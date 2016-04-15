Нахождение доллара на минимуме года к товарно-сырьевым валютам.

Заявление Moody’s о банковском секторе РФ.

Продолжающийся рост международных резервов РФ.

ИА REGNUM доллары

К 15 апреля товарно-сырьевые валюты вплотную приблизились или обновили максимумы года к доллару США. Пара AUD/USD достигла отметки 0,772, NZD/USD — 0,691, USD/CAD — 1,284, USD/RUB — 66,05. Поддержку им оказала слабая статистика по розничным продажам и инфляции в США и относительно неплохая за март по экономике Китая, что с одной стороны означает сохранение дешевых денег в мировой финансовой системе, а с другой — стабильного спроса на сырьевые активы.

Уже на следующей неделе высокодоходные валюты будут отыгрывать решение стран ОПЕК+ о заморозке добычи нефти на уровне января. Позитивный сценарий предполагает, что в апреле цены на нефть марки BRENT достигнут уровня в 50 долларов за баррель, а курс рубля — 60 рублей за доллар.

По оценкам рейтингового агентства Moody’s, около 10% российских банков могут лишиться лицензий в течение следующих 12 месяцев. По состоянию на 1 марта 2016 года в реестре ЦБ числились 665 банков. Наиболее распространенными причинами отзыва лицензий у коммерческих банков РФ являются высокорискованная кредитная политика и проведение сомнительных операций в крупных объемах.

Мы разделяем оценки Moody’s и считаем, что в текущем году будет наблюдаться переток средств из небольших банков в госбанки. В условиях стагнации российской экономики (в текущем году, по оценкам МВФ, она может сократиться на 1,8%) и все еще высокой стоимости привлечения ресурсов от ЦБ (под 11−12%) небольшие коммерческие банки будут уходить с рынка или присоединяться к более крупным коллегам.

По данным ЦБ РФ, с начала 2016 года по 8 апреля международные резервы РФ выросли на 19,9 млрд долларов до 387,9 млрд долларов. Рост резервов связан с возвратом долларовых кредитов Банку России, которые ранее выдавались коммерческим банкам под залог ценных бумаг (в рамках операций валютного РЕПО), и покупками регулятором монетарного золота. По второй части сделок валютного РЕПО задолженность кредитных организаций снизилась с начала года почти на 4,422 млрд долларов. В отношении золота заметим, что его стоимость с начала года повысилась на 15,5% до 1230 долларов за тройскую унцию. Кроме того, в положительной переоценке объема резервов немалую роль сыграло существенное падение доходности американских облигаций (в частности, с 2,29% до 1,77% по 10-летним бондам), что вызвало рост их стоимости.

Как известно, Банк России желает довести объем международных резервов РФ до 500 млрд долларов в течение нескольких лет. Для достижения этой цели регулятор может начать покупки валюты на внутреннем валютном рынке (например, вблизи отметки в 60 рублей за доллар).