



Дарья Антонова ИА REGNUM

Резкое снижение доллара на международном валютном рынке.

Оценка МЭР по ВВП РФ за 1 кв. 2016 года.

Заседание ЦБ РФ.

На этой неделе наблюдалось резкое снижение доллара на международном валютном рынке. 29 апреля пара EUR/USD протестировала отметку 1,14, пара GBP/USD — 1,465, USD/JPY — 107. В настоящее время индекс доллара консолидируется вблизи стратегически важной поддержки в 93 пункта, пробой которой может ослабить доллар к зарубежным валютам примерно на 5%. Основные причины ослабления доллара — мягкая риторика ФРС США и слабая макроэкономическая статистика по США.

27 апреля ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,25−0,5% и отметила, что она, вероятно, останется в течение некоторого времени ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. В сопроводительном пресс-релизе ФРС акцентировала внимание не на внешних угрозах, а на внутренних — слабом экономическом росте в США. 28 апреля стало известно, что темпы роста ВВП США в 1 кв. 2016 года снизились с 1,4% до 0,5% (при прогнозе снижения до 0,7%). Кроме того, «подножку» доллару подставил Банк Японии, который 28 апреля сохранил без изменений все параметры денежно-кредитной политики, что вызвало в этот день снижение пары USD/JPY почти на 4 фигуры.

По оценкам МЭР РФ, годовые темпы падения ВВП РФ в 1 кв. 2016 года снизились с 3,8% до 1,4%. С исключением сезонности ВВП сократился в марте на 0,1%(м/м) против 0% в феврале и январе. По итогам 2016 года МЭР ожидает снижения ВВП РФ на 0,2%, если средняя цена нефти марки Urals составит 40 долларов за баррель (при этом условии мы ожидаем снижения ВВП РФ на 1%). МЭР считает, что оценки западных международных институтов и некоторых российских (ВШЭ, Института Гайдара и дрругих) в отношении перспектив роста российской экономики (минус 1,5−2% в 2016 году) являются излишне пессимистичными. В условиях сжатия российской экономики, усиливается спад в обрабатывающей промышленности РФ. В апреле индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ, рассчитываемый институтом Markit, снизился c 48,3 п. до 48 п.

29 апреля Банк РФ сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11%, как и ожидалось. Регулятор отметил, что при дальнейшем замедлении инфляционных ожиданий ставка может быть снижена на одном из ближайших заседаний Совета директоров (то есть, возможно, 10 июня). Сохранение жесткой денежно-кредитной политики в РФ и рост цен на нефть марки BRENT до 48 долларов за баррель привели к краткосрочному тестированию парой USD/RUB уровня 64. На следующей неделе доллар может снизиться до 63 рублей, если цены на нефть марки BRENT протестируют уровень 50 долларов за баррель. В мае-июне мы допускаем снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост доллара до 68−70 рублей.

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