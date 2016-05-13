



Dick Thomas Johnson Японская йена

Выход цен на нефть к годовому максимуму.

Заседание Банка Англии.

Заявления японских чиновников о курсе иены.

12 мая цены на нефть марки BRENT вплотную приблизились к апрельскому (годовому) максимуму в районе отметки 48,15 долларов за баррель, хотя в начале недели они тестировали уровень 43,3 долларов за баррель. Поддержку нефтяным фьючерсам оказала статистика Минэнерго США и прогнозы МЭА.

Минэнерго США зафиксировало снижение по итогам прошлой недели добычи нефти в США с 8,825 млн до 8,802 млн баррелей в день, а запасов нефти — на 3,41 млн баррелей в день. 12 мая стало известно о банкротстве двух энергетических компаний в США. Как мы видим, даже при ценах на нефть в районе 45−50 долларов за баррель наблюдается сжатие нефтегазового сектора США.

В то же время МЭА считает, что благодаря сильному спросу со стороны Индии и других развивающихся стран глобальный переизбыток предложения нефти в первой половине текущего года может оказаться меньше, чем ранее ожидалось. В соответствии с обновленным прогнозом, в среднем предложение будет превышать спрос на 1,3 млн баррелей против ожидавшихся ранее 1,5 млн баррелей в день. Полагаем, после возможного тестирования ценами на нефть уровня в 50 долларов за баррель наступит коррекция, которая приведет к снижению стоимости черного золота до 43 долларов за баррель.

12 мая Банк Англии сохранил без изменений параметры денежно-кредитной политики, как и ожидалось. Решение было принято единогласно всеми 9 членами Комитета по монетарной политике Банка Англии. Регулятор ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании на 2016 г. с 2,2% до 2%, на 2017 г. — с 2,4% до 2,3%, на 2018 г. — с 2,5% до 2,3%. Он считает, что вероятность выхода страны из ЕС оказывает понижательное давление на темпы экономического роста. В связи с этим ВВП Великобритании во 2 квартале может вырасти всего на 0,3%, а не на 0,5%, как ожидалось ранее. Очевидно, что выход Великобритании из ЕС крайне негативно отразится на курсе фунта. Реализация этого события может привести к обвалу фунта с текущего уровня 1,44 доллара до 1,3 доллара.

На этой неделе прозвучали различные заявления японских чиновников о курсе иены, которые привели к ослаблению японской валюты (примерно со 107 до 109 иен за доллар). 9 мая министр финансов Японии Таро Асо заявил, что Япония имеет средства для проведения валютной интервенции. 10 мая советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ по экономической политике Коити Хамада заявил, что Токио будет вынужден вмешаться в работу зарубежных валютных рынков, если японская валюта укрепится до 90−95 иен за доллар.

По нашим оценкам, ожидать выхода Банка Японии на валютный рынок можно будет при укреплении японской валюты до 100 иен за доллар. Спрос на иену в качестве защитного актива может резко вырасти при реализации какого-либо форс-мажорного события — выхода Великобритании из ЕС, обвала цен на нефть до 30−35 долларов за баррель, резкого замедления экономики Китая и т.п.