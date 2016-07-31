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Заседание Банка Англии

Заявление главы Сбербанка Германа Грефа об ипотечных кредитах

Предупреждение агентства Fitch о риске снижения цен на облигации

4 августа Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 0,25% годовых, как и ожидалось. Неожиданным оказалось решение регулятора увеличить программу покупки активов с 375 млрд до 435 млрд фунтов. Из новых денег 10 млрд фунтов будет брошено на покупку (в течение 18 месяцев) корпоративных бондов, а 50 млрд фунтов пойдет (в течение 6 месяцев) в суверенные облигации. Эти решения привели к снижению фунта с 1,334 долл. до 1,311 долл.

Заявление главы Банка Англии Марка Карни о том, что большинство членов Комитета по кредитно-денежной политике ожидают дальнейшего снижения ставки до ее нижней границы (находящейся чуть выше нуля) на одном из последующих заседаний, формирует ожидания переписывания фунтом годового минимума к доллару.

4 августа президент РФ Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Они обсудили итоги работы крупнейшего кредитного учреждения в стране за 2015 год, ситуацию на рынке ипотечного кредитования, меры финансовой поддержки малого бизнеса.

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По мнению главы Сбербанка, примерно с начала июня пошло оживление спроса на рынке ипотеки (в том числе и на вторичном рынке, которому государство не оказывает явной поддержки). Герман Греф считает, что в 2017 году ставки по ипотеке могут упасть ниже 11% (с текущих 12−13%).

Греф и Путин разделяют мнение о том, что сейчас (до конца 2016 года) самый удачный момент для приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов. В целом мы разделяем такую точку зрения, считая, что по мере замедления годовой инфляции в РФ процентные ставки в РФ (в том числе и по ипотеке) пойдут вниз, а реальные доходы населения — вверх (что усилит спрос на жилье).

Следует отметить, что из-за девальвации рубля себестоимость строительства домов в РФ резко выросла (в ряде случаев на несколько десятков процентов), но этот фактор не был полностью учтен в ценовой составляющей.

Теоретически в перспективе 2018−2019 годов ставки по ипотеке могут упасть до 7,5% (верхняя граница прогноза, нижняя — ниже 7%). Это предположение станет верным при снижении годовой инфляции в РФ до 4% (к концу 2017 года), а ключевой ставки в РФ — до 5% (с текущих 10,5%).

По оценкам агентства Fitch, рост процентной ставки на 1% приведет к убыткам инвесторов, вложивших деньги в облигации инвестиционного уровня (США, Японии, Германии и т.д.), в размере до 2,4 трлн долларов.

В агентстве считают, что монетарная политика, ориентированная на стимулирование инфляции в экономике через устойчивое снижение краткосрочных ставок, побудила инвесторов активнее скупать рисковые активы и, соответственно, спровоцировала появление еще одного огромного спекулятивного пузыря на рынке долгосрочного государственного долга инвестиционного уровня. По состоянию на 15 июля ценные бумаги этого сегмента на общую сумму 11,5 трлн долларов торговались с отрицательной доходностью. По нашим оценкам, в декабре 2016 года ФРС США повысит базовую процентную ставку на 25 б.п., а в 2017 — еще на 50−100 б.п., что спровоцирует распродажи на облигационном рынке.