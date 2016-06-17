



Дарья Антонова ИА REGNUM Займы на внутреннем рынке

Заседание ФРС США.

Обновление ценами на золото годового максимума.

Заявление Антона Силуанова о росте долговой нагрузки РФ.

15 июня ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,25−0,5%, отметив, что она будет повышаться постепенно в зависимости от макроэкономических данных по США. Нерешительность ФРС объясняется просто — майской слабостью на рынке труда и в промышленном секторе США, неопределенностью относительно итогов референдума в Великобритании.

ФРС снизила прогноз по темпам роста национальной экономики с 2,2% до 2% в 2016 году, но повысила по базовой инфляции потребительских расходов — с 1,6% до 1,7%. Последняя, по мнению ФРС, будет оставаться низкой в краткосрочной перспективе, отчасти из-за снижения цен на энергоносители в предыдущие периоды. Американский регулятор по-прежнему прогнозирует 2 повышения (по 25 б.п. каждое) базовой процентной ставки к концу 2016 года. Теоретически ФРС может повысить ставку в июле, но для этого июньская статистика по занятости в США должна продемонстрировать явное улучшение (то есть американская экономика в июне должна создать порядка 200 тыс. новых рабочих мест). Наиболее предпочтительным для ФРС, вероятно, было бы повышение ставки до 0,5−0,75% в сентябре 2016 года, которое спровоцирует приток капитала в США.

На этой неделе цены на золото обновили годовой максимум в районе отметки 1303 долларов и в моменте протестировали уровень в 1315 долларов. Поддержку им оказывают такие факторы, как смена ожиданий в отношении сроков повышения базовой процентной ставки в США (которые сместились с лета на сентябрь), рост кредитных рисков в странах ЕС в связи со скорым проведением референдума в Великобритании, ультрамягкая денежно-кредитная политика, проводимая крупнейшими мировыми Центробанками (Банком Японии, ЕЦБ и другими).

По оценкам агентства Fitch, в мире сейчас с отрицательной доходностью торгуются облигации объемом 10 трлн долларов (это «пузырь», который лопнет, то есть стоимость облигаций обвалится, как только ФРС возобновит цикл ужесточения процентной политики). В частности, 14 июня доходность 10-летних государственных облигаций Германии впервые в истории опустилась ниже нуля до — 0,03% годовых. Некоторые инвесторы не желают платить заемщику деньги (кредитор должен зарабатывать, а не терять) и покупают золото в качестве альтернативной инвестиции (как правило, в виде фьючерсных контрактов, но порой и в виде слитков). Возможный выход Великобритании из состава ЕС, вероятно, позволит драгоценному металлу достичь уровня в 1430 долларов.

16 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Минфин в ближайшие три года планирует нарастить объем заимствований на внутреннем рынке ради покрытия дефицита бюджета и экономии средств Резервного фонда. Он отметил, что это будет делаться «очень осторожно», не сообщив больше никаких деталей. По его мнению, размещаться под ставку выше 9% — дорого, однако таковы рыночные реалии.

Для балансировки бюджета российское правительство могло бы урезать расходы (в первую очередь на оборону) или повысить налоговую нагрузку на бизнес и население. В преддверии парламентских и президентских выборов в РФ эти варианты можно исключить. Анализируя статистику Минфина, можно прийти к выводу, что ежемесячный рост дефицита бюджета РФ за первые 5 месяцев текущего года составил порядка 0,3 трлн рублей. Если такая динамика сохранится, то средства стабилизационных фондов РФ (объемом 7,374 трлн рублей на 1 июня 2016 года) будут израсходованы через 25 месяцев, то есть к июлю 2018 года.