привлечь на неделю 100 млрд рублей под средневзвешенную процентную ставку в 10,22%. Одолжить ЦБ РФ...
12 августа 2016
«Даёшь ипотеку под 7,5%»
Заседание Банка Англии Заявление главы Сбербанка Германа Грефа об ипотечных кредитах Предупреждение агентства Fitch о риске снижения цен на облигации 4 августа Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 0,25% годовых, как и ожидалось. Неожиданным оказалось решение регулятора...
5 августа 2016
Банк России разочаровал: оживления роста российской экономики не будет?
Включение российских еврооблигаций в систему Euroclear. Заседание Банка Японии. Заседание ЦБ РФ. 28 июля стало известно о включении российских еврооблигаций, выпущенных в мае 2016 года под ставку 4,75%, в систему Euroclear. После этой новости на вторичном рынке доходность российских еврооблигаций...
31 июля 2016
Сильный рубль стал проблемой?
Недовольство российских властей укреплением рубля. Снижение кредитного рейтинга Турции. Заседание ЕЦБ. 19 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым отметил, что «рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой...
22 июля 2016
Российская валюта обновила годовые максимумы — экономически важные события
Возобновление роста добычи нефти в США Заседание Банка Англии Обновление рублем максимума года к резервным валютам 13 июля Минэнерго США опубликовало негативную для покупателей нефтяных фьючерсов статистику. Добыча нефти в США на неделе 2−8 июля выросла с 8,428 млн до 8,485 млн баррелей в день...
15 июля 2016
«Где деньги, Зин?» — обзор экономически важных событий недели
Меры ЦБ РФ по абсорбированию избыточной ликвидности в РФ Инициатива ЦБ РФ по созданию «банка плохих долгов» в РФ. Заявление главы Банка Англии Марка Карни 27 июня стало известно о повышении с 1 августа 2016 года на 0,75 п.п. нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в...
1 июля 2016
Реализация Brexit и закручивание гаек – экономически важные события недели
Майская экономическая статистика по РФ. Реализация Brexit. «Закручивание гаек» АСВ. Майская экономическая статистика по РФ просигнализировала о сохранении низкой потребительской активности российских домохозяйств. В апреле розничные продажи в РФ снизились на 4,9%(г/г), а в мае — на 6,1%(г/г)...
24 июня 2016
И снова рост долговой нагрузки РФ – об экономически важных событиях недели
Заседание ФРС США. Обновление ценами на золото годового максимума. Заявление Антона Силуанова о росте долговой нагрузки РФ. 15 июня ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,25−0,5%, отметив, что она будет повышаться постепенно в зависимости от макроэкономических данных по США...
17 июня 2016
Про пенсии, прогнозы ЦБ и саммит ОПЕК — экономически важные события недели
Заявление МЭР об индексации пенсий. Прогнозы ЦБ о росте банковского кредитования в РФ. Саммит ОПЕК. На этой неделе замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил о том, что российский бюджет сейчас не располагает средствами для повторной индексации пенсий в 2016 году. Напомним, что он сверстан...
3 июня 2016
Летний курс: рубль не станет сильным
Летом российская валюта может ослабнуть до 70−72 рублей за доллар. Основные факторы риска для рубля представляют возможное падение цен на нефть к 38−40 долларам за баррель, повышение базовой процентной ставки в США, рост кредитных рисков в странах ЕС в связи с проведением референдума в...
3 июня 2016
РФ пошла на внешний рынок – экономически важные события недели
Размещение российских еврооблигаций. Получение Грецией очередного кредита. Тестирование ценами на нефть уровня в 50 долл. за баррель 23 мая РФ начала размещение 10-летних еврооблигаций в объеме 3 млрд долларов и ставке размещения в диапазоне 4,65−4,9% и завершила этот процесс 24 мая. Организатором...
27 мая 2016
Зона роста — обзор экономически важных событий недели
Публикация апрельских протоколов ФРС США. Бурный рост британской валюты. Улучшение экономической статистики в РФ 18 мая были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС США. Они просигнализировали о готовности членов Комитета по открытым рынкам проголосовать в июне за повышение базовой ставки...
20 мая 2016
Иене поможет форс-мажор – обзор экономически важных событий недели
Выход цен на нефть к годовому максимуму. Заседание Банка Англии. Заявления японских чиновников о курсе иены. 12 мая цены на нефть марки BRENT вплотную приблизились к апрельскому (годовому) максимуму в районе отметки 48,15 долларов за баррель, хотя в начале недели они тестировали уровень 43,3...
13 мая 2016
Доллар пошёл вниз — экономически важные события недели
Резкое снижение доллара на международном валютном рынке. Оценка МЭР по ВВП РФ за 1 кв. 2016 года. Заседание ЦБ РФ. На этой неделе наблюдалось резкое снижение доллара на международном валютном рынке. 29 апреля пара EUR/USD протестировала отметку 1,14, пара GBP/USD — 1,465, USD/JPY — 107. В настоящее...
29 апреля 2016
От нефтяного ралли до ослабления иены — экономически важные события недели
Нефтяное ралли. Обновление индексом ММВБ исторического максимума. Резкое ослабление иены. После неудачных переговоров крупнейших нефтепроизводителей в Дохе цены на нефть марки BRENT протестировали уровень в 40,1 доллара за баррель, но к 22 апреля поднялись к 44,5 доллара за баррель (вблизи этого...
22 апреля 2016
Доллар ушёл в минимум – обзор экономически важных событий недели
Нахождение доллара на минимуме года к товарно-сырьевым валютам. Заявление Moody’s о банковском секторе РФ. Продолжающийся рост международных резервов РФ К 15 апреля товарно-сырьевые валюты вплотную приблизились или обновили максимумы года к доллару США. Пара AUD/USD достигла отметки 0,772, NZD/USD...
15 апреля 2016
Меры против йены, российские евробонды: итоги недели
На этой неделе внимание привлекли следующие события: Рост йены Готовность банка Intesa разместить российские евробонды Существенное снижение годовой инфляции в РФ Коррекция прогнозов по темпам повышения ключевой процентной ставки в США (вместо 4-х повышений ожидается только 2 в этом году) и...
8 апреля 2016
«Негативные сценарии реализуются» — экономически важные события недели
Заявление Дж. Йеллен. Отмена годового аукциона валютного РЕПО Банком России. Снижение дефляции в еврозоне. 29 марта доллар США попал под сильнейшее давление после заявлений главы ФРС США. Джанет Йеллен отметила, что при небольшом замедлении темпов роста американской экономики ФРС может снизить...
1 апреля 2016