Летом российская валюта может ослабнуть до 70−72 рублей за доллар. Основные факторы риска для рубля представляют возможное падение цен на нефть к 38−40 долларам за баррель, повышение базовой процентной ставки в США, рост кредитных рисков в странах ЕС в связи с проведением референдума в Великобритании, замедление темпов роста экономики Китая, увеличение профицита ликвидности в банковском секторе РФ. Безусловно, если по итогам 2 квартала 2016 года годовые темпы роста экономики РФ выйдут к нулевой отметке, то давление на рубль будет не таким сильным, но внутренние факторы роста не смогут дать адекватного сопротивления вероятному ухудшению внешних условий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Разбирая факторы курсообразования рубля по отдельности заметим, что они между собой взаимосвязаны, то есть между ними наблюдается значимая корреляция (например, между ценами на нефть и денежно-кредитной политикой ФРС и т.п.). Из перечисленных выше факторов можно выделить два основных — риск повышения базовой процентной ставки в США и профицит ликвидности в банковском секторе РФ. То, что этим летом ФРС повысит ставку с 0,5% до 0,75%, сомнений нет. Более того, это повышение, вероятно, произойдет 15 июня, когда состоится пресс-конференция Дж.Йеллен. В пользу такого развития событий говорит укрепление здоровья американской экономики во 2 квартале 2016 года, сопровождающееся ростом инфляции. В апреле было зафиксировано ее ускорение с 0,9% до 1,1% годовых. Косвенно о скором ужесточении процентной политики в США сигнализирует рост в мае доходности американских государственных облигаций с коротким сроком погашения и ставок по долларовым кредитам на межбанковском рынке Лондона. С 3 по 26 мая доходность однолетних облигаций США выросла с 0,532% до 0,675%, а однолетняя ставка LIBOR — с 1,232% до 1,321%.

Среднесрочным фактором давления на российскую валюту является избыточная денежная масса в РФ, создаваемая ЦБ на фоне покупок им валюты у Минфина. Этот процесс уже привел к профициту ликвидности в банковском секторе РФ. На 2 июня задолженность кредитных учреждений перед ЦБ РФ составляла порядка 866 млрд рублей, а денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России — около 1,43 трлн рублей.

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В этом году российская валюта подвергнется сильным распродажам, если регуляторы Китая и Саудовской Аравии отправят свои национальные валюты в свободное плавание, что автоматически приведет к росту доллара США. В этом случае можно будет говорить о переписывании им максимума текущего года к рублю (в районе 85,99 рубля). Однако такой сценарий не является базовым. Золотовалютные резервы Китая и Саудовской Аравии остаются значительными, что позволяет национальным регуляторам поддерживать макроэкономическую стабильность в стране. В целом мы остаемся умеренными оптимистами в отношении курса рубля и, исходя из текущих макроэкономических реалий, считаем, что в конце 2016 года доллар будет стоить порядка 65−70 рублей.